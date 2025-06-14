宛如古風詩畫！高雄蓮池潭孔廟旁「鳳凰木」開出盛夏絕景

藍天下的孔廟綠瓦與朱柱，搭配火紅鳳凰花恣意綻放，美得像極了古裝劇的取景地！高雄蓮池潭的這片秘境，此刻正值絕美花期！









來到高雄蓮池潭，不只可以眺望湖光水色，更能遇上一幕幕令人屏息的風景。位於左營孔廟旁的大型鳳凰木，在藍天映襯下宛如燃燒的火焰，艷紅花團層層堆疊，熱情迎風綻放。紅瓦綠柱的傳統建築，在鳳凰花的映照下更加典雅動人，讓人彷彿置身古代園林。





▲圖片來源：王智勇攝影





鳳凰木與孔廟完美交織

不同於一般街道上的鳳凰木，高雄孔廟旁這棵鳳凰木早已成為當地季節限定的花景焦點。從建築圍欄垂落的枝條恣意綻放，與綠色琉璃瓦、對稱式格局形成自然交織的畫面。無論是廣角遠拍，或站在樹下仰望，都能拍出宛如電影場景般的氛圍感，成為攝影愛好者與旅人必訪打卡點。





▲圖片來源：王智勇攝影





湖光山色下的紅花倒影

除了與孔廟共舞，鳳凰木也與蓮池潭的湖光相映成趣。靠近湖畔一側的鳳凰木向水面傾斜，彷彿將花影灑落水中，隨風微動、水波盪漾，更添一層夢幻色彩。漫步湖邊木棧道，不時還能捕捉紅花與拱橋交會的畫面，讓人不禁停下腳步細細欣賞這幅大自然畫作。





▲圖片來源：王智勇攝影





每年5至6月是鳳凰花最盛開的時節，此刻正是前往蓮池潭孔廟賞花的絕佳時機。建議上午或午後造訪，可捕捉最澄澈的天空與光影變化。現場交通便利，附近亦設有停車場與步道設施，適合情侶約會、親子散步，或單純想享受一場被自然與文化包圍的沉靜時光。





▲圖片來源：王智勇攝影





【左營孔子廟旁鳳凰花開】

賞花地點：高雄市左營區蓮潭路400號

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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