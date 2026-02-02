屏東海生館「海洋魔法派對」登場 變裝互動與春節入館優惠一次玩

快訊

寒假出遊首選！屏東海生館「海洋魔法派對」登場。　圖：屏東海生館／提供
寒假出遊首選！屏東海生館「海洋魔法派對」登場。　圖：屏東海生館／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】寒假與農曆春節出遊新亮點！國立海洋生物博物館（簡稱屏東海生館）自即日起至04/06推出期間限定主題「海洋魔法派對」，以魔法世界為靈感，結合海洋生物獨特又驚艷的生存策略，打造夢幻魔法展區，以及變裝入館等一系列親子活動，邀請大小朋友在奇幻的氛圍中認識海洋生態。

活動期間加碼迎新春活動，生肖屬馬的遊客持車城福安宮馬年錢母，入館現折100元等多項優惠，不論寒假出遊、新年走春、拍照打卡、親子互動一次滿足，神秘的魔法海洋等你來探索。

▲擁有複雜視覺與強力擊拳的螳螂蝦。　圖：屏東海生館／提供
▲擁有複雜視覺與強力擊拳的螳螂蝦。　圖：屏東海生館／提供

本次活動主題以「看似魔法，實為生存智慧」為概念，於台灣水域館河口小生命展出六種具神奇生存能力的海洋生物，包含能用特殊「背鰭之眼斑」模仿海鰻的珍珠麗七夕魚、具強毒的玫瑰毒鲉、瞬間掘沙藏身的鰻頭蟹、能釋放紫色墨汁的海兔、擁有複雜視覺與強力擊拳的螳螂蝦，以及遇敵膨脹並含河豚毒素的六斑二齒魨，透過魔法化命名與展示，引導遊客認識海洋生物的生存智慧。

展區整體以魔法派對風格打造，從入口的魔法拱門開始，結合燈光、水紋投影與懸掛式魔法元素，並設置魔法陣打卡牆，營造走進魔法世界的奇幻體驗，成為寒假不可錯過的打卡熱點。

▲「海洋魔法派對」魔法帽打卡牆。　圖：屏東海生館／提供
▲「海洋魔法派對」魔法帽打卡牆。　圖：屏東海生館／提供

屏東海生館「海洋魔法派對」除了現場展示擁有奇幻魔法的生物們，連假期間更祭出多項精采活動與限定優惠齊發！亮點如下：

・趣味變裝｜魔法師入館打卡拍照至海生館官方 FB 指定抽獎貼文下方留言，就有機會抽到夜宿海生館免費名額。同時，變裝至館內指定賣店單筆消費滿699元再享總價九折（抽獎貼文將於後續發布海生館官方 FB）。

・心理測驗｜你想學習哪一種魔法？透過「海洋魔法舖」心理測驗，找出你的專屬魔法，透過趣味問答發現與自己最相似的魔法系海洋生物，還可分享到社群邊玩邊了解現場展示生物的魔法能力。

・親子互動｜農曆春節與兒童節雙假期舉行魔法夥伴吉祥物見面會，連假期間吉祥物將不定時現身館內與民眾合影打卡，完成任務可兌換限量好禮。

・馬年迎春｜春節02/14-02/22持車城福安宮2026馬年錢母、生肖屬馬於售票亭購買門票（包含全票、優待票與博愛票）可現折100元。

・LINE 新友好禮｜03/01-04/06邀請參與海洋魔法召集令，期間新加入海生館官方 LINE 好友的遊客，即可獲得夜宿九折優惠的秘密關鍵字，一起感受夜間海洋的魔法世界！

派對 屏東海生館 春節

