快訊

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

「關稅之王」川普徹底蔑視法律 國會失靈法院能制衡？

SUPER JUNIOR演唱會怎麼玩？高雄巨蛋周邊景點一篇整理！

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

E.L.F.的尖叫聲在哪裡！SUPER JUNIOR20週年世界巡迴演唱會《SUPER SHOW 10》於2026年1月23日至25日在高雄巨蛋接連舉行3場演場會，並選在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，由於屆時道路將實施交通管制，交通局建議少騎車、不開車、搭捷運，為此我們盤點了高雄國家體育場周邊景點，讓大家在看演唱會之餘，也能深入高雄在地的魅力，充分享受旅遊的樂趣！

高雄景點推薦 #1 龍虎塔

高雄經典地標，蓮池潭必訪景點

作為高雄的代表性地標之一，位於左營區蓮池潭的「龍虎塔」一直是國內外遊客造訪的景點。龍虎塔塔高七層，而為取其吉祥、趨吉避凶之意，建議由龍口進，虎口出。走進通道內，牆壁上有著色彩鮮艷的交趾陶作品，不僅具有東方傳統宗教色彩，也相當生動立體。此外登上龍虎塔頂，還能將蓮池潭的全貌盡收眼底，景色開闊又舒心。

圖／IG@thgsjack
圖／IG@thgsjack

地址：高雄市左營區蓮潭路

電話：07 5819 286

營業時間：24 小時營業

高雄景點推薦 #2 鈴鹿賽道樂園

日本海外唯一授權賽道，速度與刺激一次滿足

鄰近高雄捷運草衙站的「鈴鹿賽道樂園」，是日本鈴鹿賽車場唯一海外授權的場地，在這裡可以體驗專業的卡丁車賽道，並在安全的環境中，感受馳騁的樂趣與刺激。除此之外，園區內還設有自由落體、摩天輪、超級怪手、越野大冒險、天空飛行家、叮叮電車等多種遊樂設施，無論是大朋友還是小朋友，都能玩得盡興。

圖／IG@arisa_lai
圖／IG@arisa_lai

地址：高雄市前鎮區中安路 1-1 號

電話：07 796 9999

營業時間：週一至週五 11:00–20:30；週六、日 10:30–20:30

高雄景點推薦 #3 國立科學工藝博物館

互動式科技展覽，親子與情侶都適合

「國立科學工藝博物館」主打應用科學類展示廳和體驗設施，館內收藏豐富的科技文物與主題展示。其中最受矚目的，莫過於「teamLab 共創！未來園 高雄」，展覽中可沉浸於蔚藍海洋與空中世界，互動性十足且畫面感極佳。若搭乘輕軌，可於 C30 科工館站下車，步行約 12 分鐘即可抵達。

圖／IG@ching_ines
圖／IG@ching_ines

地址：高雄市三民區九如一路 720 號

電話：07 380 0089

營業時間：09:00–17:00（週一公休）

高雄景點推薦 #4 光榮碼頭

高雄看海散步首選，城市與港灣交會之地

來到高雄，一定要看海啊！搭乘輕軌至C10光榮碼頭站下車，就能看到大名鼎鼎的「光榮碼頭」。光榮碼頭是愛河出海口和高雄港的交界，過去曾是載運人員與軍事物之軍用港口，退役後的現在則因有著碧海藍天和高樓景觀交織而成的美景，吸引遊客紛紛前來。值得一提的是，光榮碼頭不定期舉版藝文活動，並且設有自行車道，因此非常受到高雄民眾的喜愛。

圖／IG@aaa123471
圖／IG@aaa123471

地址：高雄市苓雅區海邊路 31 號

電話：07 799 5678

營業時間：24 小時營業

高雄景點推薦 #5 高雄市電影

電影迷的秘密基地，感受影像文化魅力

坐落於愛河畔的「高雄市電影館」，積極推動電影文化及影像教育，並舉辦常態性主題影展，特別引進藝術電影，亦能深入了解台灣電影的成長與變遷，絕對是電影愛好者不可錯過的秘密基地！至於高雄市電影館的整體空間，一樓為售票處及咖啡廳，二樓為小型放映室和提供電影借閱的個人閱聽區，三樓則是大型放映室，推薦大家有機會來走走看看～

