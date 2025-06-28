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東港黑鮪魚到何時？ 2025屏東黑鮪魚文化季住宿推薦、活動資訊&屏東景點一次看 加碼超殺飯店優惠4折起

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖:AsiaYo提供
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覺得黑鮪魚生魚片太貴捨不得點？那你一定要來東港參加一年一度的屏東黑鮪魚文化季！新鮮現切的黑鮪魚價格親民，還有熱鬧的演唱會、市集、美食活動一路玩到小琉球～現在透過 AsiaYo搶訂東港住宿、小琉球住宿或各種超值屏東住宿方案，最低28折真的太扯啦！國旅也能輕鬆省，愛吃海鮮的你快衝一波吧！

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🎣 黑鮪魚季活動懶人包

一年一度的黑鮪魚季又來了～想看震撼的鮪魚拍賣、吃爆超便宜又超新鮮的季節料理？還有音樂會、市集、玩水活動？這次從東港一路玩到小琉球，絕對讓你行程排好排滿！

【📍屏東黑鮪魚季時間】

時間：2025.5/3-7/6

地點：東港、小琉球


【📍屏東黑鮪魚活動亮點】

✅黑鮪魚競標秀✅便宜鮪魚大餐✅超多精彩活動、音樂會！

圖:AsiaYo提供
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🌟屏東黑鮪魚季周邊景點介紹

📍東隆宮（東港）｜信仰巡禮＆傳統文化控｜全台最有名的王爺廟之一，建築氣勢磅礡，香火鼎盛！三年一科的「迎王平安祭」整個城鎮都會動起來，熱鬧到爆～

📍鎮海宮（東港）｜海景散步＆在地情懷｜靠海的媽祖廟，有種說不上來的chill感～拜完神還能看海放空，常常還有漁民在聊天釣魚，超有生活味！

📍華僑市場（東港）｜海味美食＆伴手禮控｜ 黑鮪魚、生魚片、炸物通通現做現吃，鮮甜爆表～買伴手禮也超方便，是吃貨來東港的第一站 🤤

📍小琉球｜跳島冒險＆親子旅遊首選｜ 半小時船程就能抵達！浮潛看海龜、環島吹風、吃在地小吃，一日or二日遊都超值，小朋友會玩到不想回家～

📍墾丁｜陽光沙灘＆青春放鬆之旅｜如果有多幾天假期，順路玩到墾丁超讚！白天海邊放鬆、晚上小酒館耍浪漫🍹，三天兩夜剛剛好，旅程完美收尾～

圖:AsiaYo提供
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🏠屏東黑鮪魚季選址推薦

【東港｜活動近、吃喝方便派】👉 想參加鮪魚拍賣秀、市集活動、辦桌晚宴，住東港最方便！

走路就能到會場，華僑市場、東隆宮、美食小吃通通在附近～


【小琉球｜海景Chill系放空派】👉 搭船30分鐘就到的跳島天堂～

住一晚民宿超有度假感，還能浮潛看海龜🐢吃碳烤魷魚、騎車環島吹風超愜意


【墾丁｜延伸行程＋青春熱血派】👉 黑鮪魚季結束後直接一路南下！陽光、沙灘、水上活動、夜晚小酒館氣氛滿滿～

適合排個三天兩夜，黑鮪魚＋度假一次滿足！

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＼📍高鐵自由行出發！衝一波屏東黑鮪魚季🐟／

去東港吃黑鮪魚，但不想塞車又找停車位？

💡那就選高鐵自由行，輕鬆省時又省錢！

✔ 適合已有飯店、只差交通的你

✔ 飯店訂 AsiaYo，加購高鐵票就有優惠！


💡優惠內容：

✔ 平日搭高鐵👉75折

✔ 假日搭高鐵👉85折

不用學生證，也能拿到類學生價！


｜東港住宿推薦｜

想走路就到鮪魚競標、市集活動、美食小吃？選東港準沒錯！鬧中取靜、生活機能強，行程排滿也能輕鬆來回～

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💙 緩慢大鵬灣 💙

✅早鳥9折、會員85折、APP下訂最低75折！

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靠近大鵬灣的海景民宿，房間設計質感滿分，還附免費腳踏車，白天輕鬆騎著玩大鵬灣，晚上躺在房裡看星空放空，整趟旅程超療癒 ✨（參AsiaYo:【緩慢大鵬灣】可加購高鐵自由行）

