2026屏東必看夜間展演！ 「奇幻大津」台版teamLab 打造夢幻光影瀑布森林

▲圖片來源：屏東縣政府文化處（模擬示意圖）
備受期待的「2026奇幻大津」在沉寂一年後，終於在今年春節檔期強勢回歸，自2月3日至3月4日，每晚5點至9點於屏東高樹的大津瀑布登場。這場以光影與自然交織的沉浸式體驗，邀請觀眾走入夜色森林，重新以不同的節奏，感受瀑布、樹林與山谷在黑夜中甦醒的模樣，為屏東的夜間觀光寫下全新篇章。


▲圖片來源：屏東縣政府文化處（模擬示意圖）
夜之覺旅，在光影中重新認識土地

今年「奇幻大津」以「夜之覺旅 Journey In the Night」為核心概念，將人們熟悉的自然場域轉化為充滿想像力的夜間舞台。當燈光在樹梢間流動、瀑布在夜色中閃耀，觀眾不再只是看展覽，而是一步步走進由光影構築的感官旅程，在森林與水聲的包圍中，重新喚醒對土地的感知與內在的想像力。


▲圖片來源：屏東縣政府文化處（模擬示意圖）
從地方風景走向代表性夜間文化品牌

自2024年首次舉辦以來，「奇幻大津」便以融合在地文化與產業特色的策展方式，成功讓屏北地區的夜晚有了新的故事。儘管曾因颱風影響而停辦一年，但在步道完成修復與生態復原後，這場備受關注的活動終於回歸，並持續結合地方產業，今年更將焦點放在高樹的芋頭特色，讓藝術、觀光與土地經濟形成一條相互連結的風景線。


▲圖片來源：屏東縣政府文化處（模擬示意圖）
限量入場的夜間冒險，為旅程留下專屬紀念

活動期間採購票入場制，每日限量1000人分梯進場，讓每一位觀眾都能在相對舒適的節奏中，細細體驗夜之森林的魅力。凡完成購票並入場，即可獲得馬年限定獨角獸發光頭飾、奇幻大津紀念明信片與高樹水芋酥片限定版，讓這趟光影之旅不只留在記憶裡，也化為可以帶回家的專屬紀念。當你走出瀑布與樹林的懷抱，這場屬於屏東山林的奇幻夜旅，也將在心中靜靜發光。


▲圖片來源：屏東縣政府文化處（模擬示意圖）
【2026奇幻大津】

活動期間：2026/02/03–2026/03/04

活動地點：高樹大津瀑布


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


