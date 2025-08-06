迎戰酷暑就來高雄！「大港閱冰」8／16起連兩天哈瑪星清涼登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假進入最熱時段，高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）推出年度夏日消暑盛事「大港閱冰」冰品嘉年華，將於08/16-08/17在哈瑪星臨海三路（新濱・駅前）封街舉行，網羅超過35家在地人氣冰品名店及特色餐車，打造南台灣最大冰品市集。活動現場集結刨冰、雪花冰、水果冰、冰棒、義式冰淇淋等多元冰品，一次滿足各式清涼口味，歡迎海內外旅客來高雄，用最美味的方式向酷暑宣戰，涼快度過盛夏假期。

▲列車上的義式冰淇淋店「SNOW 雪諾冰淇淋」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，高雄氣候四季如夏，冰品早已深植市民生活，是每日不可或缺的消暑美食。觀光局辦理的「大港閱冰」邁入第4屆，已成為高雄夏季最具代表性的美食觀光品牌，每年吸引逾2萬名旅客朝聖。今年市集更擴大規模，邀集35家以上高雄特色冰品及網路排隊名店，推出市集限定冰品，讓民眾不必奔波就能一站式嚐遍高雄經典冰店，還能串聯城市景點，與親友共度甜蜜夏日。

▲以水果為基底的雪花冰店「人來走走」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局也推薦遊客邊走邊吃，深入高雄各地冰品景點。如棧貳庫旁的「人來走走」主打天然水果雪花冰，視覺味覺兼具；「SNOW 雪諾冰淇淋」設於列車車廂內，可欣賞鐵道園區與八五大樓；「小島製冰」位於逍遙園，推出融合調酒元素的大人系日式刨冰；鳳山舊城與黃埔新村的「璞味綿綿冰」主打古早味水果冰；而旗山老街上的「迷路。麋鹿」以香菜春捲冰淇淋吸引許多香菜控，東高雄的甲仙芋頭冰、旗山枝仔冰城等老字號也不容錯過。

▲走訪黃埔新村順便品嘗「榕樹下璞味綿綿冰」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

除了「大港閱冰」外，高雄暑期還有多場消暑活動接力登場。08/02-08/10「旗津風箏節」登場；08/30-08/31「氣墊水樂園」移師大樹舊鐵橋濕地公園；9月接續登場的還有「愛河啤酒節」與「鹽埕奶茶節」，邀請大家一路玩到開學。

國內外旅客一同來感受高雄熱情，品嚐在地特色冰品、參加多元消暑活動。暑假旅遊首選高雄，更多資訊請上「高雄旅遊網」官網、臉書粉絲專頁、Instagram 查詢。

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