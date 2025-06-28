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玩澎湖就是要這樣住！超便宜的「澎湖民宿」大公開

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
候鳥潮間帶民宿。 圖／agoda
候鳥潮間帶民宿。 圖／agoda

【FunTime小編群】澎湖每到夏天就會吸引滿滿的人潮前往，豐富的水上活動、花火節的煙火、澎湖的美食以及許多經典的澎湖景點，全都是澎湖不可不去的原因，想去澎湖不用怕傷荷包，小編今天就來介紹超平價澎湖住宿給大家！

澎湖民宿推薦｜快速導覽＋分類

澎湖民宿超多元，是不是跟小編一樣在挑選澎湖民宿上有選擇障礙呢？別擔心，小編這就來幫大家整理兩大類型的澎湖民宿，快來看看有沒有喜歡的吧！

➢ 澎湖質感民宿：高質感的裝潢設計，北歐簡約、結合在地自然等多元風格

➢ 澎湖平價民宿：➢ 澎湖平價民宿：價格親民、住宿乾淨舒適，特別適合學生或是有預算考量的小資族

澎湖質感民宿

澎湖質感民宿每一間的裝潢設計都超有質感，有些結合在地自然元素，有些則設計成北歐簡約風，這些民宿都能帶給你和飯店不一樣的溫度與住宿體驗，適合喜歡嘗試不同風格的旅客。

臨海居民宿

臨海居民宿。 圖／agoda
臨海居民宿。 圖／agoda

臨海居民宿。 圖／agoda
臨海居民宿。 圖／agoda

臨海居民宿。 圖／agoda
臨海居民宿。 圖／agoda

地址：澎湖縣馬公市臨海路10-6號

特色：

1.房間設計溫馨又超有質感，還有提供海景房

2.地理位置絕佳，步行3分鐘可到馬公港，騎車約3分鐘即可到市區與花火節會場

3.民宿服務超貼心，公共空間備有免費茶包、咖啡包和餅乾等小點心

說故事人的小地方民宿

說故事人的小地方民宿。 圖／agoda
說故事人的小地方民宿。 圖／agoda

說故事人的小地方民宿。 圖／agoda
說故事人的小地方民宿。 圖／agoda

說故事人的小地方民宿。 圖／agoda
說故事人的小地方民宿。 圖／agoda

地址：澎湖縣馬公市西衛里225號

特色：

1.房型多樣，有兩小床與一大床可選擇，多數皆有陽台，也有海景房喔

2.想到海邊或市區都方便，騎車只需要3分鐘就能到觀海亭

3. 有超文青的公共空間供房客使用，而且還設有投影機唷

鹿角民宿

鹿角民宿。 圖／agoda
鹿角民宿。 圖／agoda

鹿角民宿。 圖／agoda
鹿角民宿。 圖／agoda

鹿角民宿。 圖／agoda
鹿角民宿。 圖／agoda

地址：澎湖馬公市西衛里五福路100-2號

特色：

1.2023年全新開幕，以現代簡約風格為主的裝潢設計，且房間寬敞明亮

2.民宿主人超熱情，會分享澎湖在地景點與私房美食

3.民宿設置頂樓露天陸台、小吧台，供住客買完美食回到民宿邊聊天邊享用

4.Google 5滿分，絕對是玩澎湖必住！

澎湖平價民宿

小資族注意！這些澎湖平價民宿提供乾淨整潔的環境、親切的待客服務，讓旅人以超親民的價格享有舒適的住宿體驗，特別適合小資族、學生或家庭出遊入住。

澎湖諾亞方舟民宿

澎湖諾亞方舟民宿。 圖／agoda
澎湖諾亞方舟民宿。 圖／agoda

澎湖諾亞方舟民宿。 圖／agoda
澎湖諾亞方舟民宿。 圖／agoda

澎湖諾亞方舟民宿。 圖／agoda
澎湖諾亞方舟民宿。 圖／agoda

地址：澎湖縣湖西鄉成功村港底150號

特色：

1. 提供桌遊、兒童遊戲區、戶外戲水池，親子首選！

2. 澎湖諾亞方舟民宿建築為工業風，相當有質感

3. 房型多元，背包房為膠囊式背包房，住宿品質較高

澎湖星空鯨魚民宿

澎湖星空鯨魚民宿。 圖／agoda
澎湖星空鯨魚民宿。 圖／agoda

澎湖星空鯨魚民宿。 圖／agoda
澎湖星空鯨魚民宿。 圖／agoda

澎湖星空鯨魚民宿。 圖／agoda
澎湖星空鯨魚民宿。 圖／agoda

地址：澎湖縣馬公市西衛里246之1號

特色：

1. 位在馬公市的住宅區內，相當安靜適合睡眠品質不佳的旅人

2. 澎湖星空鯨魚民宿外觀非常漂亮，很適合拍照～

3. 有廚房可以使用，提供免費咖啡、點心吧

延伸閱讀>>【2025 澎湖民宿】9間高評價質感民宿＆平價好選擇

想知道更多實用澎湖旅遊攻略，請看「澎湖旅遊全攻略」

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