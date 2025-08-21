聽新聞
高雄「KAKAO FRIENDS主題渡輪」航行一年！ 「巨型萊恩」在碼頭等你 免費「集章護照」換周邊、人氣IP快閃店超萌必逛
韓國超人氣IP「KAKAO FRIENDS」登陸高雄啦！這回Ryan萊恩、Apeach桃子、TUBE鴨鴨通通化身超萌船員，直接把渡輪變成大型移動打卡點，帶大家從棧貳庫一路航向旗津。即日起到明年暑假航行一年，不管是粉絲還是遊客，都能搭上最療癒的「KAKAO FRIENDS彩繪渡輪」，玩遍高雄港灣。
這次由高雄輪船公司與KAKAO FRIENDS合作，把角色們繪製在船身，打造獨家聯名「海上巴士」。航班時間為每週五、六、日、一，平日下午13:00～16:45、假日下午12:00～18:45，每半小時就有一班，票價只要全票80元、半票40元(兒童、長者及身障優待)。從棧貳庫出發到旗津，只要搭輕軌至「哈瑪星站」再步行5～6分鐘，就能輕鬆出發。
除了坐渡輪，還能一路蒐集可愛印章！在棧貳庫搭乘主題航班後，就能拿到「聯名集章護照」，只要集滿棧貳庫、渡輪、旗津天后宮、高雄燈塔、旗津沙灘吧、貝殼館共六個指定章，完成就能兌換限量「角色磁磚磁鐵」，八款隨機送、數量僅1500個，粉絲手速要快。
玩到這裡還不夠，棧貳庫二樓還有KAKAO FRIENDS快閃周邊店，巨型Ryan等著跟大家拍照，現場更有玩偶、明信片、吊飾等小物，根本是粉絲荷包破洞的陷阱。高雄限定的療癒渡輪＋快閃店，無論是親子出遊還是情侶約會，都是必收的高雄打卡行程！
