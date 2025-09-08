快訊

柯文哲交保砲轟檢察官查無 北檢：誤導輿論將盡速提起抗告

花蓮港警一周三爆！1警酒駕被逮 1警遭女友指控性侵

柯媽不捨！柯文哲回新竹老家原訂傍晚6點20分離開 拖到7點才走

高雄文學特展！ 「從海而來」互動展區×手稿原件×詩人外傳共創

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：文化高雄-高雄市政府文化局FB
▲圖片來源：文化高雄-高雄市政府文化局FB

從詩句到行醫，從土地到社會運動，他的一生是多重角色的交織。高雄文學館《從海而來：詩人、醫師、社會運動者》特展，邀你一起閱讀曾貴海的生命之詩。


▲圖片來源：文化高雄-高雄市政府文化局FB
▲圖片來源：文化高雄-高雄市政府文化局FB


《從海而來：詩人、醫師、社會運動者》特展自7月26日起於高雄文學館展出，以曾貴海醫師的一生為藍本，重現他在文學、醫療、環保與人權等多重角色上的軌跡。從屏東佳冬出發，他用詩句表達對土地的深情，用醫術守護病患的健康，更以行動參與社會，展現知識分子對時代的承擔。


▲圖片來源：文化高雄-高雄市政府文化局FB
▲圖片來源：文化高雄-高雄市政府文化局FB


六大展區 全面呈現

展覽規劃六大單元：「詩的啟蒙」、「行醫之路」、「土地行動」、「角色選擇」、「給世界的話」、「未竟之詩」。現場展出曾貴海早期投稿《雄中青年》、《笠詩刊》的原稿；《阿米巴》創刊號手寫稿，以及他日常生活的筆記、手稿與新聞剪報。更特別重現「詩人書房」空間，讓觀眾彷彿走進他的創作現場。


▲圖片來源：文化高雄-高雄市政府文化局FB
▲圖片來源：文化高雄-高雄市政府文化局FB


互動與參與 共創詩人精神

除了展覽文獻，特展還設有「你是哪一種曾貴海？」心理測驗，觀眾可獲得漫畫角色書籤，並於「詩人外傳」展區參與共創活動，延續詩人的精神。這樣的互動設計，讓文學展不再只是靜態的回顧，而是一次與觀眾共同對話的生命教育體驗。


▲圖片來源：文化高雄-高雄市政府文化局FB
▲圖片來源：文化高雄-高雄市政府文化局FB

▲圖片來源：文化高雄-高雄市政府文化局FB
▲圖片來源：文化高雄-高雄市政府文化局FB


遺作《星期八》首次發表

文化局與家屬也首次整理並發表曾貴海的遺作——《星期八：曾貴海給世界的話─華英詩．文集》。詩集中收錄13首未出版作品，涵蓋生活抒情、自然哲學、族群記憶與抵抗意識，並包含兩首珍貴的客語詩。書中更收錄訪談文稿，完整呈現詩人的創作觀。這份詩文集不僅是文化資產，更是對社會的深情告白。


▲圖片來源：文化高雄-高雄市政府文化局FB
▲圖片來源：文化高雄-高雄市政府文化局FB


【從海而來：詩人、醫師、社會運動者】

展覽期間：即日起至11月2日

展覽地點：高雄文學館1樓特展區（週一、國定假日休館）


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


延伸閱讀>>岡山公園打造全新寵物活動區！博美犬造型入口成打卡熱點！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

展覽 公園 美食

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

2025麗星郵輪高雄出發全新航線！探索星號爽搭四大路線總整理：菲律賓、越南、沖繩全收錄

盜採砂石挖出新景點 網酸：羨慕高雄和美國一樣有「大峽谷」不用出國

高雄本土登革熱確診增2例 無鼓山區活動史

國泰航空會員限量優惠 台北、高雄經香港轉機滿額折一千

相關新聞

2025墾丁住宿推薦！ 6間必收藏「親子友善民宿」平價高CP值＋室內泳池，衝一波國境之南

說到國旅放鬆首選，有陽光沙灘海景的墾丁絕對穩坐NO.1啦～最近還有屏東黑鮪魚季，新鮮海味吃到飽完全不是問題🍣這次就由AsiaYo幫大家整理出高cp值的6間墾丁民宿推薦，有些還貼心提供寵物友善屏東住宿，讓毛孩也能一起開心入住🐶不管是情侶、朋友還是家庭旅行都超適合！快跟著我們一起來趟海邊療癒小旅行吧！

高雄文學特展！ 「從海而來」互動展區×手稿原件×詩人外傳共創

從詩句到行醫，從土地到社會運動，他的一生是多重角色的交織。高雄文學館《從海而來：詩人、醫師、社會運動者》特展，邀你一起閱讀曾貴海的生命之詩。

網美系旅店歡慶全新開幕！「福容徠旅澎湖」最低每房2904元

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台最大星級連鎖飯店「福容大飯店」旗下輕旅品牌第6家，全體系第19家的「福容徠旅澎湖」自08/22開放訂房，打出9、10月開幕慶，最低每間只要2904元起，十天內就超過1,00

在山林間品嚐道地放山雞！ 屏東三地門美食「向陽草魚土雞城」美味饗宴，還可眺望85大樓和夕陽

udn走跳美食／jason 【向陽草魚土雞城】 來到屏東三地門，不只是感受山林的寧靜與壯麗景色，更不能錯過當地人氣美食。這間餐廳以新鮮放山雞和山野料理聞名，無論是家族聚餐、朋友聚會，還是旅

高雄觀光漁市必買「料多實在的花枝丸」，品嚐特色海味美食就來興達港！

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 快把台灣觀光漁港走跳完的Ann和榜哥，終於安排了時間來到我們期待已久的興達港觀光漁市！畢竟這陣子不少朋友都大力推薦我們一定要來興達港觀光漁市走跳走跳

海洋垃圾變身藝術作品　熱血青年移居澎湖實踐愛海日常

撿垃圾，如何改變人生？2015年，我第一次來到澎湖後寮遊客中心，採訪當時進駐的藝術家、攝影師唐小三（唐采伶）。原是桃園人的她，接拍婚紗案時經常帶新人到後寮沙灘取景，但她不只看見澎湖的美，也身體力行移居澎湖，帶旅人一起走上沙灘撿海廢、做手作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。