去蘭嶼就這樣玩！景點、美食、交通幫你一次搞定

【FunTime小編群】蘭嶼素有飛魚故鄉之稱，也是台灣原住民－達悟族的所在之地，因此這裡除了有豐富的文化資源外，島上自然風光更是遠近馳名。但是來蘭嶼該如何規劃，又有什麼好吃好玩的呢？別擔心，今天FunTime小編將為大家介紹蘭嶼的各項交通、景點及美食資訊等，讓你輕鬆玩翻蘭嶼！

蘭嶼潛水。 圖／kkday

蘭嶼特色部落

蘭嶼環島地圖。

說到跳島旅行，蘭嶼絕對是台灣旅人心中夢幻清單之一！它不只有絕美的山海風光，還保留著達悟族的傳統文化與純樸生活步調。無論你是想沿著海岸吹海風、騎車環島看自然奇景，還是深入部落體驗在地風情，蘭嶼都能一次滿足～一起開啟最Chill的海島之旅吧！

紅頭部落

位於蘭嶼南端，是蘭嶼島上唯一郵局的所在地，也是除了東清灣7-11外，唯一可以領錢的地方，所以想寄明信片、錢帶不夠要領錢的各位千萬別錯過啦！

必訪景點：青青草原、大天池、紅頭森林生態步道

漁人部落

這裡是最靠近機場的部落，與紅頭部落相鄰近，不僅是欣賞夕陽的熱點，夜晚來臨時，附近的酒吧更是島上人民放鬆遊樂的好去處！

必訪景點：八代灣

椰油部落

這是最接近開元漁港的部落，因為地利之便，所以7-11、加油站等都開在這，算是蘭嶼最熱鬧的地方囉～而從椰油部落前往朗島部落的路上自然風光十分美麗，也有不少景點可以遊覽，值得各位停下腳步慢慢欣賞哦！

必訪景點：開元港、椰油國小、舊燈塔、饅頭岩等

沿路必訪景點：蘭嶼燈塔、小天池

朗島部落

朗島位於蘭嶼北部，蘭嶼著名的奇岩景觀亦主要集中在這一帶，由於長年受風化與海水侵蝕的關係，使這附近形成了許多奇特的礁岩地形。此外，由於蘭嶼北部為迎風面的關係，騎車時務必要穩住龍頭，小心強風來襲喔！

必訪景點：雙獅岩、紅頭岩、坦克岩、鱷魚岩等

東清部落

若想看日出就必須前來東清部落，這裡海面景色迷人且搭配蘭嶼最著名的拼板舟，在這樣醉人的環境下等待太陽升起，絕對是來蘭嶼必做的體驗！

必訪景點：情人洞、東清秘境、東清灣、東清貝殼砂秘境、乳頭山

野銀部落

這裡是將達悟族文化保存最完整的傳統聚落，在這裡可以體驗達悟族的部落傳統建築藝術、觀賞雕刻精緻美麗的拼板舟及半穴居的傳統住屋，最經典的蘭嶼風情都匯聚在此部落中了～所以十分建議來此地進行文化導覽之旅，來場深度的蘭嶼文化體驗吧！

必訪景點：野銀冷泉、地下屋、咖希部灣

蘭嶼必去景點

青青草原

青青草原。 圖／IG, alashakuo

青青草原位於蘭嶼南端，為一處隆起的珊瑚礁台地，因為土壤營養豐富，所以上面長滿了深綠和淺綠交錯的廣闊大草原，是欣賞日落的好去處。此外，青青草原四季皆有不同的美景，春可賞野百合與山菊花、夏可遊蓊鬱的翠綠大草原、秋冬草原則呈現枯黃色，增添一股蕭瑟的美感，所以不管是哪個季節來到這裡都能有不一樣的感受哦！

開放時間：全天候開放

八代灣沈船

八代灣沈船。 圖／IG, _superpie

喜歡潛水的人一定都知道，蘭嶼的八代灣上有一處國際級的潛水點，就是著名的堡壘號沉船處啦，堡壘號原先是一艘韓國貨輪，在經過小蘭嶼時，因為天氣惡劣，船隻又觸礁進水，船長決定將船開到八代灣外，讓貨輪在此處緩緩沉沒。而數十年過去，如今沉船已經斷成兩截，巨大的船身成為海底生物的家園，賦予沉船另一個使命，也成為蘭嶼最具代表性的潛點。

開放時間：依各商家公布為準

舊燈塔／開元港

舊燈塔／開元港。 圖／IG,yaya801013

蘭嶼舊燈塔位於開元港口右手邊，白色建築矗立在小山丘上，十分醒目。現在目前已沒有在使用，所以變成遊客觀日落、看星空最好的所在地囉！而位於隔壁的開元港蔚藍的海水吸引許多人來這邊跳水，為保安全起見不建議大家這樣做，但也由此得知這裡的海水是多麼純淨！

開放時間：全天候開放

雙獅岩

雙獅岩。 圖／IG,sophie_eyes620

雙獅岩是許多愛釣魚的朋友們非去不可的夢幻釣場，儘管這裡地形險惡，岩面上布滿鋒利的礁石且面臨深邃的大海，仍阻擋不了大批釣友前去朝聖。此外，由於這塊岩石遠眺像兩隻獅子對臥，後面還跟了一頭小獅子，因而得名，也因此成了蘭嶼最著名的風景區。

開放時間：全天候開放

地點：台東縣蘭嶼鄉東清到朗島之間的海濱

情人洞

情人洞。 圖／IG, amberhan.tw

情人洞是位在東清部落旁的一個天然海蝕洞，由於海浪經年累月的拍打侵蝕，形成了壯闊的拱門形狀。而情人洞的命名，則是因為當地一則淒美的愛情故事，讓來到的遊客，除了欣賞美景外，也對這則傳說為之動容～

開放時間：全天候開放

野銀冷泉

野銀冷泉。 圖／IG, lai_lai_._

野銀冷泉是蘭嶼必去的景點之一，雖然說蘭嶼島上還有許多不同的冷泉，但野銀冷泉特別的是，它是由淡水及海水交會而成的一個特殊冷泉。而冷泉附近就是著名的野銀部落，讓你泡完冷泉後還能參觀最傳統的蘭嶼部落！

開放時間：全天候開放

地點：臺東縣蘭嶼鄉由野銀舊部落沿環島公路南行約1公里

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