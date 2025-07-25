屏東新地標漂浮巨船入館　老眷村變身文創園區好吃又好玩

【圖／文：行遍天下】

屏東不只有墾丁，還有更多美食美景值得去探索，屏東由多元族群組成，擁有豐富的人文特色與節慶活動，可以走訪最新成立的「王船文化館」了解東港迎王祭，在雲光島獲得平安的祝願，還要涼爽地逛菜市場品嘗美食，並在將軍老宅變身的潮聚落，懷想往日的眷村風情。





漂浮巨船入館內！王船文化館航向百年信仰之旅

全台第一座以迎王祭典為主題設立的「王船文化館」，歷經三年建設與文物考證，終於在2024年底落成開館。由國內知名建築團隊操刀設計，以「王船」為核心概念，整體建築就像一艘即將揚帆的巨船，象徵信仰航向未來。館內空間同樣驚艷，一走入大廳便可見最吸睛亮點──「巨型王船」前半部懸浮於展館中央。

這艘1:1比例打造的文化王船，結合投影出蔚藍海浪的影像，營造出猶如真實航行於海上的視覺震撼。文化館設有「海洋信仰」、「千歲巡狩」、「屏東代巡」、「打造神舟」與「東港迎王」五大主題展區，並定期策劃與迎王文化相關的特展，深化信仰與民俗的文化對話。二樓常設展聚焦台灣各地迎王信仰，透過互動地圖引導參觀者了解王爺信仰的地理與文化脈絡。三樓展出長達42公尺的巨型王船，邀請王船工藝大師依古法製作，展現傳統工藝的精神。作為文化展示傳承的空間，場館細節亦藏巧思。像是「八仙過海」乘海鮮而來的圖像、或王船底部鏡面反射出的台灣漁獲圖紋，皆展現對在地信仰文化的致敬與創新詮釋。





王船文化館

地址：屏東縣東港鎮船頭路9號

電話：08-833-1680

時間：09:00-18:00（週一休）

票價：全票120元、屏東縣民或學生與誠品會員享優待票60元





畫光成畫！雲光島點亮大鵬灣夜色

大鵬灣夜晚的全新景點，就位於青州灣遊憩區入口，四座散發神秘螢光的裝置藝術「雲光島」悄然佇立，成為南國夜色中最夢幻的存在。這件作品由藝術家陳昱良創作，以東港盛大的「東隆宮迎王平安祭典」為靈感，設計出象徵祈福、信仰與漁獲豐收意象的四座浮空螢光體，彷彿在夜空中緩緩傳遞祝福。

雲光島特別選用會發光的材質製作，讓每座裝置在夜間自然發亮。只需拿起手電筒輕輕照射，藝術品表面便會浮現光影畫作，創造出互動式的感官體驗。不論是與親友同遊，或獨自漫步，都能在光與影之間，感受大鵬灣夜晚專屬的詩意與驚喜。





青洲濱海遊憩區

地址：屏東大鵬灣青洲灣沙灘旁的木麻黃林（遊憩區入口處）





涼爽逛市集！顛覆菜市印象變身文青百貨

彷彿美術館般的建築外觀，「屏東西市場」成為近期旅人喜愛造訪的新地標。市場外牆以玻璃帷幕呈現太陽、海浪、椰子樹、島嶼等屏東意象，清爽俐落的設計令人耳目一新。走進室內，更令人驚喜的是整棟空間全面開放冷氣空調，逛市場不再汗流浹背。

全場共規劃78個攤位與16間店鋪，統一識別化的整齊擺設，販售蔬果、肉品、臘味與各式小吃，還加入文創風格攤位，如文青小物、襪子、服飾與飾品等，呈現不同於傳統市場的全新樣貌。每月並規劃市場主題活動，如加倍消費券、環保交換小禮等，讓逛市場成為一種兼具時尚與樂趣的生活方式。





屏東西市場

地址：屏東縣屏東市和平路320號

電話：08-732-0625

時間：08:00-20:00（週一休，各店鋪略不同）

FB：西市場進行式





將軍老宅變潮聚落！漫步探索找回眷村記憶

位於市區中央的「勝利星村」，是旅人造訪屏東朝聖必訪之地。1927年，日軍陸軍第8飛行聯隊進駐屏東，後擴編為第三飛行團，隨著規模壯大，在軍營周邊興建了大量官舍，供將軍等軍職人員居住。戰後，軍舍改為國軍眷村使用，並進一步擴建，逐漸形成今日擁有濃厚眷村風情的區域。近十年間，屏東縣政府積極整修與規劃，將原已荒廢的日式官舍整建活化，開放文創團體進駐。

園區名稱「勝利星村」，取其意涵為「承將軍居所之先，啟培養明日之星之後」，是全台保存規模最大、數量最多、最完整的日式軍官宿舍群。今日的勝利星村，文創巷弄中特色小店林立，融合美食、娛樂、文創與原民風情，充滿多元樂趣。





勝利星村文創園區

地址：屏東縣屏東市成功路134號

電話：08-732-0567





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