圖／IG@stellasintszlok
圖／IG@stellasintszlok

地址：高雄市鹽埕區河西路 10 號

電話：07 551 1211

營業時間：週二至週日 13:30–21:30（週一公休）

高雄景點推薦 #6 高雄都會公園

城市綠洲，放鬆身心的自然空間

「高雄都會公園」位於楠梓與橋頭的交界，搭乘高雄捷運的話，可以在都會公園站下車，步行約十分鐘即可抵達。高雄都會公園不只擁有寬闊的草地、森林、人工湖泊和噴泉，還有泳池、親子遊戲室、圖書室、生態中心等空間，是在喧囂的城市中，難得能享受寧靜和自然之美的好去處！

圖／IG@peter374460
圖／IG@peter374460

地址：高雄市楠梓區德民路 24 號

電話：07 365 6103

營業時間：08:00–21:00

高雄景點常見問題

最新高雄景點推薦？

除了高雄國家體育場周邊景點外，大港橋、崗山之眼、壽山情人觀景台、星光水岸公園、高雄親子遊樂園區、內門觀光休閒園區等，也都是近年備受關注的高雄熱門景點。

高雄景點一日遊推薦？

若規劃高雄一日遊，可搭船往返棧貳庫與紅毛港，或前往駁二藝術特區、夢時代、西子灣、愛河、壽山動物園、新光碼頭等經典景點，體驗高雄結合文化底蘊與自然景觀的城市魅力。

延伸閱讀 >> 高雄宵夜｜港式點心、鴨血吃到飽！盤點高雄巨蛋周邊美食，下次演唱會散場就吃這家

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

隨時關注「udn 走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

電影 公園 演唱會

ReadyGo出發前

追蹤

延伸閱讀

逾期8年雞排未流市面 高雄業者遭裁罰30萬元

高雄旗山橋洞下驚見乾屍！外表「蠟化」無法辨識身分

初選勝出謝票 賴瑞隆：團結的民進黨會贏得大選

徐國勇批免費營養午餐騙票 蔣萬安：很高興看到高雄、台南跟進

相關新聞

SUPER JUNIOR演唱會怎麼玩？高雄巨蛋周邊景點一篇整理！

E.L.F.的尖叫聲在哪裡！SUPER JUNIOR20週年世界巡迴演唱會《SUPER SHOW 10》於2026年1月23日至25日在高雄巨蛋接連舉行3場演場會，並選在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，由於屆時道路將實施交通管制，交通局建議少騎車、不開車、搭捷運，為此我們盤點了高雄國家體育場周邊景點，讓大家在看演唱會之餘，也能深入高雄在地的魅力，充分享受旅遊的樂趣！

高雄賞燈秘境公開！建業×黃埔新村 眷村點亮浪漫夜遊路線

在城市的邊角，有兩座眷村正悄悄亮起，用光影說著一段段被時光珍藏的故事。這個冬天，高雄把燈光灑進了老房子裡，讓建業與黃埔的夜晚，變得溫柔又夢幻。

2026屏東必看夜間展演！ 「奇幻大津」台版teamLab 打造夢幻光影瀑布森林

在瀑布與星光之間，一場只屬於夜晚的冒險正在等待你。把手機收好，這趟旅程，你會想用眼睛好好記住！

證件對中「2026」！ 高雄「最美高空涮涮鍋」限時優惠 「最低7折」爽吃波士頓龍蝦+肉肉山

身分證有「2026」就對中！ 位於高雄福華大飯店30樓、擁有「全台最美高空景觀」美譽的Smile One精緻涮涮鍋，因應新年到來再度祭出超狂的「身分證對對碰」活動。這次鎖定「2026」四個數字，只要對中就能以超甜折扣爽嗑奢華海陸餐，高雄火鍋控快掏出證件來！

E.L.F.朝聖拍爆！高雄變身寶藍之城 SUPER JUNIOR「20周年大型應援」一次看 連「人行道燈號」都有彩蛋

高雄變身寶藍之城！韓國「造咖男團」SUPER JUNIOR即將再訪高雄，高雄市政府給力應援打造20周年燈光裝置、捷運限定應援、人行道燈號等打卡活動，全台E.L.F出動拍起來！

2026「澎湖國際海上花火節」攜手《七龍珠Z》 5／4熱血登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】澎湖縣政府日前公布「2026澎湖國際海上花火節」活動期程，並宣布將攜手日本經典動漫 IP《七龍珠Z》，共同打造全新主題《七龍珠Z 澎湖夏日花火大會》。今年花火節將透過增加活動場

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。