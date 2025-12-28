在遺世獨立小島，迎接新年第一道曙光

【圖／文：細腿男】

跨年提案分享人｜細腿男

本名林民宜，曾任旅遊雜誌副主編，現為文字攝影自由工作者，撰寫拍攝旅遊、美食、生活風格與職人故事等主題，著有《里斯本，沒落的美感》與《街上的哈瓦那》兩本作品。

在一年之末，有人總愛在歡樂喧鬧中倒數慶祝，但我喜歡置身大自然靜靜度過，像是到蘭嶼海邊等待日出，感受海風與青春的自由奔放。

雖然因天候不佳，幾經波折才順利登島，但當我騎著摩托車在環島公路上迎風而行時，好像自己又回到青春熱力的17歲般任深藍的海水環抱，置身原始大自然與部落悠緩的生活感，弛放身心、無所事事，是最享受的事。蘭嶼有好多山海美景，看日落是每天要做的事。最佳觀賞點一個在椰油部落的「虎頭坡」，伴著放牧的山羊四處低頭吃草，還有幾隻站在高崗、上演國小課本裡黑羊與白羊的故事。另一天我來到南端的「青青草原」，遍地荒草隨海風吹拂搖擺。待夕陽漸漸西下，餘暉將藍天大海暈染成溫暖、柔軟的橙黃色，海面上閃閃發亮，人們三三兩兩走向崖邊席地而坐，逆光的畫面好美，像是自帶輕柔配樂舒服極了。

▲山羊是蘭嶼達悟族視為財富地位的象徵，放牧在島上礁岩台地吃草也成了獨特的島嶼風景。





海灣晨曦，逐光之自由

既然都來了，能不早起看日出嗎？於是清晨四點半鬧鐘響起，我從西岸的漁人部落出發，騎車伴著滿天星斗和低語的浪濤，摸黑繞了半座島後抵達「東清灣」，到超商買杯熱美式坐在堤岸上，靜靜等候日出東方。不久，大海從深遂的黑慢慢轉為墨藍，天空也開始漫出紫紅色的漸層，載著遊客的達悟族拼板舟航向遠方成了海上剪影，好久沒有見到這麼靜謐的風景。然後，太陽冉冉升起，我走到岸邊蹲低身子拍下金色波光粼粼，直到天色完全清亮，也從美夢中醒來，跨上摩托車、心滿意足地騎回民宿補眠去。而每年新聞總會播報蘭嶼的第一道新年曙光終於親眼見著，這魔幻的畫面也永遠映在心中。

▲位在紅頭村前往龍頭岩途中，青青草原是珊瑚礁台地，也是觀賞夕陽的夢幻景點。





