2026「澎湖國際海上花火節」攜手《七龍珠Z》 5／4熱血登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】澎湖縣政府日前公布「2026澎湖國際海上花火節」活動期程，並宣布將攜手日本經典動漫 IP《七龍珠Z》，共同打造全新主題《七龍珠Z 澎湖夏日花火大會》。今年花火節將透過增加活動場次、延長整體期程，全面提升活動規模與能見度，活動將自04/20試放場起跑，05/04開幕，擴大舉行至08/25閉幕。

澎湖縣政府指出，「澎湖國際海上花火節」是澎湖最重要的觀光品牌活動之一，不僅是年度觀光的重要支柱，也為地方帶來穩定且可觀的觀光經濟效益。今年花火節除維持高品質展演外，亦配合整體旅遊趨勢，採取「分階段、分市場」推動模式。5至6月延續過往作為年度觀光前導行銷，於每周一、四辦理；7至8月接續花火熱度、刺激非尖峰日旅遊人潮，帶動暑期平日觀光動能，擴大整體觀光效益。

「2026澎湖國際海上花火節」將於04/20、04/27有兩場試放場，每場次施放10分鐘煙火秀。正式活動期間05/04-08/25，其中05/04-06/25為每週一、四舉辦，06/30-08/25，則為每週二舉辦，主會場設於澎湖馬公觀音亭園區。

令人期待的煙火及無人機展演時間原則於晚間21:00登場，05/04開幕與08/25閉幕將施放12分鐘煙火秀及10分鐘無人機燈光展演，其餘場次為10分鐘煙火秀及10分鐘無人機展演。另規劃3場離島場次（吉貝、望安、七美）及3場地方限定場次（湖西、白沙、西嶼），相關時間與細節將另行公告，總計33場次。

▲「2026 澎湖國際海上花火節」宣布將打造全新主題《七龍珠Z 澎湖夏日花火大會》。 圖：澎湖縣政府／提供

縣府進一步說明，2026年花火節除延續高水準煙火秀與無人機燈光展演外，更首度與全球知名日本動漫《七龍珠Z》合作，結合熱血動漫元素與花火藝術、燈光科技，打造兼具視覺震撼與主題特色的夏日慶典。花火節期間也將規劃多項《七龍珠Z》主題延伸活動，包括互動式角色打卡區、大型公仔展示、主題公園，以及限定聯名周邊商品等內容，讓民眾在欣賞花火之餘，能沉浸在整體的主題氛圍，提升活動參與感與品牌魅力。無人機燈光展演秀將於氣候條件及飛航安全許可下，安排無人機群飛演出，首場無人機燈光展演秀預計於05/04開幕場正式登場。

此外，「2026澎湖國際海上花火節」詳細演出資訊、離島場次、相關活動內容、合作主題及交通、旅遊配套措施，將於後續陸續對外公布，可以參閱「澎湖國際海上花火節」及「澎湖 Travel」官方社群平台，掌握第一手活動資訊，共同迎接2026年最令人期待的夏日花火盛會。

