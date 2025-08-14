左鎮老街變裝中！彩旗飄揚、藝術入巷 最短老街煥發新風景

小地方也能有大能量！左鎮老街在藝術家與社區居民的參與下，正以全新風貌邀你共賞這條仍願意分享的街道！









位於台南左鎮區的老街，被譽為全台最短老街，長度不過幾十公尺，過去一度因人口外移而幾近荒廢。僅存的四五戶人家見證著昔日繁華與現今寂靜交錯的對比。但老街沒有被遺忘，反而因保有原始台灣鄉村的風貌，成為文史保存與再造的最佳舞台。這條街道，透過在地人與藝術家合力下，逐步走出屬於自己的新生命。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





藝術入街：傳統與現代的共鳴對話



近年來，藝術家、南台科大師生及地方社區齊心合作，讓左鎮老街的門面煥然一新。特別是以「西拉雅族姓氏」為核心的「文字造形設計」課程，讓傳統信仰與現代設計語彙相遇，創造出一幅幅藝術掛布，為老街注入濃厚文化氣息。這些以自然紋樣與生活器具為靈感的作品，不僅讓遊客重新認識在地文化，也讓老街成為文化傳承的實境展覽空間。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





色彩與人情：讓街道重新有了故事



走在街道上，除了感受到歲月的痕跡，抬頭更能看見即將登場的七彩布旗裝置藝術，在陽光下隨風搖曳，為老街帶來熱鬧與生機。配合節慶與社區活動，逢年過節也常舉辦展演、手作市集與導覽，讓老街不再只是靜態的歷史背景，而是活生生、有互動、有溫度的生活場域。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





食語有情：以味蕾傳遞風土的記憶



左鎮老街的轉型不僅止於視覺美學，更延伸至「共食文化」的溫柔力量。即將展開的「風土有聲，食語有情」辦桌活動，將結合在地白堊惡地食材，烹調出具有地方特色的料理，邀請遊客與居民一同共享美食、分享故事，讓「吃」成為串起地方情感與歷史記憶的重要橋樑。這不僅是一場餐桌的饗宴，更是社區願意繼續向人們打開心房的證明。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【左鎮老街煥然新生】

景點地址：台南市左鎮區101-113號





