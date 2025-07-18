高雄「蚵仔寮漁港」週邊小吃美食分享！ 必吃蚵仔、巨無霸冰沙超推

高雄梓官的蚵仔寮漁港可是南台灣具有規模性的”現撈仔漁港”，早期這裡主要是個養蚵、捕魚的漁村，近幾年來由於在地方青年與政府的積極推動下，轉型為觀光漁港與魚市場。蚵仔寮魚貨直接中心除了販售不少新鮮魚貨且標價都很清楚，週邊的小吃美食也是不容錯過的喔！這次就來簡單分享蚵仔寮漁港必吃的小吃美食。

蚵仔寮漁港-交通位置

蚵仔寮漁港這附近設有停車場以及路邊停車，開車前來是非常方便！建議來訪的時間抓在中午11點多左右，下午人潮就會越來越多，週日來訪也會更加不容易停車，因為一旁蚵仔寮朝天宮旁晚上會有夜市，交通就比較容易打結喔！

野棧台灣野生海產（蚵仔寮24號攤位）

來到蚵仔寮漁港絕對不能錯過就是24號攤位的野生海產，來訪的這天主要販售的品項有野山海膽跟海葡萄，據我們YT的網友表示他們自己中秋節要烤肉都會去找老闆買蚵仔！野生海膽的價位有100~500元不等，主要是依大小顆來計價。

我們夫妻倆可是第一次吃海膽看到店家會用海尼根來沖洗，店家表示這樣的做法會增添海膽的甜味，且他們還會搭上一些在市面上買不太到的海葡萄，讓海膽增添不少風味。

野棧台灣野生海產（蚵仔寮24號攤位）

營業時間：周五、六、日(依海象為主)

營業地址：高雄市梓官區漁港二路11號（蚵仔寮24號攤位）

蚵仔寮鄧月珠天然冷飲站

在蚵仔寮也是人氣好到爆炸的鄧月珠天然冷飲站，主打飲料的原料都是真材實料且都是自己手工熬煮，不論冰沙或是冰飲都深受大家的愛戴，尤其是來到熱情無法的高雄，冰沙更是這的超熱門商品，每杯冰沙都會裝到滿到爆！如果自帶冰霸杯，闆娘也絲毫不小氣，也是幫你裝到滿！超推薦大家點上一杯桑椹冰沙或是洛神花冰沙喔！

蚵仔寮鄧月珠天然冷飲站

營業時間：假日11:00-18:00

營業地址：高雄市梓官區漁港二路停車場小出口

營業電話：0983-511-558

王記炸肥腸

不少人都推薦來到蚵仔寮漁港一定要品嘗炸肥腸。王記炸肥腸也算是在地經營老字號的美食，點餐前請記得抽號碼牌等叫號再點餐，千萬別傻傻的跟著人群在空等，而餐點是可內用或外帶！肥腸裡會夾蔥然後現點現炸，且外皮都會炸得金黃酥脆，一口咬下酥酥脆脆且不會讓人覺得很油膩及腥味的口感，真的會讓人一口接著一口吃不停。

王記炸肥腸

營業時間：平日13:00-18:00 / 假日11:00-18:00(周一二休)

營業地址：高雄市梓官區漁港二路

營業電話：0933-282-535

清-愛呷米粉炒的蚵仔煎

蚵仔寮漁港早期是以養蚵為主的漁村，來到這當然不能錯過蚵仔料理！在這一區有蠻多家蚵仔煎可以選擇，我們則是選擇位在漁港一路63號的”清-愛呷米粉炒”，他們家的餐點選擇很多樣化，有粥品、湯品、米粉炒、蚵仔煎、綜合煎等等，但這天我們是直接點選一份蚵仔煎！真要說他們家的蚵仔煎真的算大份，蚵仔給的很有誠意！醬料也是我和榜哥喜歡的滋味。

