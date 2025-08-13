快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

普悠瑪出軌翻車害6歲小弟終身殘疾 台鐵、司機員確定要賠1949萬元

一秒進入明信片風景！全台最接近太平洋的草原秘境在屏東

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：屏東縣政府交通旅遊處
▲圖片來源：屏東縣政府交通旅遊處

這不是電影取景地，而是真實存在於台灣的自然奇蹟！旭海草原，用最純粹的風景告訴你：慢步，是一種生活態度。



位於屏東縣牡丹鄉的旭海草原遊樂區，是一片結合山與海的自然療癒空間。這片草原坐落於牡丹鼻山，過去是族人放牧的場域，時光流轉後，化為旅人心中的綠色天堂。當你踏上這片柔軟的土地，耳邊傳來風的呢喃與鳥語蟲鳴，瞬間讓人卸下都市的疲憊，心神澄澈。旭海草原不只是風景，更是一段通往自然深處的心靈之旅。


▲圖片來源：屏東縣政府交通旅遊處
▲圖片來源：屏東縣政府交通旅遊處


山海交融的壯闊視野

從旭海草原的高點眺望，太平洋與牡丹灣的海天一色映入眼簾，潔白雲朵悠悠飄浮，宛如置身仙境。無論是春日野花盛開、夏季藍天陽光、秋日雲影浮動或冬日清新微涼，四季輪轉皆有不同美感。這裡不是人工打造的網美景點，而是真正能讓人放鬆心靈、靜靜感受風景的天然寶地。


▲圖片來源：屏東縣政府交通旅遊處
▲圖片來源：屏東縣政府交通旅遊處


步道探索與在地導覽體驗

旭海草原設有完善的步道系統，適合各年齡層健行散步。除了風景本身，別忘了參加由在地社區提供的導覽活動，從植物生態、昆蟲觀察，到部落傳說與族人記憶，讓旅人不只看到風景，也聽見土地的故事，真正了解這片山海孕育的文化與自然。


▲圖片來源：屏東縣政府交通旅遊處
▲圖片來源：屏東縣政府交通旅遊處


悠遊草原的理想假期選擇

無論你是想找地方放空、拍照、野餐、曬太陽，或只是單純吹吹海風、走走步道，旭海草原都是最佳選擇。這裡遠離人群，風景開闊，空氣清新，讓人自然而然地慢下腳步。每日開放時間為08:00至17:00，僅每週二休園，採車輛清潔規費制收費，十分親民。放下手機、帶上好心情，來這裡走一趟，把自己交給自然。


▲圖片來源：屏東縣政府交通旅遊處
▲圖片來源：屏東縣政府交通旅遊處


【旭海草原遊樂區】

景點地址：屏東縣牡丹鄉旭海路

開園時間：每週一至週日及國定假日：08：00 - 17：00（週二固定公休）

收費資訊：大型車100元；小型車(含150cc以上重型機車)50元；機車20元


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>夜遊墾丁新方式！屏東星夜南方行雙層巴士 調飲體驗499啟航

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道 美景 電影

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

台鐵電力段員工麟洛站巡查線路突昏倒 送醫不治

圖表看時事／俄羅斯8.8強震掀巨浪！多國發海嘯警報 一圖看破壞力與波高關係

屏東榮總傳出外包人員偷拍病患家屬 院方：已要求該公司開除

屏東夏日狂歡祭逾65萬人次 父親節加碼送1000隻台糖冰棒

相關新聞

一秒進入明信片風景！全台最接近太平洋的草原秘境在屏東

這不是電影取景地，而是真實存在於台灣的自然奇蹟！旭海草原，用最純粹的風景告訴你：慢步，是一種生活態度。

點餐不燒腦！高雄港邊LAB PIER2餐酒館 一站喝遍南部三大酒吧特調

近年餐飲趨勢吹起「不矯揉造作」風潮，消費者逐漸對繁複講究的 Fine Dining 感到疲倦，取而代之的是保留精湛廚藝、...

高雄「灑椒火鍋」推午間限定「588元和牛吃到飽」！還有父親節套餐再送整份龍蝦與10隻白蝦

高雄火鍋控有福了！人氣麻辣火鍋品牌「灑椒麻辣鴛鴦火鍋」推出超值「和牛吃到飽」午間限定優惠，即日起至8月31日止，只要588元即可享受原價628元的和牛無限暢吃，不僅價格誘人，還包含蔬菜、海鮮、飲料、冰品與甜點全品項吃到飽，讓食客在炎炎夏日大啖頂級肉品，滿足味蕾又不傷荷包。

迎戰酷暑就來高雄！「大港閱冰」8／16起連兩天哈瑪星清涼登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假進入最熱時段，高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）推出年度夏日消暑盛事「大港閱冰」冰品嘉年華，將於08/16-08/17在哈瑪星臨海三路（新濱・駅前）封街舉行，網羅超過35家在地

三天兩夜／四天三夜澎湖旅遊怎麼排？景點、行程推薦

說到澎湖自由行，怎麼能錯過這篇超實用攻略？從澎湖必去的景點、每年最期待的澎湖花火節，到交通方式怎麼選、特色行程怎麼安排才順，再到美照打卡熱點通通幫你一網打盡。如果你跟小編一樣，總覺得旅遊時間總是不夠用，那就更不能錯過這篇四天三夜的澎湖行程提案啦！

怪談迷快衝！角斯插畫 x 草原市務所 打造最有靈氣的妖怪展

從鄉間流傳的囈語，到村口老人口中的「不能說的秘密」，臺灣民間流傳著一則則令人心驚又充滿想像的怪談。這個夏天，讓我們走進《從前從前……臺灣民間鄉野怪談選》，在藝術與傳說交織中，揭開臺灣妖怪的神祕面紗！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。