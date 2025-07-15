將軍老宅變潮聚落！ 漫步探索找回眷村記憶
【圖／文：行遍天下】
位於屏東市區中央的「勝利星村」，是旅人造訪屏東朝聖必訪之地。1927年，日軍陸軍第8飛行聯隊進駐屏東，後擴編為第三飛行團，隨著規模壯大，在軍營周邊興建了大量官舍，供將軍等軍職人員居住。戰後，軍舍改為國軍眷村使用，並進一步擴建，逐漸形成今日擁有濃厚眷村風情的區域。
近十年間，屏東縣政府積極整修與規劃，將原已荒廢的日式官舍整建活化，開放文創團體進駐。園區名稱「勝利星村」，取其意涵為「承將軍居所之先，啟培養明日之星之後」，是全台保存規模最大、數量最多、最完整的日式軍官宿舍群。今日的勝利星村，文創巷弄中特色小店林立，融合美食、娛樂、文創與原民風情，充滿多元樂趣。
隱藏在眷村老宅裡的獨特美味，可以在脫了鞋子進去的舒爽空間用餐。豆腐鍋是來自甘肅媳婦帶回的正宗辣豆腐鍋，夏日炎炎時來上一碗抹茶冰更是消暑。
鑽進布置大花與紅色為主調的喜氣洋洋空間，除了享用綠豆蒜之外，還可感受古老柑仔店與辦桌喝喜酒、披戴鳳冠霞帔的有趣體驗。
全台唯一的乖乖故事館也設立於此，彷彿走進童年時光隧道一樣認識從小到大的童玩品牌，甚至還有許願繪馬能祈福。
景點資訊
勝利星村文創園區
地址：屏東縣屏東市成功路134號
電話：08-732-0567
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