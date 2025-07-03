屏東限定、全台唯一！「大航海時代 亞洲巡迴展」粉絲必朝聖

真正的航海王粉絲，這一站絕不能錯過！《大航海時代》巡迴展台灣唯一站落腳屏菸1936文化基地，帶你用五感穿越經典章節，現場還能挑戰懸賞榜！

備受全球矚目的《大航海時代！亞洲巡迴展》正式啟航，台灣唯一一站選定屏東屏菸1936文化基地！從6月21日一路展至10月19日，展覽完整重現《航海王 ONE PIECE》經典篇章，從故事開初到最新動畫章節《蛋頭島》，用最震撼的沉浸式展區，帶領觀眾進入草帽一行人的冒險世界。這不只是一場展覽，而是一次讓人熱血沸騰的青春重溫之旅。





▲圖片來源：屏東縣政府文化局





16大主題展區，重返每段經典

展覽設計匠心獨具，打造出空島、司法島、推進城、頂上戰爭、和之國、蛋頭島等16個主題展區，不論是熱淚交織的戰鬥場面，還是激勵人心的對白與場景，全都以實景還原方式重現在你眼前。逾20座原比例角色雕塑環繞現場，魯夫、索隆、娜美、香吉士、喬巴等人氣角色栩栩如生，更有12人大戰場景全景重現，粉絲走進展館彷彿穿越動畫！





▲圖片來源：周春米FB

▲圖片來源：屏東縣政府文化局





科技互動再升級，AR任務等你挑戰

本次展覽特別搭配AR手機遊戲設計，只要下載專屬APP，就能以「懸賞通緝犯」身份進行任務挑戰，讓每一位入場觀眾都能參與其中、收集成就，完成冒險使命。除了視覺與聽覺震撼之外，更藉由數位互動，讓人從觀展者成為故事參與者，真正實現「沉浸式航海」的體驗。





▲圖片來源：屏東縣政府文化局





《大航海時代！亞洲巡迴展》展期自2025年6月21日至10月19日，每日上午9時至下午6時開放（每週一休館、17:00為最後入場時間），地點設於屏菸1936文化基地10號倉庫。這場全台唯一航海王主題巡展，錯過這一站，就得再等好幾年！真正的ONE PIECE粉絲，不容錯過這次熱血冒險的機會！





▲圖片來源：周春米FB





【大航海時代！亞洲巡迴展】

活動日期：2025.6.21 - 2025.10.19

活動時間：09:00–18:00 （週一休館 *17:00最後入場）

活動地點：屏菸1936文化基地10號倉庫





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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