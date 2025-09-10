澎湖追風音樂節開跑！飯店住房送保養組、啤酒一站式滿足

【旅奇傳媒/編輯部報導】夏末秋初季正是前往澎湖享受陽光與海景的最佳時節，澎湖年度「2025澎湖追風音樂燈光節」自08/29-09/26以「海島樂園」為主題登場。澎湖五星級澎澄飯店（Discovery Hotel）同步推出多項初秋季住房與餐飲優惠，打造白天暢遊海島、夜晚微醺放鬆的一站式度假享受，邀旅客在陽光與音樂中留下最動人的秋日回憶。

▲現在入住澎澄飯店行館以上房型，即可獲得 Dr. Jackson’s 限量「曬後舒緩保養組」。 圖：澎澄飯店／提供

從保養到澎湖風味啤酒 澎澄飯店打造秋日入住禮

秉持永續理念，澎澄飯店特選英國敏感與問題肌膚專家 DR JACKSON'S 曬後舒緩產品作為住房贈禮。該品牌採用天然成分、環保包材與零動物實驗，且皆經過皮膚科測試，呼應澎湖夏秋季節日照強烈的需求。即日起至09/30，凡入住行館以上房型，即可獲得限量「曬後舒緩保養組」，內含明星商品臉部凝露、潔顏露、身體凝膠，讓旅客盡情擁抱陽光後依然能細心護膚。

此外，「澄夏秋色」住房專案即日起至10月底登場，四人同行每晚僅需4,999元起，並加贈限量的金色三麥聯名推出的澎湖限定啤酒，清爽回甘的風茹茶啤酒與果香馥郁的仙人掌啤酒。旅客可於無邊際泳池畔舉杯暢飲，為假期增添歡聚氛圍。

▲澄澄全日餐廳「秋澄鴨香六重饗宴」以一鴨六吃呈現澎湃滋味。 圖：澎澄飯店／提供

一鴨六吃ｘ砲管雙饗鍋 澎湖秋季必嚐美饌

迎接微涼秋意，澄澄全日餐廳自9月起至10月底，特別推出多款秋季限定料理。「砲管雙饗鍋」以澎湖巨型砲管入饌，結合「先涮後煮粥」的老香港吃法，由桌邊服務收尾成溫潤粥品，濃縮精華湯底；「秋澄鴨香六重饗宴」則以一鴨六吃呈現澎湃滋味，從義大利魚子醬、酥脆櫻桃鴨壽司到三款清爽水果，層層堆疊驚喜口感。另有平日午餐限定的「超值港韻午點」，299元起即可享用晶瑩鮮蝦餃、糯米珍珠丸、鮑魚燒賣等港點，並附牛小排河粉或小卷米粉主食，高 CP 值體驗道地美味。

▲飯店 LOUNGE 酒吧同時提供調酒深夜服務與限定宵夜服務，成為夜貓族與輕奢小酌族群的最佳去處。 圖：澎澄飯店／提供

日嚐輕食甜點 夜享微醺時光 全天候味蕾體驗

為照顧旅客從早到晚的味蕾享受，飯店 LOUNGE 酒吧除調酒服務，至10月中旬加碼夏季宵夜，推出鮑魚什錦炸物拼盤，搭配特調飲品與聯名啤酒，營業至凌晨00:30，成為夜貓族與輕奢小酌族群的最佳去處。現在加入澎澄飯店集點宿會員，還可享聯名啤酒買一送一；飯店一樓 Pantori 輕食區則於白天供應義式磚壓帕尼尼與荷蘭鐵鍋鬆餅，滿足甜點控與輕食愛好者的需求。

澎澄飯店副總經理楊智超表示：「迎接夏末秋初季旅遊小旺季，我們以打造『一站式度假體驗』為目標，從永續保養品贈禮到全天候餐飲服務，讓旅客在飯店就能感受澎湖的熱情與魅力。未來也將持續透過異業合作與創新服務，結合在地特色，打造澎湖成為國內外旅客心中最具吸引力的海島旅遊目的地。」

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野