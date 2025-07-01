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大馬人氣YouTuber走訪馬祖 解鎖海島打卡路線

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馬來西亞人氣 YouTuber－J旅（Janice & Jaguar）六月中旬走訪馬祖，深入呈現馬祖壯麗自然、人文風貌。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
馬來西亞人氣 YouTuber－J旅（Janice & Jaguar）六月中旬走訪馬祖，深入呈現馬祖壯麗自然、人文風貌。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬祖魅力再升溫！為強化台灣觀光品牌在東南亞市場的曝光，交通部觀光署吉隆坡辦事處與馬祖國家風景區管理處（簡稱馬管處）合作推動「台灣觀光亮點100」永續旅遊主題宣傳計畫，特別邀請馬來西亞人氣 YouTuber－J旅（Janice & Jaguar）六月中旬走訪馬祖，拍攝離島專題影片，深入呈現馬祖壯麗自然、人文風貌與觀光轉型的嶄新面貌。

本次影片以「台灣療癒旅圖」為主軸，J旅從第一人稱視角出發，足跡遍及北竿大坵島、大澳山景觀區、芹壁聚落、北海坑道、媽祖巨神像等人氣景點，帶領觀眾穿梭海岸地景、石頭屋聚落、藍眼淚奇觀與傳統酒文化場域，四天三夜的深度行程不僅捕捉精彩畫面，更挖掘馬祖豐富的文化底蘊與生活節奏。團隊同步記錄旅宿業者落實低碳減塑、推廣在地飲食與永續旅遊的努力，展現馬祖逐步邁向國際觀光潮流的堅實步伐，不只是拍照打卡之地，更是值得細細品味的海島目的地。

▲馬來西亞人氣YouTuber探訪傳統聚落。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲馬來西亞人氣YouTuber探訪傳統聚落。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

其中最受矚目的拍攝亮點，莫過於J旅夜訪南竿北海坑道，搭乘手搖小艇捕捉藍眼淚奇景，搭配日夜交錯的場景剪輯，預計將引爆馬來西亞社群平台熱烈關注。影片將於J旅官方 YouTube 頻道、Instagram 及 Facebook 同步上線，精準鎖定馬來西亞Z世代與自由行族群，進一步激發對馬祖的旅行想像與探索渴望。

此外，J旅團隊特別造訪南竿遊客中心與馬管處進行深度交流，雙方就旅遊接待品質、創新遊程設計及數位行銷策略等議題交換意見，現場互動熱絡，也讓創作者對馬祖的觀光潛力留下深刻印象。J旅亦表示，馬祖自然純粹、人情溫厚，是一個值得推薦給年輕人來「放慢腳步、重新出發」的島嶼選擇。系列影片預計觸及數十萬馬來西亞粉絲，將大幅提升馬祖在東南亞自由行市場的能見度與吸引力。

▲與可愛的梅花鹿合影。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲與可愛的梅花鹿合影。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

馬管處處長洪志光表示，馬祖作為本次宣傳計畫中的離島代表，不僅呈現出台灣觀光多元面貌，更體現永續轉型的實質進展。未來將持續透過國際媒體合作、KOL 內容共創與文化深度體驗，吸引更多東南亞旅人將馬祖納入旅遊清單，親身感受這座島嶼所蘊藏的獨特魅力。

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