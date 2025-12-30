超有歐洲氛圍！高雄義式窯烤披薩「LA ONE Pizza」 招牌「豹紋披薩」一吃愛上

最講究的高雄義式披薩店！絕對是高雄美術館附近的LA ONE Pizza！

簡天才師傅將義大利人飲食生活美學實踐，從原料、義式窯烤爐、菜單設計到歐風環境裝潢都講究。來這裡最招牌就是窯烤「豹紋披薩」，皮脆Ｑ有小麥香，推薦香蔥培根口味！

這次吃到的主餐澳洲頂級和牛、義式4小時慢燉牛肚也都印象深刻。加上最近聖誕佈置，用餐氣氛超好，是年末各種大小聚餐最棒選擇啦～

最有氛圍高雄義式披薩店：LA ONE Pizza

高雄好吃的義式披薩選擇不少，但好吃、用餐歡環境又有氛圍，那絕對就是LA ONE PIZZA啦！

上週我們全家來吃好久沒來的LA ONE Pizza～不得不說，真的好愛這歐風感的用餐環境！！

磁磚拼成的窯烤爐、木柴裝飾牆、以及很歐洲古堡風的彩繪玻璃，用餐起來真的很有感覺！！

這天也看到主廚在製作pizza！LA ONE Pizza 每一個pizza，都是現場製作餅皮撒料，使用義大利百年製粉廠Molino Pasini研磨24次的極致柔細麵粉製作麵糰，現場把餅皮拍開，撒料，動作一氣呵成。

烤製pizza速度也很快！需要主廚精準掌握速度時間，90秒烤至完成！

pizza出爐那刻真的有夠帥！（我是說主廚哈哈哈哈）而且餅皮的小麥香氣跟培根香是整個撲鼻而來！！

LA ONE Pizza必點推薦

這天我們全家四人一起來，點了滿滿一桌！一肉類主餐、兩個披薩、幾樣前菜～份量蠻夠的！而且這天點怎麼點怎麼好吃～

LA ONE Pizza最必吃當然是披薩！！他們的pizza稱為「豹紋披薩」，麵團經過48小時低溫發酵，送進窯爐限時90秒快手火烤，餅皮上形成有如豹紋的黑褐斑點。

▼香蔥培根披薩

當天我們全家最喜歡披薩口味！不過披薩端上桌時全家以為會辣，殊不知那是小番茄切小塊（有夠像辣椒哈哈哈哈哈哈）

培根烤後的鹹香油脂，搭配大量青蔥，是超討喜的意外組合！入口先是培根香氣，蔥香慢慢出來，再加上番茄的甜與巴薩米克醋，味道非常有層次，越吃越順，一不小心全家人就吃完這一個～～

▼海口人的派對披薩

超級海味的一款披薩！！不僅有小捲、蝦子還有海帶絲～

鮮蝦和小捲搭配蒜油一烤，整個海味香氣直接爆出來。莫札瑞拉起司拉絲不搶味，反而襯托海鮮的鮮甜，小番茄的微酸讓整體更清爽。

▼澳洲頂級和牛（紐約客）

紐約客和牛油花分布漂亮！煎到恰到好處五分熟，外層微焦、裡面保有肉汁。

入口是濃郁牛肉香，油脂香氣超棒！搭配牛肉醬汁更凸顯本身甜味。搭配薯泥、沒有太多複雜醬汁，吃得到和牛最純粹的風味。

除了披薩跟牛排，當天點的冷盤前菜、熱前菜也都蠻好吃！

▼煙燻鮭魚

煙燻鮭魚本身油脂細緻，快入口就聞到迷人的煙燻香氣，搭配芥末醬與酸豆的鹹酸點綴，味道非常立體。每一口都有鹹、香、酸的層次交錯。

▼布拉塔起司蕃茄沙拉（蛋奶素）

這是當天我們全家超愛的冷盤！！中間圓滾滾的布拉塔起司好可愛～～

切開瞬間，濃郁奶香直接流出，搭配酸甜多汁的小蕃茄、脆口胡桃，還加了無花果的自然甜味！芝麻葉微苦剛好平衡起司的濃，整體清爽又有記憶點，是那種「看似簡單但越吃越順口」的沙拉～

▼義式4小時慢燉牛肚

這道也是我當天印象深刻的一道！牛肚與牛肉經過四小時慢燉，口感軟嫩又入味，完全沒有腥味。

醬汁濃郁帶點義式香料氣息，搭配半熟溫泉蛋一拌更滑順。搭上烤麵包一起吃超讚！！

▼松露薯條

這道本來沒點，結果我跟我爸那天生啤買一送一，加點來吃，意外很涮嘴～大推大家點！！

▼生啤買一送一（優惠活動）

（未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車）

吃披薩最適合配的大人快樂飲料～～那天配合手機官方line領券，有買一送一超級優惠！大家點起來！！

▼Zestea聖誕假期康普茶

明明是無酒精的氣泡飲，但怎麼做到聖誕紅酒的味道啦～不過這個只有12月限定，通常過完聖誕節或跨年就沒囉～

LA ONE Pizza 評價/用餐心得

這幾年開了不少高雄義式pizza店，但是要講對於麵粉、原料都講究，以及還同時提供多選項的義法冷盤、熱前菜、肉類主食和義大利麵，然後用餐環境又如此有質感的，真的就只有LA ONE Pizza！真心喜歡每一次來這用餐的感受～尤其超適合節慶、慶生聚餐！推薦喜歡義式Pizza、重視用餐質感想悠閒舒服用餐的大家趕快約起來～

LA ONE Pizza 訂位

目前可以透過訂位電話：075885635或從網路訂位更方便：LA ONE Pizza inline訂位

LA ONE Pizza 期間優惠

只要進入官方APP下載優惠券，點推薦款pizza，就可得到啤酒買一送一或是松露薯條一份！！

地址：高雄市鼓山區翠華路391號2F

電話：075885635

營業時間：11:30 – 14:00 、17:30 – 22:00

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」