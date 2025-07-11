超值得入住的「小琉球住宿」！ 無敵海景房、無邊際泳池、峇里島風渡假村

琉球茶室-復古館。 圖／agoda

【FunTime小編群】小琉球位在屏東東港西南方，是一個珊瑚礁島嶼，冬天不受東北季風影響，一年四季氣溫都在25度以上，加上搭船過去只要30分鐘，是許多遊客避冬的好去處，也是不少潛水客冬天的潛水勝地！近幾年島上各式各樣的特色民宿如雨後出筍般冒出，今天就來介紹6間小琉球超熱門的民宿！在這之前，先來看看小琉球怎麼去！

小琉球住宿怎麼選？三大類型一次看

來到小琉球，不論你想住海景第一排、體驗風格旅宿，還是想來場潛水小旅行，在這篇文章中都能快速找到最適合你的那一間！

➢ 小琉球海景民宿：擁有面海陽台、大片落地窗，有些還設有無邊際泳池

➢ 小琉球特色民宿：集結復古懷舊風、藝術設計與巴里島風情

➢ 小琉球背包客棧：潛水愛好者的聚集地，也提供體驗潛水、獨木舟等活動代訂

小琉球海景民宿

想在小琉球感受大海的懷抱，選擇海景民宿絕對不會錯！這些民宿有些擁有寬敞的海景陽台或是房內大片落地窗，有些還甚至設有無邊際泳池，讓旅客在舒適的空間中盡情欣賞無敵海景，打造完美渡假氛圍～

小琉球地中海海景旅店

藍白希臘風，無邊際SPA泳池

小琉球地中海海景旅店。 圖／agoda

小琉球地中海海景旅店是以藍白相間的希臘風格細心打造的民宿，坐擁大片草原與絕美海景，充滿濃厚的度假氛圍！除了有超好拍的無邊際SPA池，園區內還設有一些網美必拍的拍照小角落！此外，民宿提供了浮潛、獨木舟、潮間帶生態導覽等行程，有需要的話都可以向民宿諮詢。

小琉球地中海海景旅店。 圖／agoda

小琉球地中海海景旅店總共有三種房型，雙人、四人及六人房，而且海景房都附有獨立陽台和椅子，微風徐徐的午後坐在躺椅上看著大海，真的太Chill～最貼心的是，民宿還提供脫水機，出門去海邊玩水回來衣服可以立馬洗立馬脫水，就不用帶著濕濕的衣服回家了！

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：屏東縣琉球鄉復興路161之9號

朵貓貓海景民宿

民宿對面就是海，還有室外泳池

朵貓貓海景民宿。 圖／agoda

朵貓貓海景民宿就在環島公路旁，充滿設計感的建築讓每間房型都面海，還有小陽台可以坐著吹風。室外交誼廳和室外游泳池是朵貓貓民宿的熱門設施，在小琉球就算不下海的日子也是要泡在水裡才過癮！

圖／agoda

朵貓貓海景民宿房內都有提供飲水機，帶小朋友的話就不用一直跑交誼廳裝水很麻煩。家庭房的樓中樓房型，挑高的落地玻璃窗可以看到超美夕陽，還有小小的用餐區，很適合家庭入住。除此之外，老闆也非常熱心，各種疑難雜症都很願意幫你解決！

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：屏東縣琉球鄉肚仔坪路60號之8號

朵小路北歐民宿

網友一致好評，玻璃窗海景看到飽

朵小路北歐民宿。 圖／agoda

朵小路北歐民宿的門口擺著四個可愛的摩艾像，裡面的衛生紙盒也是摩艾，完全是摩艾控的天堂！民宿每天都會準備不一樣的早餐，豐盛又好吃，讓人玩得再累都要起床吃早餐！另外民宿也有提供包棟服務，至多可以容納至11人，無論是大小家庭都適合！

朵小路北歐民宿。 圖／agoda

朵小路北歐民宿設施非常齊全，有提供洗衣機和烘衣機，這兩樣在海島真的超重要！出門去海邊玩水回來衣服可以立馬洗立馬烘，就不用帶著濕濕的衣服回台灣了。豪華海景房除了有一整片玻璃窗讓你看海看到飽，還有超浮誇的旋轉木馬裝飾在房間，沐浴品還是小編自己私心超愛的茶籽堂！只要民宿用這個內心都會默默加10分！

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

地址：屏東縣琉球鄉復興路163之2號

小琉球特色民宿

如果是喜歡體驗不同風格住宿的旅客，小琉球的特色民宿集結復古懷舊風、創意藝術設計，還有充滿巴里島風情的莊園渡假空間，讓你的住宿既有風格又充滿渡假氛圍～

尊順祿藝術旅店

無邊際泳池，一秒到歐洲渡假

尊順祿藝術旅店。 圖／agoda

尊順祿藝術旅店繽紛又不規則的外觀超級吸引人注意！民宿的地理位置很好，白沙尾漁港騎車3分鐘就到，下午想來個超熱門的小蝌蚪起司餅，走路也只要5分鐘，覓食很方便。另外民宿還會貼心提供附近景點和套裝行程，有興趣的朋友可以提早報名預約喔！

尊順祿藝術旅店。 圖／agoda

尊順祿藝術旅店的一樓有個超大泳池，旁邊還有烤箱，重點是這間民宿有電梯，帶長輩或是小朋友，有電梯真的很重要！房間空間寬敞，其中豪華海景四人房還有面海的獨立泳池，其他房型也都很浮誇，真的只有自己去住一次才知道！

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

地址：屏東縣琉球鄉本漁路160巷13號

輪廓莊園

小琉球島上的峇里島風渡假村

輪廓莊園。 圖／agoda

輪廓莊園在小琉球機場附近，環境安靜清幽，不會被摩托車聲吵，整體像來到峇里島度假一樣，還有個大中庭可以躺在躺椅上看星星。早餐豐盛好吃，附近景點有美人洞和美人沙灘。

輪廓莊園。 圖／agoda

輪廓莊園的房間乾淨，空間寬敞舒適，整體讓人覺得非常舒服，還有個小陽台。浴室是乾濕分離，部分房型還有浴缸可以泡澡，在外面曬了一整天的太陽，回去再泡個澡簡直貴婦級享受。

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

地址：屏東縣琉球鄉復興路163之5號

小琉球背包客棧

以下這兩間是潛水愛好者的聚集地，無論你是經驗豐富的潛水客還是新手，都能在這裡找到志同道合的朋友～如果是不會潛水的旅客，住宿業者也有提供體驗潛水、獨木舟等多種水上活動的代訂服務，讓你輕鬆體驗小琉球豐富的海洋生態！

琉潛貨櫃潛水旅館

重視環保的潛水背包客棧

琉潛貨櫃潛水旅館。 圖／agoda

琉潛貨櫃潛水旅館位在小琉球的右上角的位置，附近有必買伴手禮「王老師麻花捲」和必吃美食「yoyo起司捲」，是一家潛水背包客棧，大部分的住客都是來潛水的喔！環境非常乾淨整潔，半開放式的空間讓潛客上岸後可以在這邊聊天分享今天誰看到比較多隻海龜！

琉潛貨櫃潛水旅館。 圖／agoda

琉潛貨櫃潛水旅館的床非常舒服，每個床位都有拉簾可以保有隱私，床頭的置物櫃也可以鎖上重要物品，公共空間的超大吊床讓人在上面躺一整天都不是問題。而且這裡的教練們非常專業又親切，不論是要來體驗潛水或是考照，這邊都很適合。

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

地址：屏東縣琉球鄉本漁路81巷20之2號

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