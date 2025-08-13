一秒進入明信片風景！全台最接近太平洋的草原秘境在屏東

這不是電影取景地，而是真實存在於台灣的自然奇蹟！旭海草原，用最純粹的風景告訴你：慢步，是一種生活態度。









位於屏東縣牡丹鄉的旭海草原遊樂區，是一片結合山與海的自然療癒空間。這片草原坐落於牡丹鼻山，過去是族人放牧的場域，時光流轉後，化為旅人心中的綠色天堂。當你踏上這片柔軟的土地，耳邊傳來風的呢喃與鳥語蟲鳴，瞬間讓人卸下都市的疲憊，心神澄澈。旭海草原不只是風景，更是一段通往自然深處的心靈之旅。





▲圖片來源：屏東縣政府交通旅遊處





山海交融的壯闊視野



從旭海草原的高點眺望，太平洋與牡丹灣的海天一色映入眼簾，潔白雲朵悠悠飄浮，宛如置身仙境。無論是春日野花盛開、夏季藍天陽光、秋日雲影浮動或冬日清新微涼，四季輪轉皆有不同美感。這裡不是人工打造的網美景點，而是真正能讓人放鬆心靈、靜靜感受風景的天然寶地。





▲圖片來源：屏東縣政府交通旅遊處





步道探索與在地導覽體驗



旭海草原設有完善的步道系統，適合各年齡層健行散步。除了風景本身，別忘了參加由在地社區提供的導覽活動，從植物生態、昆蟲觀察，到部落傳說與族人記憶，讓旅人不只看到風景，也聽見土地的故事，真正了解這片山海孕育的文化與自然。





▲圖片來源：屏東縣政府交通旅遊處





悠遊草原的理想假期選擇



無論你是想找地方放空、拍照、野餐、曬太陽，或只是單純吹吹海風、走走步道，旭海草原都是最佳選擇。這裡遠離人群，風景開闊，空氣清新，讓人自然而然地慢下腳步。每日開放時間為08:00至17:00，僅每週二休園，採車輛清潔規費制收費，十分親民。放下手機、帶上好心情，來這裡走一趟，把自己交給自然。





▲圖片來源：屏東縣政府交通旅遊處





【旭海草原遊樂區】

景點地址：屏東縣牡丹鄉旭海路

開園時間：每週一至週日及國定假日：08：00 - 17：00（週二固定公休）

收費資訊：大型車100元；小型車(含150cc以上重型機車)50元；機車20元





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>夜遊墾丁新方式！屏東星夜南方行雙層巴士 調飲體驗499啟航



想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

