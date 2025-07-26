屏東海生館體驗行程公開，從夢幻夜宿到企鵝互動一次滿足

【FunTime小編群】去屏東除了墾丁玩水，當然也不能錯過屏東海生館！提到台灣具規模的水族館，北台灣會想到4000坪的Xpark，南台灣則是屏東海生館啦！屏東海生館也是全台規模最大的，有30萬坪之大，快跟著小編來看看屏東海生館有什麼好玩的吧！

迷你解說員。 圖／klook

屏東海生館簡介

屏東海生館。 圖／ CC License

屏東海生館全名「國立海洋生物博物館」，位於屏東縣車城鄉，成立於2000年，是一座以海洋生物為主題的博物館，除了迎賓廣場上的兩座親水廣場（就是佇立著大鯨魚，許多小朋友在玩耍的區域XD）之外，館內又分為台灣水域館、珊瑚王國館、世界水域館及鯨典館，各個展區都有不同特色。

門票資訊

營業時間

非暑假期間：09:00~17:30

七八月暑假：平日09:00~18:00、假日08:00~18:00

交通資訊

搭高鐵

高鐵左營站→墾丁快線或客運*→「南保力」站下車轉乘右後方燈塔旁「埔墘路口」站→屏東客運墾丁街車→屏東海生館

搭火車

枋寮火車站→至轉運站搭客運*→「南保力」站下車轉乘右後方燈塔旁「埔墘路口」站→屏東客運墾丁街車→屏東海生館

*客運：屏東客運、高雄客運、國光客運

自駕

國道1號五甲系統→88號快速道路→接3號國道南下→南州下交流道走1號省道→楓港接26號省道→到達車城鄉後，再轉後灣村方向

包車

不想自駕、等大眾運輸工具或是有多人一起出遊，也可以考慮包車去屏東海生館！從高雄火車站或左營高鐵站出發，依照人數選擇五人座或九人座，舒服且省時省力又省錢，就可以直達屏東海生館！

展區介紹

台灣水域館

台灣水域館。 圖／國立海洋生物博物館

台灣水域館展示從台灣高山溪流到周邊海洋的物種及生態環境，而台灣水域館中最大的展示區就是圖片上這座「大洋池」，16公尺寬、4公尺高，可以在這裡看到鯊魚、魟魚、石斑等魚類，另外也有潮間帶、河口區、亞潮帶、觸摸池等生態展示區哦！

大洋池餵食解說：10:00、13:00、16:30（每場15分鐘）

觸摸池開放時段：10:30、13:30、15:30（每場30分鐘）

魚你同行（收費行程）：11:00、14:30（每場50分鐘）

珊瑚王國館

珊瑚王國館。 圖／klook

珊瑚王國館展示著珊瑚礁生態，除了滿滿的珊瑚礁，還可以參觀珊瑚礁帶周邊生活的魚群如何穿梭其中；這座海底隧道有81公尺長，猶如漫步在海洋中，也是到屏東海生館必遊的區域哦！除此之外還有「白鯨展示池」，可以和白鯨有近距離互動，以及「沉船探險」區，將帶領你進入沉沒的輪船，看看生長於船中的各類珊瑚以及海洋生物，是很不錯的體驗哦！

與魚共舞活動：11:00、14:30（每場15分鐘）

魚你同行（收費行程）：11:30、13:30（每場50分鐘）

世界水域館

世界水域館。 圖／國立海洋生物博物館

接著就是世界水域館啦～展示分布於北美太平洋沿岸海域的十公尺巨大海藻森林、古代水域的樣貌以及活化石，都很值得來一探究竟！不過最熱門的區域還是非「極地水域」莫屬啦～世界水域館打造出北極及南極意象，可以在這裡看到可愛的企鵝、海豹餵食秀哦！

企鵝餵食解說：11:00、15:00（每場15分鐘）

海豹餵食解說：10:00、14:30（每場15分鐘）

海鸚鵡餵食解說：10:00（每場15分鐘）

海藻森林餵食解說：14:00（每場15分鐘）

體驗活動

夜宿海生館

夜宿海生館。 圖／klook

「夜宿海生館」是屏東海生館相當熱門的活動，讓遊客們除了白天能在海生館參觀，晚上還能與海洋生物們共枕眠！部分就寢區域為季節限定，每個季節開放預訂的區域不同唷～當然不只睡在海生館令人驚豔，晚上還有安排後場導覽參觀，進一步了解海生館的運作，還可以探索夜晚中的海洋生態，也有DIY體驗，不僅適合親子家庭，也適合情侶、朋友一同夜宿海生館哦！

體驗資訊：

企鵝飼育照護體驗活動(暫未開放)

企鵝飼育照護體驗活動。 圖／klook

「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗活動於2021年全新推出，只要年滿十歲就可以參加，活動內容包含與企鵝近距離互動及拍照，還可以餵食企鵝，光想就超療癒的呀！透過這個體驗，進一步了解飼育員平時如何餵食企鵝，不再只是隔著玻璃窗觀賞企鵝啦～還可以DIY企鵝羽毛瓶，這麼難得的活動若有到海生館別錯過囉！

注意事項：活動前7天如接觸過鳥禽類不能參與體驗

活動場次：第一場13:00-14:20/第二場 15:00-16:20 (每場次4人)

延伸閱讀>>【屏東海生館】門票、夜宿體驗、企鵝餵食活動、資訊總整理

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