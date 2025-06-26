看海美術館怪獸代班計畫　巨型萌獸回娘家

【圖／文：行遍天下】

過去曾推出落山風藝術季、大型展覽的看海美術館，近期啟動為期三個月的消防與空調修繕工程，預計休館至夏末。為了彌補遊客無法入館的空窗期，屏東縣政府將展演場域延伸至館外的海口港漁港周邊，設置多件軟性藝術裝置，隨著恆春特有的海風搖曳生姿，讓港灣瞬間化為繽紛的童話樂園。這回屏東縣府集結歷年人氣展品，一口氣重磅回歸，展開名為「怪獸代班計畫」，成功吸引年輕族群朝聖。九座巨型「萌獸」成為拍照熱點，被網友封為歷年最療癒的展覽，包括日本藝術家花房櫻的「擁抱貓咪」、台灣藝術家阿咧的黃色呆萌「書鴨」、以及Alan創作的「風的寓言」與「阿Q」等作品，隨風搖擺的姿態不僅生動，也成為代班期間的最佳主角。

▲這座看海美術館的常設展品，來自2019年瀬戸内國際藝術節獲得小豆島人氣第1名的日本藝術家清水久和作品，把最人氣的「攝政王」加上被風吹亂頭髮的樣子呈現，取名為「風の攝政王」，亦呼應著恆春半島的狂烈落山風。

DATA

看海美術館

地址：屏東縣車城鄉海口路1-12號

時間：24小時（怪獸代班至7/27止）

FB：落山風之吹風看海地 The Luo Shan Feng Recreation Area

注意事項：裝置藝術視天氣狀況展出，請關注臉書動態以免撲空。





【萌獸Focus】

夏日再炎熱，也擋不住前往南國暢玩的心！屏東車城海口港由歷年「萌獸」齊聚佔領，化身期間限定的趣味展場；因應看海美術館整修，屏東縣政府特地推出這場創意萌展。





2024年落山風藝術季展出，日本藝術家山內庸資以海口村50位居民為靈感，以「似顏繪」方式創作「風城的女孩和貓」，重現漁村日常風貌。本次作品再度展出，不僅展現海口的人情與活力，也引發當地居民的深切共鳴。





來自台灣藝術家阿咧的作品，首次亮相於2024年屏東縣民公園舉辦的「屏東夏日狂歡祭」。高達8公尺的「書鴨」頂著一本紅色書本，呆萌晃腦的模樣印象深刻，如今佇立於港口邊，更添一分可愛氣息。





日本新普普藝術家ABEYUKA.阿部有加在2023年特展《華麗的綻放》中推出，有高達6公尺華麗貪吃的怪奇萌兔閃耀著絢麗色彩，搭配港口的藍天白雲，又怪又喜愛。





出自台灣人氣AI 設計師Alan Hong於2023年創作的「風的寓言」與「阿Ｑ」，此次重新回到港口展出。作品以落山風為主題，呈現風吹得狗狗毛髮飛揚的意象，讓人漫步其間，彷彿真切感受到風的氣息。





2024年曾在看海美術館旁的《極度日常》展覽中亮相，這兩隻緊緊相擁的可愛貓咪風靡南台灣，如今再度現身港邊，位置略移至大樹旁。由日本藝術家花房櫻創作的14公尺「擁抱貓咪」，無論從哪個角度看都同樣療癒可愛。





這隻遭人棄養的土狗長期在美術館周邊徘徊，經館方與保全人員悉心照料後，被任命為「科長」。小黃常常在展區閒晃，意外成為打卡亮點。館方不僅替牠設置專屬座位與Q版圖像，甚至推出周邊，讓牠成為名副其實的吉祥物。

▲小黃科長本尊





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