SUPER JUNIOR演唱會怎麼玩？高雄巨蛋周邊景點一篇整理！

E.L.F.的尖叫聲在哪裡！SUPER JUNIOR20週年世界巡迴演唱會《SUPER SHOW 10》於2026年1月23日至25日在高雄巨蛋接連舉行3場演場會，並選在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，由於屆時道路將實施交通管制，交通局建議少騎車、不開車、搭捷運，為此我們盤點了高雄國家體育場周邊景點，讓大家在看演唱會之餘，也能深入高雄在地的魅力，充分享受旅遊的樂趣！

高雄景點推薦 #1 龍虎塔

高雄經典地標，蓮池潭必訪景點

作為高雄的代表性地標之一，位於左營區蓮池潭的「龍虎塔」一直是國內外遊客造訪的景點。龍虎塔塔高七層，而為取其吉祥、趨吉避凶之意，建議由龍口進，虎口出。走進通道內，牆壁上有著色彩鮮艷的交趾陶作品，不僅具有東方傳統宗教色彩，也相當生動立體。此外登上龍虎塔頂，還能將蓮池潭的全貌盡收眼底，景色開闊又舒心。

地址：高雄市左營區蓮潭路

電話：07 5819 286

營業時間：24 小時營業

高雄景點推薦 #2 鈴鹿賽道樂園

日本海外唯一授權賽道，速度與刺激一次滿足

鄰近高雄捷運草衙站的「鈴鹿賽道樂園」，是日本鈴鹿賽車場唯一海外授權的場地，在這裡可以體驗專業的卡丁車賽道，並在安全的環境中，感受馳騁的樂趣與刺激。除此之外，園區內還設有自由落體、摩天輪、超級怪手、越野大冒險、天空飛行家、叮叮電車等多種遊樂設施，無論是大朋友還是小朋友，都能玩得盡興。

地址：高雄市前鎮區中安路 1-1 號

電話：07 796 9999

營業時間：週一至週五 11:00–20:30；週六、日 10:30–20:30

高雄景點推薦 #3 國立科學工藝博物館

互動式科技展覽，親子與情侶都適合

「國立科學工藝博物館」主打應用科學類展示廳和體驗設施，館內收藏豐富的科技文物與主題展示。其中最受矚目的，莫過於「teamLab 共創！未來園 高雄」，展覽中可沉浸於蔚藍海洋與空中世界，互動性十足且畫面感極佳。若搭乘輕軌，可於 C30 科工館站下車，步行約 12 分鐘即可抵達。

地址：高雄市三民區九如一路 720 號

電話：07 380 0089

營業時間：09:00–17:00（週一公休）

高雄景點推薦 #4 光榮碼頭

高雄看海散步首選，城市與港灣交會之地

來到高雄，一定要看海啊！搭乘輕軌至C10光榮碼頭站下車，就能看到大名鼎鼎的「光榮碼頭」。光榮碼頭是愛河出海口和高雄港的交界，過去曾是載運人員與軍事物之軍用港口，退役後的現在則因有著碧海藍天和高樓景觀交織而成的美景，吸引遊客紛紛前來。值得一提的是，光榮碼頭不定期舉版藝文活動，並且設有自行車道，因此非常受到高雄民眾的喜愛。

地址：高雄市苓雅區海邊路 31 號

電話：07 799 5678

營業時間：24 小時營業

高雄景點推薦 #5 高雄市電影館

電影迷的秘密基地，感受影像文化魅力

坐落於愛河畔的「高雄市電影館」，積極推動電影文化及影像教育，並舉辦常態性主題影展，特別引進藝術電影，亦能深入了解台灣電影的成長與變遷，絕對是電影愛好者不可錯過的秘密基地！至於高雄市電影館的整體空間，一樓為售票處及咖啡廳，二樓為小型放映室和提供電影借閱的個人閱聽區，三樓則是大型放映室，推薦大家有機會來走走看看～

地址：高雄市鹽埕區河西路 10 號

電話：07 551 1211

營業時間：週二至週日 13:30–21:30（週一公休）

高雄景點推薦 #6 高雄都會公園

城市綠洲，放鬆身心的自然空間

「高雄都會公園」位於楠梓與橋頭的交界，搭乘高雄捷運的話，可以在都會公園站下車，步行約十分鐘即可抵達。高雄都會公園不只擁有寬闊的草地、森林、人工湖泊和噴泉，還有泳池、親子遊戲室、圖書室、生態中心等空間，是在喧囂的城市中，難得能享受寧靜和自然之美的好去處！

地址：高雄市楠梓區德民路 24 號

電話：07 365 6103

營業時間：08:00–21:00

高雄景點常見問題

最新高雄景點推薦？

除了高雄國家體育場周邊景點外，大港橋、崗山之眼、壽山情人觀景台、星光水岸公園、高雄親子遊樂園區、內門觀光休閒園區等，也都是近年備受關注的高雄熱門景點。

高雄景點一日遊推薦？

若規劃高雄一日遊，可搭船往返棧貳庫與紅毛港，或前往駁二藝術特區、夢時代、西子灣、愛河、壽山動物園、新光碼頭等經典景點，體驗高雄結合文化底蘊與自然景觀的城市魅力。

