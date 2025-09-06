網美系旅店歡慶全新開幕！「福容徠旅澎湖」最低每房2904元

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台最大星級連鎖飯店「福容大飯店」旗下輕旅品牌第6家，全體系第19家的「福容徠旅澎湖」自08/22開放訂房，打出9、10月開幕慶，最低每間只要2904元起，十天內就超過1,000間以上的訂房，顯示新飯店一推出就大獲好評。「福容徠旅澎湖」並在09/01舉辦溫馨開幕茶會，包括：澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁，以及華信、立榮、各大旅行社都派人等到場現場祝賀，現場十分熱鬧。

▲「福容徠旅澎湖」2025/09/01隆重開幕，縣長率地方政府官員以及業者前來祝賀。 圖：福容徠旅／提供

澎湖縣長陳光復致詞時，除了感謝福容把將外島設立的第一家飯店，就選擇「澎湖」。同時，再次宣達將推出「冬遊澎湖消費券」的旅遊補助好康。只要是非澎湖籍的旅客2025/11/01~2026/01/31，入住縣內合法旅宿至少一晚，即可領取總額500元（5張100元）的消費券，用於「食、宿、遊、購、行」等合作店家使用，有效期至2026/02/06止。

福容徠旅執行副總林方雯則在會中表示，澎湖每年超過100萬人次造訪，離島的七美望安機場也計劃擴建，「澎湖輪」最近試行「澎湖－基隆」航線反應熱烈，麗寶集團福容大飯店看好澎湖觀光潛力，第一個外島據點就選在澎湖。配合縣府推出的「2025冬遊澎湖消費券」11/01開跑，福容徠旅澎湖不只響應，每人再加碼500元（每房每晚限用一張），等於今年秋冬來澎湖、住徠旅，直接至少省一千，三天兩夜，兩人入住最多省兩千。

▲9、10月開幕慶期間「福容徠旅澎湖」每房含兩客早餐最低3,300元起，福容家會員再享折扣，最低每間只要2904元起。 圖：福容徠旅／提供

「福容徠旅」自2023年創立以來，迅速在全台拓展五家分店，包括墾丁、高雄、水里、桃園及林口，主打「活力」、「人文」、「創新」、「便捷」、「環保」五大核心價值，融合在地風情、深度旅遊，創造美好的旅宿體驗。

「福容徠旅澎湖」樓高8層，地下1層，共有102間房，21個停車位。坐落在馬公市的重劃區，從澎湖機場到飯店只要15分鐘，外觀像停泊在漁港的「郵輪」，也是澎湖的地標建築。

全館裡裡外外都有好看、好拍的網美角落，十足的網美系旅店。全館客房不僅強調舒適溫馨，還放置拼圖及益智積木，讓旅客一進客房，就有得玩！同時，床頭的留言板，讓旅客跟工作人員可以交流互動留言。

特別一提的是，全館有12間套房，打造三種不同風格的度假氛圍，包含：網美風、輕奢風、希臘風；一樓「樂聚」餐廳，寬敞舒適、充滿趣味的共享空間，也是旅店的核心餐飲場域，提供早午餐、全天候的共享時光飲品小點、特色晚餐精選澎湃海味泡麵及冠軍牛肉麵、以及宵夜時段的鹹粥；戶外的「島日微光」是獨特的裝飾藝術空間，白天適合親子遊樂，拍拍漂亮的網美照，座椅則是運用太陽能充電，在夜晚變身燈光裝置的藝術品，成為神秘有趣的派對空間；頂樓的「橙光城光」 是欣賞夕陽最美的位置，夜間則化身為星空酒吧。

▲「JOIN’S CAFÉ（樂聚餐廳）」是旅店的核心餐飲場域，不論早、午、晚、消夜，都有美味餐點讓旅客填飽肚子。 圖：福容徠旅／提供

在服務上，提供早午餐的用意，就是要讓旅客不用趕時間的慢慢吃。第一次來澎湖，沒關係，「福容徠旅澎湖」也設置了「澎管家」諮詢服務，包含遊程設計、接駁交通、餐廳推薦、景點分享、伴手禮代訂等；在夜間時段舉辦「慢慢徠」活動，澎管家會與來自各地的旅客，吃宵夜、玩桌遊、分享旅遊體驗、也能認識喜歡澎湖的新朋友。

▲「福容徠旅澎湖」獨創「澎管家 Mr. Peng」服務，猶如在地好友，提供各種實用資訊讓旅客深度體驗澎湖在地文化。 圖：福容徠旅／提供

無論在頂樓酒吧欣賞夕陽或煙火、或與家人共享藝術裝置空間，每一刻都呈現福容徠旅澎湖帶來的幸福時光，讓精緻設計、在地文化融合及貼心服務，為旅客在澎湖留下難忘回憶，感受慢活旅行的魅力。福容大飯店不只拓點澎湖，明年台北圓山旗艦店即將亮相，並規劃於五年內將據點擴展至全台23家，版圖橫跨屏東、台東、南投等地，打造完整的環島旅宿網絡，全面提升旅遊體驗。

