馬祖軍事遺址新亮點！ 南竿「四維生態園區」落成 漫步柃間小徑看海、賞花、觀落日

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬祖過往以神秘肅殺的軍事重地著稱，如今已華麗轉型為戰地文化的旅遊熱點。隨著戰地政務解除，曾隱藏於煙硝與岩層中的防禦工事，正以戰地美學的嶄新姿態重現於世人眼前。交通部觀光署馬祖國家風景區管理處（簡稱馬管處）持續透過軍事據點遺構的活化再利用，推動馬祖觀光發展。

四維生態園區柃間小徑。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

▲四維生態園區-油菊與軍事遺址。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

持續推動景點開發，辦理「114年南竿鄉四維生態園區景觀營造工程」，歷經140天精心修整，正式落成開放。這座園區不僅是馬祖第一座被步道環繞的軍事文化遺址，更結合了自然植生與絕美海景，期望成為馬祖旅遊新地標。

「四維生態園區」的前身為重要軍事據點，隨處可見碉堡、砲陣地、通氣孔等昔日守衛防線的小型軍事空間。本次工程特別強調「遺址保存與景觀共融」，讓遊客穿梭在步道時，能近距離感受戰地文化的歷史厚度。

▲四維生態園區－平臺眺景。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

園區步道規劃為大小兩條環線，滿足不同需求的遊客：

・大環線（壯闊景觀）： 適合喜愛登高望遠的遊客，站在頂端可將北竿島、高登島及馬祖列島的壯麗海景盡收眼底；至高點處木平臺周邊種植了2,000株馬祖縣花「紅花石蒜」，盛開時紅花點綴山頭，對映著藍天大海，別有一番風味。

・小環線（生態秘境）： 步道穿越成片的馬祖原生種植物，如濱柃木（凹葉柃木）與馬祖海桐。密集的植生形成宛如動畫般的「龍貓隧道」，當陽光從樹梢灑落，光影透照於錯落的步道上，夢幻景色預計將成為熱門打卡點。

▲四維生態園區－北側入口。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

馬管處洪志光處長表示，園區的四季流轉同樣引人入勝。繼九月驚豔綻放的紅花石蒜花海後，現正迎來油菊盛開的時節，點點金黃簇擁於步道兩旁，編織成一片燦爛奪目的黃金花毯。此外，園區內亦規劃有迷人的櫻花步道，待時節更迭，粉嫩櫻紅將接棒登場，為剛毅的戰地景觀增添幾抹溫柔色彩，令傍晚落日時分更是美不勝收，「西尾夕照」更不要錯過。誠摯邀請前來南竿四維，體驗這場結合自然、歷史與美學的深度之旅。

