三天兩夜／四天三夜澎湖旅遊怎麼排？景點、行程推薦

【文・KKday旅遊生活誌】

說到澎湖自由行，怎麼能錯過這篇超實用攻略？從澎湖必去的景點、每年最期待的澎湖花火節，到交通方式怎麼選、特色行程怎麼安排才順，再到美照打卡熱點通通幫你一網打盡。如果你跟小編一樣，總覺得旅遊時間總是不夠用，那就更不能錯過這篇四天三夜的澎湖行程提案啦！

三天兩夜自由行

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如果沒有要看花火節，也沒有很多時間能停留澎湖，只是想來個輕旅行，那麼可以選擇澎湖三天兩夜遊～澎湖許多必去景點幾乎都在北邊，因此可以租摩托車愜意地踩點，去以下這些必去的澎湖景點和吃南環美食！

馬公市區吃早餐→許家村彩繪壁畫→中屯風車→通樑古榕→跨海大橋→二崁古厝群聚→池東大菓葉玄武岩→西嶼西臺→漁翁島燈塔

四天三夜自由行

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如果有比較多時間，小編根據過去澎湖旅遊的經驗，也規劃了一個4天3夜超充實的行程，不管是澎湖北環、南環與市區全部走訪之外，以雙心石滬為人所知的七美島也沒有放過！

Day1：抵達澎湖 → 騎車北環：後寮天堂路、跨海大橋、玄武岩、漁翁島燈塔 → 夜釣小管

Day2：藍洞&七美島半日遊 → 馬公市區：天后宮、篤行十村、 中央老街等 → 遊船賞花火

Day3：忘憂島浮潛一日遊 → 星光港灣BBQ烤肉

Day4：奎壁山分海奇景 → 南環：山水沙灘、風櫃洞 → 海洋牧場鮮蚵吃到飽 → 賦歸

當然也別錯過了澎湖花火節、夜釣小管與浮潛等精彩體驗～對怎麼玩澎湖沒頭緒也沒關係，只要跟著上面行程，不帶腦也能把澎湖玩好玩滿！

景點／行程推薦

奎壁山摩西分海

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傳說中的海中步道「摩西分海」，位於奎壁山地質公園，這一條可以在海中踏浪的「摩西分海」，是南環的一大亮點！如摩西出埃及的紅海一般，這個長達300公尺的S形礪石踏浪步道，也會隨著潮水的漲退隱現，彷彿重現當時的神蹟，不同於一般海邊退潮後海水依舊呈現水平方向流動，奎壁山的摩西分海退潮後海水竟然呈現左右移動的方式流動著，非常奧妙！但這個景象不是隨時都能看到，想看的人建議來之前先注意海水潮汐的時間喔！

澎湖跨海大橋

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澎湖跨海大橋絕對是到此一遊照的必拍的景點，全長共計2494公尺的跨海大橋，於1965年建造，1970年完工通車。至此之後，澎湖跨海大橋便成為觀光客來到澎湖必打卡的一個地標，而上面的字樣則是蔣中正題名的，絕對稱得上是澎湖最著名的地標！

池東大菓葉柱狀玄武岩

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矗立壯觀的玄武岩，隨著萬年前熔岩噴發，遇到海水迅速冷卻，形塑成六角柱玄武岩後，便成為了澎湖一大必看特色。而西嶼的大菓葉就是一個澎湖欣賞柱狀玄武岩的好去處。與一般偏黑的玄武岩相比，大菓葉的玄武岩色澤呈現土黃色，主要是因為出土的時間較晚的緣故。而岩石前面的低窪，只要恰巧遇到前一天下過雨，導致前方匯聚成池，水面便會映照出藍天白雲、整面節理清晰的玄武岩，隨手拍都超有意境阿！

夜釣小管

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夜釣小管也是澎湖不能錯過的夜間活動，除了可以體驗夜釣的樂趣以外，還能在船上吃到新鮮小管麵線、現釣現料理的小管生魚片等，鮮美的甜度，吃過的人絕對都想再來一次！但是在船上釣魚難免會暈，建議出發前可以吃暈車藥或是戴在身上以備不時之需喔！

浮潛、潛水體驗

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海底探險也是澎湖的一大亮點，不管是深潛、浮潛，澎湖都有許多專業教練與業者，以及清澈安全的潛水點，讓大家能夠親自潛下蔚藍的海水去看看海底世界，真的是一大享受。而2017年時澎湖政府為了促進觀光發展，更建造了一座全台唯一結合人工魚礁的海底郵筒，並在澎湖澎南鎖港6米深處的浮潛秘境啟用，並印製了防水的明信片，讓大家想要從這個「海底郵筒」寄出明信片，只能自己潛下去，是一項特別又獨特的體驗阿（笑）！

澎湖水上活動

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講完優雅的水底活動，怎麼能不提刺激精彩的澎湖水上活動呢！不會游泳但又喜愛刺激活動的你，各式水上活動絕對是你來到澎湖不可錯過的選項！除了從小聽到大的香蕉船、拖曳傘外，澎湖也與時俱進推出了彈跳包、海上攀岩與跳水、海上擂台戰等新穎的水上體驗。

另外，如果你是喜歡極限挑戰的勇者型，編輯真的推薦你去體驗看看寬板滑水，或是自己划著SUP立式單槳衝浪板去海上遊覽一番，享受刺激與寧靜並存的個人空間。

澎湖花火節

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澎湖花火節絕對是澎湖旅遊的高潮！不同於台灣本島各地的煙火秀，澎湖花火節不僅規模更大、場次更多，花火景色也更壯觀遼闊！

自2002年澎湖與華航合作舉辦的「千萬風情在菊島」活動以後，澎湖海上花火節發展至今，已經成為澎湖縣最具代表性的大型觀光活動，在國內外已累積相當高的知名度，每年總會吸引許多國內外遊客來到澎湖參加。

由於煙火施放地點與觀眾觀賞區只有約300公尺距離，可以讓遊客更近距離的欣賞煙火，獨特震撼的臨場感，就是澎湖海上花火節最吸引人的地方，絕對是台灣夏天不可錯過的活動之一！

島上交通

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以澎湖自由行來說，最多人使用也是編輯最推薦的就是租賃機車了，因為夏天的海風舒服，租機車的價錢也相對實惠，騎乘便利又能走小路。雖然如果一次騎到比較遠的另一端會比較累，但如果沿路停停走走，其實也是不會太辛苦的。

當然若是東北季風開始的冬天，騎機車就有點太辛苦，就會建議大家可以租汽車或包車了。尤其如果是家庭旅遊，有行動比較不方便的長者或小孩，汽車也是一個比較棒的選擇。

在澎湖本島要租車只要憑藉證件和駕照就可以租了，不管是機車、電動機車、汽車都可以，因此相當方便。島上的租車公司也很多，大家記得找尋有合法登記的，會比較安全安心。

延伸閱讀>>澎湖水上活動推薦》澎湖必玩八合一／一日遊！浮潛、遊船、夜釣小管

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