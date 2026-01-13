快訊

夜盤噴爆…傳川普降關稅至15％！台積電再蓋5廠？台指期衝破31000點

川普宣布美將對與伊朗做生意國家課關稅25% 白宮：他不忌諱動武

獨／剛停業13天…基隆40年老字號「華星牛排館」復活！試營運日曝光

2026「澎湖國際海上花火節」攜手《七龍珠Z》 5／4熱血登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「2026澎湖國際海上花火節」將於05/04登場。（圖為2025年資料照）　圖：澎湖縣政府／提供
「2026澎湖國際海上花火節」將於05/04登場。（圖為2025年資料照）　圖：澎湖縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】澎湖縣政府日前公布「2026澎湖國際海上花火節」活動期程，並宣布將攜手日本經典動漫 IP《七龍珠Z》，共同打造全新主題《七龍珠Z 澎湖夏日花火大會》。今年花火節將透過增加活動場次、延長整體期程，全面提升活動規模與能見度，活動將自04/20試放場起跑，05/04開幕，擴大舉行至08/25閉幕。

澎湖縣政府指出，「澎湖國際海上花火節」是澎湖最重要的觀光品牌活動之一，不僅是年度觀光的重要支柱，也為地方帶來穩定且可觀的觀光經濟效益。今年花火節除維持高品質展演外，亦配合整體旅遊趨勢，採取「分階段、分市場」推動模式。5至6月延續過往作為年度觀光前導行銷，於每周一、四辦理；7至8月接續花火熱度、刺激非尖峰日旅遊人潮，帶動暑期平日觀光動能，擴大整體觀光效益。

「2026澎湖國際海上花火節」將於04/20、04/27有兩場試放場，每場次施放10分鐘煙火秀。正式活動期間05/04-08/25，其中05/04-06/25為每週一、四舉辦，06/30-08/25，則為每週二舉辦，主會場設於澎湖馬公觀音亭園區。

令人期待的煙火及無人機展演時間原則於晚間21:00登場，05/04開幕與08/25閉幕將施放12分鐘煙火秀及10分鐘無人機燈光展演，其餘場次為10分鐘煙火秀及10分鐘無人機展演。另規劃3場離島場次（吉貝、望安、七美）及3場地方限定場次（湖西、白沙、西嶼），相關時間與細節將另行公告，總計33場次。

▲「2026 澎湖國際海上花火節」宣布將打造全新主題《七龍珠Z 澎湖夏日花火大會》。　圖：澎湖縣政府／提供
▲「2026 澎湖國際海上花火節」宣布將打造全新主題《七龍珠Z 澎湖夏日花火大會》。　圖：澎湖縣政府／提供

縣府進一步說明，2026年花火節除延續高水準煙火秀與無人機燈光展演外，更首度與全球知名日本動漫《七龍珠Z》合作，結合熱血動漫元素與花火藝術、燈光科技，打造兼具視覺震撼與主題特色的夏日慶典。花火節期間也將規劃多項《七龍珠Z》主題延伸活動，包括互動式角色打卡區、大型公仔展示、主題公園，以及限定聯名周邊商品等內容，讓民眾在欣賞花火之餘，能沉浸在整體的主題氛圍，提升活動參與感與品牌魅力。無人機燈光展演秀將於氣候條件及飛航安全許可下，安排無人機群飛演出，首場無人機燈光展演秀預計於05/04開幕場正式登場。

此外，「2026澎湖國際海上花火節」詳細演出資訊、離島場次、相關活動內容、合作主題及交通、旅遊配套措施，將於後續陸續對外公布，可以參閱「澎湖國際海上花火節」及「澎湖 Travel」官方社群平台，掌握第一手活動資訊，共同迎接2026年最令人期待的夏日花火盛會。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

澎湖 花火節 觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

影／南市消防建置浮力裝置...無人機落水可即時啟動 有助打撈回收

影／移工海上作業斷腳趾 澎湖海巡緊急送醫

澎湖姑婆嶼250人採紫菜 大有收穫賺進紅包

解放軍2026年「全軍開訓」東風17罕見亮相 向美施壓？

相關新聞

2026「澎湖國際海上花火節」攜手《七龍珠Z》 5／4熱血登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】澎湖縣政府日前公布「2026澎湖國際海上花火節」活動期程，並宣布將攜手日本經典動漫 IP《七龍珠Z》，共同打造全新主題《七龍珠Z 澎湖夏日花火大會》。今年花火節將透過增加活動場

高雄石頭火鍋推薦！「小洞天經典石頭火鍋」自助吧吃好吃滿，全湯底桌邊爆炒＋干貝高湯喝得到鮮

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 有些火鍋店，是那種「揪一大票人來才不奇怪」，但小洞天經典石頭火鍋（鐵道園區店），比較像是，你今天下班很累、不想社交、但又很想吃點有誠意的火鍋，它會默默接住你。

高雄新地標！客家文化混搭異國風「盤花公園+光之塔」 朝聖最新「藝術裝置、繽紛燈塔」

高雄新地標！最新客家文化地標「盤花公園」盛大開幕，結合客家精神與元素打造藝術裝置，園區內還藏有一座「...

馬祖軍事遺址新亮點！ 南竿「四維生態園區」落成 漫步柃間小徑看海、賞花、觀落日

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬祖過往以神秘肅殺的軍事重地著稱，如今已華麗轉型為戰地文化的旅遊熱點。隨著戰地政務解除，曾隱藏於煙硝與岩層中的防禦工事，正以戰地美學的嶄新姿態重現於世人眼前。交通部觀光署馬祖國

高雄港灣新商場快打卡！「FOCUS 13 」以四大亮點翻轉高雄海景日常

座落於愛河灣畔的 FOCUS 13，前身為高雄港 13 號碼頭，承載港灣歷史記憶，如今融入高雄流行音樂中心建築群，轉化為一處結合建築美學、藝術能量與生活設計的海景商場。建築以「珊瑚礁群」為概念，透過多重六角形量體交錯堆疊，模擬自然生成的樣貌，僅規劃兩層樓高，讓視線得以穿越建築、回到港灣本身，成為高雄週末漫遊的新選擇。

高雄內門「野森動物學校」1/17試營運 打造「動物是老師、森林是教室」友善親子環境

【旅奇傳媒/編輯部報導】歷經多年籌備，「內門觀光休閒園區」將以「野森動物學校」為品牌名稱，預計於01/17正式展開試營運！深耕東高雄觀光資源，高雄市政府積極招商引資，透過促進民間參與公共建設模式，與民

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。