📍附近地標：大鵬灣濱灣公園碼頭、大鵬灣國家風景區


💙 遇見．秘境民宿 💙

✅ 2025黑鮪魚季期間AsiaYo會員8折

圖:AsiaYo提供
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房間乾淨整潔，採光明亮，而且地點也很方便，走路就能到東港夜市，宵夜輕鬆解決🍢最貼心的是有電梯，行李再多也不怕爬樓梯～（參AsiaYo:【遇見．秘境民宿 】可加購高鐵自由行）

📍附近地標：東港漁港、大鵬灣國家風景區


｜小琉球住宿推薦｜

醒來就是海，走幾步就能浮潛看海龜🐢！小琉球的民宿選擇超多，從文青風到親子房通通有，很適合安排一日或二日輕旅行～

圖:AsiaYo提供
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💙 小琉球漁村觀海旅店 💙

✅ 3%折扣已含

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優選旅宿！這裡超誇張，不僅可以看見大海，甚至還有無邊際泳池！附近就有在地美食麻花捲名店，後方沙灘漲潮時還有機會遇見海龜喔🐢（參AsiaYo:【小琉球漁村觀海旅店】可加購高鐵自由行）

📍附近地標：中澳沙灘、琉球 (白沙港)


｜墾丁星級飯店推薦｜

想在陽台看海、在泳池拍美照、在飯店吃Buffet？那就選墾丁的星級飯店～一站式放鬆行程，耍廢也能很高級✨

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💙 徠旅墾丁 💙

✅ 全房型45折起！

圖:AsiaYo提供
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墾丁大街上的星級飯店限時45折！便宜價格就能享有星級飯店的舒適，附近吃得完的都超多，飯內還有投幣洗衣機和烘衣機，對長住或家庭出遊來說真的超讚！（參AsiaYo:【徠旅墾丁】）

📍附近地標：墾丁大街、墾丁國家公園


｜墾丁包棟推薦｜

揪團出遊必選！包棟民宿空間大、有隱私，還能烤肉、看電影、打麻將🀄想怎麼玩就怎麼玩，一群人玩到捨不得睡！

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💙 丁香雅築 💙 8-12人包棟

✅ 早鳥、晚鳥都享9折優惠！

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實物比照片美超多的民宿！空間寬敞、設備齊全，連洗衣機都有，待久一點也超方便！最棒的是這裡寵物友善，毛小孩也能一起入住🐶🐾一起看海、散步、放空，來趟輕鬆的療癒旅行剛剛好～（參AsiaYo:【丁香雅築】可加購高鐵自由行）

📍附近地標：恆春古城東門、恆春古城西門


💙 Zero+ 旅宿 💙 8-10人包棟

✅連住7天85折

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住起來像回家一樣舒服，環境乾淨、佈置溫馨，讓人一踏進去就放鬆下來。走路就能逛恆春市區，開車去海生館或墾丁大街也只要十幾分鐘。附設廚房、免費洗衣機，長住也很輕鬆自在～（參AsiaYo:【Zero+旅宿】可加購高鐵自由行）

📍附近地標：恆春古城東門、恆春古城西門


不管是想衝活動、吃美食，還是規劃一趟悠閒的海線之旅，2025屏東黑鮪魚季都是夏天不可錯過的亮點！這次活動從東港一路玩到小琉球，住屏東住宿就能輕鬆走透透。想找更多特色海景房？不妨也看看花蓮海景民宿或台東海景民宿，搭配 AsiaYo 限時優惠，玩得舒適又划算🌊🐟


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