清-愛呷米粉炒

營業時間：四五11:00-18:30 六日10:00-19:00

營業地址：高雄市梓官區漁港一路63號

營業電話：0925-211-307

雨田海鮮飯湯專賣

雨田海鮮湯飯專賣就位在魚貨直銷中心內，餐點可內用或外帶，若遇尖峰時刻的用餐時間，內用事需要先填單及人數排位等叫號入座。雨田海鮮湯飯專賣的餐點選擇有海鮮飯湯、麵湯、白灼蝦、清燙鮮蚵、小卷等。這天我們夫妻倆點選了海鮮飯湯(大)以及一份清燙鮮蚵，海鮮飯湯的海鮮挺澎派，有蝦、蚵仔、蛤蜊、小卷、魚肉等等，湯頭也算鮮甜，最愛他們家的清燙鮮蚵，蚵仔大顆肥美夠新鮮。

雨田海鮮飯湯專賣

營業時間：11:00-18:00(周一休)

營業地址：高雄市梓官區漁港二路32號第一攤漁貨直銷中心南東口001攤

營業電話：0903-670-529

李家煙燻

李家煙燻的餐點選擇有鴨翅、鴨腳、鴨肉、雞腳、雞腱、雞心等，價位都標示的很清楚，買鴨翅還有幫你切一半的服務喔！這天買了鴨翅跟雞腱回車上啃來吃，真的是超香超好吃，挺後悔沒有多買一些來吃！

李家煙燻

營業地址：高雄市梓官區漁港二路32號

營業電話：0936-611-313

蠔爽烤生蠔 -漁市場分店

蠔爽烤生蠔座位不算多也偏少，但餐點選擇算多樣，價位也都標示的很清楚，餐點也算是現點現烤，而不少人來這必吃烤鮮蚵或是生蠔、干貝等等，Ann和榜哥則是來這品嘗香魚片、竹筴魚以及鱈魚肝，畢竟這幾道在北部算是少見的品項！但必須說店家當天的態度有點不佳，可能是要忙著要接待節目來專訪的藝人吧。

蠔爽烤生蠔 -漁市場分店

營業時間：一跟五14:00-17:00六日12:30-17:00

營業地址：高雄市梓官區漁港二路32號

吳家現炸海鮮、蚵嗲

蚵仔寮漁港周邊販售海鮮炸物的攤販是蠻多家，但這天我們主要就是想買蚵嗲來品嘗，於是就隨機買了吳家現炸海鮮、蚵嗲的蚵嗲來嘗鮮。蚵嗲皮真的挺薄，內餡的高麗菜也挺鮮甜有水份，鮮蚵也是挺大顆！因為我們是外帶不是邊走邊吃，店家也很貼心地另外準備醬包給我們自己添加喔！

吳家現炸海鮮、蚵嗲

營業時間：11:00-19:00(周一、二休)

營業地址：高雄市梓官區漁港二路92號

蔡記蚵仔寮現撈現炸

假日來訪蚵仔寮就看到滿滿的人潮擠在蔡記蚵仔寮現撈現炸的攤位上，他們家的炸物選擇很多樣，讓我們印象深刻的是有”有蛋小卷、花枝鰾、銀魚等”，而他們的訂價是吃多夾多少喔！

蔡記蚵仔寮現撈現炸

營業時間：平日14:00-18:30 假日12:30-18:30(周一、二休)

營業地址：高雄市梓官區(全家斜對面)

營業電話：0930-986-642

代客料理

當然來到蚵仔寮漁港也不能錯過”代客料理”，代客料理區就位在停車場的斜對面，有張媽媽代客料理、劉媽媽代客料理、永興代客料理等，大家可自行挑選自己喜歡的店家喔！

魚貨直銷中心

販售多樣的海鮮魚貨，價位都標示得很清楚，另外也貼心設有公秤可量秤喔！一旁的拍賣區則是遊客不可進入囉！

朋友們！找時間就來高雄蚵仔寮漁港走走吧！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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