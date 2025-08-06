快訊

近2月已6起！台積電嘉義廠再傳工安意外 工人5公尺高處墜落

再加碼？白宮稱川普今將宣布 蘋果「投資千億美元在美製造」

迎戰酷暑就來高雄！「大港閱冰」8／16起連兩天哈瑪星清涼登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
08/16-08/17南台灣最大冰品市集「大港閱冰」再次與你相約哈瑪星。　圖：高雄市政府觀光局／提供
08/16-08/17南台灣最大冰品市集「大港閱冰」再次與你相約哈瑪星。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假進入最熱時段，高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）推出年度夏日消暑盛事「大港閱冰」冰品嘉年華，將於08/16-08/17在哈瑪星臨海三路（新濱・駅前）封街舉行，網羅超過35家在地人氣冰品名店及特色餐車，打造南台灣最大冰品市集。活動現場集結刨冰、雪花冰、水果冰、冰棒、義式冰淇淋等多元冰品，一次滿足各式清涼口味，歡迎海內外旅客來高雄，用最美味的方式向酷暑宣戰，涼快度過盛夏假期。

▲列車上的義式冰淇淋店「SNOW 雪諾冰淇淋」。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲列車上的義式冰淇淋店「SNOW 雪諾冰淇淋」。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，高雄氣候四季如夏，冰品早已深植市民生活，是每日不可或缺的消暑美食。觀光局辦理的「大港閱冰」邁入第4屆，已成為高雄夏季最具代表性的美食觀光品牌，每年吸引逾2萬名旅客朝聖。今年市集更擴大規模，邀集35家以上高雄特色冰品及網路排隊名店，推出市集限定冰品，讓民眾不必奔波就能一站式嚐遍高雄經典冰店，還能串聯城市景點，與親友共度甜蜜夏日。

▲以水果為基底的雪花冰店「人來走走」。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲以水果為基底的雪花冰店「人來走走」。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局也推薦遊客邊走邊吃，深入高雄各地冰品景點。如棧貳庫旁的「人來走走」主打天然水果雪花冰，視覺味覺兼具；「SNOW 雪諾冰淇淋」設於列車車廂內，可欣賞鐵道園區與八五大樓；「小島製冰」位於逍遙園，推出融合調酒元素的大人系日式刨冰；鳳山舊城與黃埔新村的「璞味綿綿冰」主打古早味水果冰；而旗山老街上的「迷路。麋鹿」以香菜春捲冰淇淋吸引許多香菜控，東高雄的甲仙芋頭冰、旗山枝仔冰城等老字號也不容錯過。

▲走訪黃埔新村順便品嘗「榕樹下璞味綿綿冰」。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲走訪黃埔新村順便品嘗「榕樹下璞味綿綿冰」。　圖：高雄市政府觀光局／提供

除了「大港閱冰」外，高雄暑期還有多場消暑活動接力登場。08/02-08/10「旗津風箏節」登場；08/30-08/31「氣墊水樂園」移師大樹舊鐵橋濕地公園；9月接續登場的還有「愛河啤酒節」與「鹽埕奶茶節」，邀請大家一路玩到開學。

國內外旅客一同來感受高雄熱情，品嚐在地特色冰品、參加多元消暑活動。暑假旅遊首選高雄，更多資訊請上「高雄旅遊網」官網、臉書粉絲專頁、Instagram 查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

冰品 觀光 消暑

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

南橫公路遭重創！高雄桃源區3里成孤島 公路局緊急搶通

綠褶菇不鮮艷也有毒 高雄暴雨分隔島長出 每年約10人誤食恐傷腎

高雄大雨路面現窟窿 10分鐘造成4車爆胎 車主向市府求償

高雄安全島「生菇」頓成搶拍景點 警察摘除原因曝

相關新聞

迎戰酷暑就來高雄！「大港閱冰」8／16起連兩天哈瑪星清涼登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假進入最熱時段，高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）推出年度夏日消暑盛事「大港閱冰」冰品嘉年華，將於08/16-08/17在哈瑪星臨海三路（新濱・駅前）封街舉行，網羅超過35家在地

三天兩夜／四天三夜澎湖旅遊怎麼排？景點、行程推薦

說到澎湖自由行，怎麼能錯過這篇超實用攻略？從澎湖必去的景點、每年最期待的澎湖花火節，到交通方式怎麼選、特色行程怎麼安排才順，再到美照打卡熱點通通幫你一網打盡。如果你跟小編一樣，總覺得旅遊時間總是不夠用，那就更不能錯過這篇四天三夜的澎湖行程提案啦！

怪談迷快衝！角斯插畫 x 草原市務所 打造最有靈氣的妖怪展

從鄉間流傳的囈語，到村口老人口中的「不能說的秘密」，臺灣民間流傳著一則則令人心驚又充滿想像的怪談。這個夏天，讓我們走進《從前從前……臺灣民間鄉野怪談選》，在藝術與傳說交織中，揭開臺灣妖怪的神祕面紗！

五甲自強夜市火鍋新選擇！「大上海小火鍋2.0」重返巔峰 百元吃到飽、三款飲料＋冰淇淋無限續

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 貪吃鬼熊熊最新高雄美食地圖資訊，話說高雄鳳山美食之一的「五甲自強夜市」，熱鬧非凡、不論是炸物、小吃還是手搖茶，應有盡有，堪稱在地人的五甲美食聖地，但夏天嘛～天公伯

高雄鳳山必吃腿庫推薦！「318霸王牛肉麵」腿庫邪惡誘人，搭配鹹香牛肉麵超滿足

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 高雄美食地圖必吃名單推薦，倘若您問，高雄鳳山美食有甚麼該追的？答案肯定少不了「腿庫飯」，但要說腿庫飯+牛肉麵界的雙主角，那就非「318霸王牛肉麵」莫屬啦！位在捷運鳳山

高雄「平價火烤兩吃」最低326元起！吃得到時令海鮮 還能免費升級「蛤蜊吃到飽」

udn走跳美食／班班美食生活圈 寫在造訪八道晟韓式火烤吃到飽文橫旗艦店之前 在萬物齊漲的2025年，還能在高雄找到500元以下價位的超滿足燒肉店嗎？位於三多商圈的八道晟韓式火烤吃到飽文橫旗艦店

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。