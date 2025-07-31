高雄鳳山必吃腿庫推薦！「318霸王牛肉麵」腿庫邪惡誘人，搭配鹹香牛肉麵超滿足

高雄美食地圖必吃名單推薦，倘若您問，高雄鳳山美食有甚麼該追的？答案肯定少不了「腿庫飯」，但要說腿庫飯+牛肉麵界的雙主角，那就非「318霸王牛肉麵」莫屬啦！位在捷運鳳山站1號出口步行約3分鐘，高雄市鳳山區自由路48號上這間318霸王牛肉麵鳳山店，網友口碑：腿庫Q彈、湯頭層次多，牛肉不柴又不塞牙縫，再加上店裡冷氣開放，Google評價破4.8顆星，好評如潮，人氣是真的，跟著貪吃鬼熊熊，吃過您就知道 了。

高雄鳳山美食必吃推薦

為什麼推薦「318霸王牛肉麵」？

腿庫不加醬油、味精、豆瓣醬，只用炒糖上色，再塞進獨家秘密滷包，吃起來不死鹹、不上火，更健康又入味！

牛肉麵強調天然湯頭、無味精，湯頭喝得出滋味層次，甘甜順口不口渴，肉質嫩、 麵體Ｑ彈，來來來，再加分。

自製配料升級體驗：酸菜、花椒油、辣油（惡魔之吻）自由搭配，想清爽、麻香、辣感都ＯＫ。

Google 評價超高，網友狂讚、用餐環境整潔明亮更是優點之一。

怎麼吃更好吃？（參考店家建議＋實測分享）

這碗看似樸實的牛肉麵，其實暗藏玄機！不是點了就吃、加辣就香這麼簡單，根據店家強烈建議，懂吃的就是要從「多層次吃法」開始，才能吃出精華。

先喝原味湯頭：店家的湯頭強調「多層次、不添加化學成分」，建議第一口先喝原湯。它不會是那種爆香撲鼻型，而是溫潤有深度，喝起來清爽中帶點醇厚，開胃又不燥熱。

牛肉要慢慢咀嚼：這裡的牛肉講求「不柴、不爛、不寒牙縫」，一口咬下是嫩中帶Q的口感，牛筋的部分尤其滑嫩到像在吃果凍，但又比果凍多點筋性，建議搭配辣油或花椒油微調層次，越吃越有戲！

麵條口感：不誇張，手工口感的麵條真的有「Ｑ彈有勁」的感覺（什麼叫Ｑ彈？就是不會像橡皮筋一直彈來彈去，但也不軟爛），搭配湯頭剛剛好地吸附進每條麵身裡，越吃越順口。

配料自己調整口味：桌上自助區有酸菜、花椒油、辣油（惡魔之吻），建議：

想走傳統派：酸菜加一匙，牛肉麵好吃的美味「加乘」；

喜歡香麻系：花椒油滴個幾滴，麻而不燥，香氣層次拉滿；

辣控挑戰：惡魔之吻加進去，別多、 一點點就能嗆醒你的鼻腔跟靈魂。

極致吃法加碼建議：如果真的想豪華一點，腿庫飯＋半筋半肉麵組合上桌，最後再來顆紅油抄手＋豬肉割包，就會發現，這餐根本可以上《孤獨的美食家》。

當天食記分享

豬肉腿庫便當（120元）

當天我先開嗓來一碗腿庫便當，豬肉腿庫切成厚條，油潤不膩，糖香先登場，再撲鼻而來的是源自秘密滷包的淡淡天然香料的甘甜，一口咬下肉香滿溢卻不死鹹，重點肥的部位多吃也不噁，瘦肉部分軟嫩可口，吃到最後一口飯也很香不膩。

便當內會提供四樣當季配菜，個人覺得是中規中矩，但腿庫實在太出色，雖說平常腿庫飯加醬油就夠重口味，但這裡巧妙用炒糖取代死鹹，吃完又想再來一份，「油而不膩、鹹度剛好」是當天我最深刻印象。

豬肉腿庫飯（50元）

是滴，沒看錯，〝僅僅50摳〞 就能吃到腿庫飯！當天忍不住又續點一碗，腿庫飯搭上滷汁與白飯的絕妙撞擊，一碗吃完根本心理覺得自己賺到。

而且這定價，絕對是第一次前往，必吃的小嘗試，吃完只想說「平價也這麼讚啦」。

半筋半肉麵（大／220元）

再來是大碗半筋半肉麵，我選了粗拉麵，即便在相機食先後，仍舊有彈性的Ｑ度，麵條吸飽湯汁又不軟爛。湯頭天然甘甜，沒有味精，一碗喝光光，好喝順口甘甜且不口渴 。

牛筋軟嫩入口即化，牛肉厚實不柴，湯、 肉、麵三位一體，中段加入微辣的酸菜，清爽度瞬間提升，不只味道更開胃，整碗又回到新的高峰。這碗半筋半肉麵就是「喝湯喝出層次、吃肉吃到快樂」的那種存在。

紅油抄手（70元）

這一份紅油抄手，每顆足足１７公克（我有觀察到，阿姨包完炒手就會放到電子磅秤上）；皮薄餡多，手工包的紮實感咬下去會彈！豬絞肉摔打過後，肉汁與筋度都明顯，吃來不會鬆散。

紅油抄手本身是不辣的，提供給想吃又害怕辣的朋友一個選擇，倘若您想吃辣口味的紅油抄手，可以前往自助區那邊拿取自製花椒油以及惡魔之吻（辣椒油）自行加入。

細細咀嚼就能感受花椒油那種麻香從唇齒間蔓延。

若是辣控，惡魔之吻會讓麻感，再升級，不得不說，它的紅油抄手真的是「簡單不簡單」。

豬肉刈包（65元）

割包內包的是腿庫肉不是三層肉喔，咬下去超油潤却不死鹹，腿庫肉厚實，夾在鬆軟割包中，還有不辣的酸菜提供清爽對比。

一口咬下，油脂與酸菜的碰撞讓人驚艷，肉中油潤、酸菜解膩完美，整體就是好吃，推薦給每個刈包控認真品嘗！

318凍檸茶（40元）

凍檸茶喝得到檸檬原味酸度，不只是糖水而是清爽果香，吃完腿庫飯或牛肉麵再喝一口，最恰恰好。

伯爵奶茶（50元）

伯爵奶茶則茶香濃郁、奶味柔和，甜度又適中，拿一瓶，讓味蕾休息一下，再飽玩下一道菜。

自製花椒油＋惡魔之吻帶走也OK！（這不是精華液，是辣界精品）

吃完牛肉麵，嘴巴還在回味那股香麻的靈魂嗎？來，櫃檯前面那排像保養品櫃位的不是什麼「青春露」，是318牛肉麵店自家研發的「花椒油」與「辣油」，認真做成滴管式的高質感小瓶瓶，喜歡嗎？可以購買外帶瓶回家，無論在家搭配食物或者外食族，外出攜帶都很方便。

總結：腿庫吃完愛上禮盒送禮選它！

總歸一句：318霸王牛肉麵的腿庫真的是顛覆我對腿庫飯的印象，用炒糖、秘密滷包去除醬油味，咬一口油潤卻不死鹹、甜而不膩，完全被圈粉，吃完當下，我決定過年一定要買它們的腿庫禮盒回家加菜，打算明年來排隊！推薦：「這家高雄腿庫+牛肉麵雙劍合體」，錯過可惜！」

電話：0912 332 938

住址：高雄市鳳山區自由路48號

營業時間：11:00-20:00(週三店休)

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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