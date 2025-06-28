玩澎湖就是要這樣住！超便宜的「澎湖民宿」大公開

【FunTime小編群】澎湖每到夏天就會吸引滿滿的人潮前往，豐富的水上活動、花火節的煙火、澎湖的美食以及許多經典的澎湖景點，全都是澎湖不可不去的原因，想去澎湖不用怕傷荷包，小編今天就來介紹超平價澎湖住宿給大家！

澎湖民宿推薦｜快速導覽＋分類

澎湖民宿超多元，是不是跟小編一樣在挑選澎湖民宿上有選擇障礙呢？別擔心，小編這就來幫大家整理兩大類型的澎湖民宿，快來看看有沒有喜歡的吧！

➢ 澎湖質感民宿：高質感的裝潢設計，北歐簡約、結合在地自然等多元風格

➢ 澎湖平價民宿：➢ 澎湖平價民宿：價格親民、住宿乾淨舒適，特別適合學生或是有預算考量的小資族

澎湖質感民宿

澎湖質感民宿每一間的裝潢設計都超有質感，有些結合在地自然元素，有些則設計成北歐簡約風，這些民宿都能帶給你和飯店不一樣的溫度與住宿體驗，適合喜歡嘗試不同風格的旅客。

臨海居民宿

臨海居民宿。 圖／agoda

臨海居民宿。 圖／agoda

臨海居民宿。 圖／agoda

地址：澎湖縣馬公市臨海路10-6號

特色：

1.房間設計溫馨又超有質感，還有提供海景房

2.地理位置絕佳，步行3分鐘可到馬公港，騎車約3分鐘即可到市區與花火節會場

3.民宿服務超貼心，公共空間備有免費茶包、咖啡包和餅乾等小點心

說故事人的小地方民宿

說故事人的小地方民宿。 圖／agoda

說故事人的小地方民宿。 圖／agoda

說故事人的小地方民宿。 圖／agoda

地址：澎湖縣馬公市西衛里225號

特色：

1.房型多樣，有兩小床與一大床可選擇，多數皆有陽台，也有海景房喔

2.想到海邊或市區都方便，騎車只需要3分鐘就能到觀海亭

3. 有超文青的公共空間供房客使用，而且還設有投影機唷

鹿角民宿

鹿角民宿。 圖／agoda

鹿角民宿。 圖／agoda

鹿角民宿。 圖／agoda

地址：澎湖馬公市西衛里五福路100-2號

特色：

1.2023年全新開幕，以現代簡約風格為主的裝潢設計，且房間寬敞明亮

2.民宿主人超熱情，會分享澎湖在地景點與私房美食

3.民宿設置頂樓露天陸台、小吧台，供住客買完美食回到民宿邊聊天邊享用

4.Google 5滿分，絕對是玩澎湖必住！

澎湖平價民宿

小資族注意！這些澎湖平價民宿提供乾淨整潔的環境、親切的待客服務，讓旅人以超親民的價格享有舒適的住宿體驗，特別適合小資族、學生或家庭出遊入住。

澎湖諾亞方舟民宿

澎湖諾亞方舟民宿。 圖／agoda

澎湖諾亞方舟民宿。 圖／agoda

澎湖諾亞方舟民宿。 圖／agoda

地址：澎湖縣湖西鄉成功村港底150號

特色：

1. 提供桌遊、兒童遊戲區、戶外戲水池，親子首選！

2. 澎湖諾亞方舟民宿建築為工業風，相當有質感

3. 房型多元，背包房為膠囊式背包房，住宿品質較高

澎湖星空鯨魚民宿

澎湖星空鯨魚民宿。 圖／agoda

澎湖星空鯨魚民宿。 圖／agoda

澎湖星空鯨魚民宿。 圖／agoda

地址：澎湖縣馬公市西衛里246之1號

特色：

1. 位在馬公市的住宅區內，相當安靜適合睡眠品質不佳的旅人

2. 澎湖星空鯨魚民宿外觀非常漂亮，很適合拍照～

3. 有廚房可以使用，提供免費咖啡、點心吧

延伸閱讀>>【2025 澎湖民宿】9間高評價質感民宿＆平價好選擇

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