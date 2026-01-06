快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

獨／屏東女中畢旅門檻要9成同意…調查8成1同意 學生失望辦不成

馬祖軍事遺址新亮點！ 南竿「四維生態園區」落成 漫步柃間小徑看海、賞花、觀落日

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲四維生態園區－西尾夕照。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲四維生態園區－西尾夕照。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬祖過往以神秘肅殺的軍事重地著稱，如今已華麗轉型為戰地文化的旅遊熱點。隨著戰地政務解除，曾隱藏於煙硝與岩層中的防禦工事，正以戰地美學的嶄新姿態重現於世人眼前。交通部觀光署馬祖國家風景區管理處（簡稱馬管處）持續透過軍事據點遺構的活化再利用，推動馬祖觀光發展。

四維生態園區柃間小徑。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
四維生態園區柃間小徑。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

▲四維生態園區-油菊與軍事遺址。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲四維生態園區-油菊與軍事遺址。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

持續推動景點開發，辦理「114年南竿鄉四維生態園區景觀營造工程」，歷經140天精心修整，正式落成開放。這座園區不僅是馬祖第一座被步道環繞的軍事文化遺址，更結合了自然植生與絕美海景，期望成為馬祖旅遊新地標。

「四維生態園區」的前身為重要軍事據點，隨處可見碉堡、砲陣地、通氣孔等昔日守衛防線的小型軍事空間。本次工程特別強調「遺址保存與景觀共融」，讓遊客穿梭在步道時，能近距離感受戰地文化的歷史厚度。

▲四維生態園區－平臺眺景。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲四維生態園區－平臺眺景。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

園區步道規劃為大小兩條環線，滿足不同需求的遊客：

・大環線（壯闊景觀）： 適合喜愛登高望遠的遊客，站在頂端可將北竿島、高登島及馬祖列島的壯麗海景盡收眼底；至高點處木平臺周邊種植了2,000株馬祖縣花「紅花石蒜」，盛開時紅花點綴山頭，對映著藍天大海，別有一番風味。

・小環線（生態秘境）： 步道穿越成片的馬祖原生種植物，如濱柃木（凹葉柃木）與馬祖海桐。密集的植生形成宛如動畫般的「龍貓隧道」，當陽光從樹梢灑落，光影透照於錯落的步道上，夢幻景色預計將成為熱門打卡點。

▲四維生態園區－北側入口。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲四維生態園區－北側入口。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

馬管處洪志光處長表示，園區的四季流轉同樣引人入勝。繼九月驚豔綻放的紅花石蒜花海後，現正迎來油菊盛開的時節，點點金黃簇擁於步道兩旁，編織成一片燦爛奪目的黃金花毯。此外，園區內亦規劃有迷人的櫻花步道，待時節更迭，粉嫩櫻紅將接棒登場，為剛毅的戰地景觀增添幾抹溫柔色彩，令傍晚落日時分更是美不勝收，「西尾夕照」更不要錯過。誠摯邀請前來南竿四維，體驗這場結合自然、歷史與美學的深度之旅。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

馬祖 步道 觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

校內菜園豐收 馬祖介壽幼兒園學童愛心送暖

連江縣跨年晚會 千人不畏寒風排隊拚抽機車

馬祖媽祖巨神像船型平台整修完畢 重新對外開放

中共圍台軍演封鎖台灣空域 金門航班大亂、5千旅客受影響

相關新聞

高雄新地標！客家文化混搭異國風「盤花公園+光之塔」 朝聖最新「藝術裝置、繽紛燈塔」

高雄新地標！最新客家文化地標「盤花公園」盛大開幕，結合客家精神與元素打造藝術裝置，園區內還藏有一座「...

馬祖軍事遺址新亮點！ 南竿「四維生態園區」落成 漫步柃間小徑看海、賞花、觀落日

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬祖過往以神秘肅殺的軍事重地著稱，如今已華麗轉型為戰地文化的旅遊熱點。隨著戰地政務解除，曾隱藏於煙硝與岩層中的防禦工事，正以戰地美學的嶄新姿態重現於世人眼前。交通部觀光署馬祖國

高雄港灣新商場快打卡！「FOCUS 13 」以四大亮點翻轉高雄海景日常

座落於愛河灣畔的 FOCUS 13，前身為高雄港 13 號碼頭，承載港灣歷史記憶，如今融入高雄流行音樂中心建築群，轉化為一處結合建築美學、藝術能量與生活設計的海景商場。建築以「珊瑚礁群」為概念，透過多重六角形量體交錯堆疊，模擬自然生成的樣貌，僅規劃兩層樓高，讓視線得以穿越建築、回到港灣本身，成為高雄週末漫遊的新選擇。

高雄內門「野森動物學校」1/17試營運 打造「動物是老師、森林是教室」友善親子環境

【旅奇傳媒/編輯部報導】歷經多年籌備，「內門觀光休閒園區」將以「野森動物學校」為品牌名稱，預計於01/17正式展開試營運！深耕東高雄觀光資源，高雄市政府積極招商引資，透過促進民間參與公共建設模式，與民

高顏值甜點銅板價！藏身高雄夜市「現做舒芙蕾」免百元 還有爆夯「荷蘭小鬆餅」40元就開吃

高貴不貴！在夜市裡也能吃到高顏值「現做舒芙蕾」，經典口味令人垂涎，還有荷蘭小鬆餅統統百元內，...

超有歐洲氛圍！高雄義式窯烤披薩「LA ONE Pizza」 招牌「豹紋披薩」一吃愛上

udn走跳美食／美食好芃友 最講究的高雄義式披薩店！絕對是高雄美術館附近的LA ONE Pizza！ 簡天才師傅將義大利人飲食生活美學實踐，從原料、義式窯烤爐、菜單設計到歐風環境裝潢都講究

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。