高雄賞燈秘境公開！建業×黃埔新村 眷村點亮浪漫夜遊路線





高雄的冬末初春，夜晚不再只是黑暗與微涼，而是被一盞盞暖黃燈光輕輕包圍。今年「高雄眷村點燈」讓建業新村與黃埔新村換上專屬冬日光影外衣，老屋、樹影與街道在夜色中閃閃發光，彷彿將時間慢慢調成了浪漫的節奏。走進眷村，就像走進一段被光影重新書寫的故事，每一步都充滿溫度與靜謐的美好。





▲圖片來源：高雄市政府文化局FB





建業新村：走進會發光的時光隧道

位在左營的建業新村，在點燈後宛如一座靜靜閃耀的時光聚落。樹梢上垂落的燈串像星河般鋪展，沿著日式宿舍屋瓦一路延伸，彷彿光瀑流淌在歲月的縫隙裡。這些承載歷史的老建築，在燈光映照下展現出前所未有的柔和與優雅，無論是漫步拍照，或只是靜靜坐著感受夜色，都能在這裡找到屬於自己的片刻安靜與浪漫。





▲圖片來源：高雄市政府文化局FB





黃埔新村：在燈海中感受生活的溫度

鳳山的黃埔新村，則用更貼近人心的方式，延續平安夜後的溫暖氛圍。紅磚牆、木造門廊與蜿蜒巷弄，在柔和燈光下顯得格外有故事感，彷彿每一戶人家都在輕聲訴說自己的過往。這裡不只是拍照景點，更是一個仍在呼吸、仍有人情味流動的生活眷村，在燈海中顯得特別真實，也特別動人。





▲圖片來源：高雄市政府文化局FB





從黃昏走到夜色，收藏一場高雄限定的浪漫

這場眷村點燈將一路亮到三月初，每天傍晚五點半後，燈光便慢慢點亮整座聚落，最佳欣賞時段落在傍晚六點到晚上十點之間。從微亮的黃昏走進閃耀的夜色，光影隨著天空變化而層層堆疊，無論是情侶約會、朋友散步，或獨自來一趟夜間小旅行，都能在建業與黃埔的新舊交錯中，找到只屬於這個冬天的高雄浪漫。





▲圖片來源：高雄市政府文化局FB





【2026高雄眷村點燈】

點燈日期：即日起至3月1日止

點燈時間：每晚入夜後（建議18:00 - 22:00之間前往，感受最佳光影效果）

點燈地點：左營建業新村＆鳳山黃埔新村





