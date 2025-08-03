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怪談迷快衝！角斯插畫 x 草原市務所 打造最有靈氣的妖怪展

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▲圖片來源：高雄市政府粉專
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從鄉間流傳的囈語，到村口老人口中的「不能說的秘密」，臺灣民間流傳著一則則令人心驚又充滿想像的怪談。這個夏天，讓我們走進《從前從前……臺灣民間鄉野怪談選》，在藝術與傳說交織中，揭開臺灣妖怪的神祕面紗！

《從前從前……臺灣民間鄉野怪談選》由內惟藝術中心策劃，特別以「怪談」作為展覽主軸，帶領觀眾踏入臺灣各族群文化交織下的神祕傳說世界。臺灣平埔族、高山族與漢人長年累積的口述故事，無論是狐仙、鬼魅或精怪，都隱藏著對自然的敬畏與生活的智慧。這些故事，彷彿不只是想像，更是文化的投影與時代的縮影。


▲圖片來源：高雄市政府粉專
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插畫妖氣集結，角斯筆下喚醒土地的記憶

展覽中最引人注目的，就是臺灣當代插畫家「角斯」的創作。他擅於將民間習俗與妖怪傳說轉化為圖像，以「畫誌」形式保留臺灣的神話視覺記憶。角斯筆下的妖怪們，或靈動、或詭譎，具象呈現過去世代對「未知」的想像，並藉由視覺語彙，打破時空隔閡，讓觀者與這些妖怪重新相遇。


▲圖片來源：高雄市政府粉專
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草原市務所操刀策展，讓皮影精怪說故事

策展團隊草原市務所以跨域策展的能量，巧妙地融合了皮影戲中的經典精怪角色，將角斯的插畫與地方傳說活化為展覽空間中的敘事核心。觀眾不再只是「看展」，而是被引導進入臺灣鄉野故事的場域，透過藝術與互動，感知臺灣傳說所蘊藏的文化深意與土地精神。


▲圖片來源：高雄市政府粉專
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怪談，是文化的語言，是祖靈的提醒

《從前從前……臺灣民間鄉野怪談選》不只是一場展覽，更是一次文化對話。每則怪談背後，都藏有一段與族群、禁忌、自然或歷史的連結。這些怪異的故事，其實是老祖宗透過「怕」讓我們學會尊重，也讓我們記得什麼叫「文化的根」。展覽不只是觀看，更是體驗臺灣記憶的一次沉浸式旅程。


▲圖片來源：高雄市政府粉專
▲圖片來源：高雄市政府粉專


【從前從前……臺灣民間鄉野怪談選】

展覽期間：2025/06/17 - 2025/10/26

展覽地點：內惟藝術中心（高雄市鼓山區馬卡道路329號）


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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