高雄自由行住哪？近捷運、高鐵的質感飯店＆民宿清單，玩西子灣／駁二／愛河／演唱會都超方便！

最近越來越多人南下玩高雄，不只到西子灣夕陽、逛駁二、遊愛河，還有金曲獎、各大明星、韓團演唱會等活動接力登場，讓整個城市超有活力🎶那來高雄住哪最方便？這次AsiaYo幫你精選7間人氣高雄住宿，從星級高雄飯店、文青民宿到快閃背包房都有～再加碼超高cp值的高雄高鐵假期方案，交通＋住宿一次搞定，完全零壓力出發🚄一起來趟說走就走的週末旅行吧！





👍高雄住宿懶人包

📍高雄旅遊特色亮點

📍地點超便利：高鐵、捷運、公車統統有，熱門景點幾乎都能直達，超適合自由行出發！🚆

🌊海港氛圍滿滿：從旗津海灘、駁二港邊到西子灣夕陽，高雄的海景真的有夠療癒～🌅

📸文青打卡聖地：駁二藝術特區、棧貳庫、哈瑪星老街，每個角落都超好拍，記憶卡瞬間爆滿！

🍢夜市美食天堂：瑞豐夜市、六合夜市、苓雅夜市，夜市王經典打卡必須走一遭吧😋

🌆新舊融合魅力：愛河夜景＋光之穹頂的科技感，搭配蓮池潭龍虎塔的經典風情，外國人超愛！





🌷高雄住宿類型攻略

圖:AsiaYo提供

圖:AsiaYo提供

｜高雄星級飯店推薦｜

想要舒適又不動腦，選星級飯店就對了啦～設備新穎、服務貼心，還有夜景＋Buffet早餐加持✨無論是情侶約會還是商務差旅，一入住就有種「被好好照顧」的幸福感！

圖:AsiaYo提供

圖:AsiaYo提供

如果你想從房間就能看到摩天輪，那住在義大皇家酒店很適合你！旁邊就是樂園跟購物中心，玩整天都不夠～飯店裡設施也超豐富，有三溫暖、兒童遊戲區，連小孩都玩得超開心🧸

📍附近地標：義大世界、前埔厝山





💙 鈞怡大飯店 💙

圖:AsiaYo提供

飯店就在愛河旁邊，房間直接看河景超療癒🌊不管要去駁二還是新崛江，交通都超方便！房間乾淨又新，設施也有定期維護，還有兒童遊戲區和球池，住起來很安心～

📍附近地標：真愛碼頭、仁愛公園





｜高雄經濟型飯店推薦｜

旅費想省一點但又不想委屈自己？經濟型飯店是超聰明選擇💡該有的統統有：冷氣、電視、Wi-Fi 全配好，有的還走文青風設計，省錢也能住得很有質感呦💰

圖:AsiaYo提供

💙 旅居文旅 高雄亞灣館💙

圖:AsiaYo提供

就在流行音樂中心附近，離小港機場也只要20分鐘✈️飯店還有24小時櫃檯＋免費冰淇淋、餅乾、咖啡可以隨時拿，超貼心🍪

📍附近地標：高雄85大樓、捷運三多商圈站





💙 捷絲旅高雄中正館 💙

圖:AsiaYo提供

設備齊全，還有乾濕分離衛浴和附設免費停車場😎飯店就在衛武營旁邊，附近有夜市可以逛，吃喝走走都方便～這裡也提供小健身房，飯後動一動剛剛好💪

📍附近地標：衛武營都會公園、捷運技擊館站





｜高雄青年旅館推薦｜

一個人旅行或朋友快閃衝活動？青年旅宿最對味！🎒平價好入手，還常常有交誼空間可以認識新朋友～只想找個地方睡一晚、白天跑行程，選這最剛好～

圖:AsiaYo提供

💙 同．居高雄青年旅館 💙

圖:AsiaYo提供

老屋改造的青旅保留了懷舊細節再加入現代設計，復古中又帶點新潮感✨從捷運紅線走過來只要3分鐘，交通方便又有生活機能！房型選擇多，有雙人房也有背包床位，一個人住或朋友一起來都很可以喔～

📍附近地標：新堀江商圈、高雄中央公園





｜高雄高鐵假期飯店推薦｜

🎫 高鐵假期是什麼？

就是「高鐵車票＋飯店」一次買好，像出國買機＋酒一樣方便！

免比價、免跑兩邊，直接入住高評價飯店還能省下車票錢✨

✔ 高鐵票＋住宿CP值超高 ✔ 在地平台更安心 ✔ TGO 點數同步累積

圖:AsiaYo提供

💙【高鐵假期】 和逸飯店．高雄中山館2日自由行 💙

圖:AsiaYo提供

超夯高雄住宿就是這！不只地點超方便，房間大又舒適，乾濕分離＋大浴缸泡起來超放鬆🛁高樓層還能看到美景，Lounge Bar 一邊喝一邊看夜景超享受～🌃

📍附近地標：三多商圈、捷運三多商圈站





💙 【高鐵假期】 高雄洲際酒店2日自由行💙

圖:AsiaYo提供

房間設計整潔又大氣，大片落地窗看出去就是高雄市景，超療癒🌇飯店還貼心提供免費洗衣、乾洗服務，長住也沒煩惱～健身房、桑拿統統有，舒服到讓人完全不想退房啊🧖‍♀️💤

📍附近地標：高雄85大樓、捷運三多商圈站





看完這些高雄住宿推薦，是不是已經想訂房出發了呢？😍高雄交通真的超方便，不只捷運、公車密集，還有高鐵和機場～不管是搭捷運來市區自由行，還是要從高雄出發九州跟團來趟日本親子跟團行程都可以✈️快到AsiaYo找找你下一趟旅行的靈感吧～不管是住、玩還是飛，這裡統統幫你準備好了💼✨





延伸閱讀

2025台灣演唱會住宿指南｜收錄10間超方便的臺北飯店/高雄住宿，近表演場館，散場不用叫車！

2025高鐵假期旅遊攻略｜AsiaYo替你快速解答高鐵假期疑難雜症，輕鬆預訂出發台北/台中/台南/高雄高鐵自由行！

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」