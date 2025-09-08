高雄文學特展！ 「從海而來」互動展區×手稿原件×詩人外傳共創

從詩句到行醫，從土地到社會運動，他的一生是多重角色的交織。高雄文學館《從海而來：詩人、醫師、社會運動者》特展，邀你一起閱讀曾貴海的生命之詩。





《從海而來：詩人、醫師、社會運動者》特展自7月26日起於高雄文學館展出，以曾貴海醫師的一生為藍本，重現他在文學、醫療、環保與人權等多重角色上的軌跡。從屏東佳冬出發，他用詩句表達對土地的深情，用醫術守護病患的健康，更以行動參與社會，展現知識分子對時代的承擔。





六大展區 全面呈現



展覽規劃六大單元：「詩的啟蒙」、「行醫之路」、「土地行動」、「角色選擇」、「給世界的話」、「未竟之詩」。現場展出曾貴海早期投稿《雄中青年》、《笠詩刊》的原稿；《阿米巴》創刊號手寫稿，以及他日常生活的筆記、手稿與新聞剪報。更特別重現「詩人書房」空間，讓觀眾彷彿走進他的創作現場。





互動與參與 共創詩人精神



除了展覽文獻，特展還設有「你是哪一種曾貴海？」心理測驗，觀眾可獲得漫畫角色書籤，並於「詩人外傳」展區參與共創活動，延續詩人的精神。這樣的互動設計，讓文學展不再只是靜態的回顧，而是一次與觀眾共同對話的生命教育體驗。





遺作《星期八》首次發表



文化局與家屬也首次整理並發表曾貴海的遺作——《星期八：曾貴海給世界的話─華英詩．文集》。詩集中收錄13首未出版作品，涵蓋生活抒情、自然哲學、族群記憶與抵抗意識，並包含兩首珍貴的客語詩。書中更收錄訪談文稿，完整呈現詩人的創作觀。這份詩文集不僅是文化資產，更是對社會的深情告白。





【從海而來：詩人、醫師、社會運動者】

展覽期間：即日起至11月2日

展覽地點：高雄文學館1樓特展區（週一、國定假日休館）





