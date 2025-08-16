快訊

高雄「澄清湖」全面開放免門票！ 暑假放風、喝茶 還能跟超帥騎警隊互動

高雄澄清湖風景區開放免費入園。　圖：高雄市政府觀光局／提供
高雄澄清湖風景區開放免費入園。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄澄清湖風景區，全面開放免費入園囉！過去隸屬於自來水公司的澄清湖風景區，今年07/01起，由高雄市政府正式代管並全面開放免費入園，也立刻成為高雄市民暑假出遊首選！為吸引更多市民與遊客親近這座城市綠洲，還特別規劃特色餐車進駐、帥氣的觀光騎警等亮點內容，讓澄清湖不只是記憶中的老景點，更蛻變為結合休憩、美食與娛樂的全齡化新熱區！

▲澄清湖九曲橋美景。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲澄清湖九曲橋美景。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局長高閔琳表示，澄清湖是高雄人的集體回憶，為能再次點亮這塊位於市中心的城市綠洲、積極轉型，市府團隊在陳其邁市長的領導下，迅速完成跨局處資源整合，代管後即優先改善原有的基礎設施，包括人行步道優化、湖區周邊道路整平等工程，全面提升遊園舒適度。後續澄清湖整體場域將持續更新，並導入更多互動與體驗活動，讓澄清湖四季皆有驚喜，成為真正屬於市民的共享綠地。

▲警察局觀光騎警隊。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲警察局觀光騎警隊。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高閔琳指出，率先登場的活動是觀光局主辦「高雄熊快閃出任務」，由可愛的城市吉祥物高雄熊打頭陣，並結合警察局帥氣的「觀光騎警隊」在澄清湖一起與遊客合影互動；暑假的每個週六上午9時至11時、週日下午3時至5時，都可以在澄清湖園區看見騎警隊優雅挺拔又帥氣的身影喔！

觀光局補充，澄清湖景區於暑假期間每週六日10:00-17:00，也特別引進3至4台特色餐車進駐澄清湖泡茶區；無論是冰涼手搖飲，還是人氣甜點與輕食通通吃得到，就是要讓遊客在綠蔭湖畔間享受愜意的午後！更多澄清湖與高雄旅遊活動資訊，歡迎至「高雄旅遊網」查詢。

