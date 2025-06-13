便捷交通輕鬆開啟港都之旅　「鈞怡大飯店」盡享愛河日夜美景

【文：孔婕瑀，圖：鈞怡大飯店】

鈞怡大飯店（Harbour 10 Hotel）位於高雄市前金區愛河畔，擁有無與倫比的臨海景觀。無論是清晨曙光輕灑在平靜的海面，或是黃昏夕陽餘暉映照河岸，這裡的日夜海景都帶來無窮的視覺饗宴。白天可眺望湛藍海天一色，沉浸於大自然的寧靜與美麗之中；夜晚則欣賞星空下閃爍的城市燈光與柔和的海面倒影，彷彿置身夢幻世界。這片獨特的海景，將成為高雄之行最珍貴的記憶之一。





便捷交通、探索高雄，享受輕鬆無憂的旅程

鈞怡大飯店（Harbour 10 Hotel）地理位置得天獨厚，距離高雄捷運市議會站僅約5分鐘步行路程，可迅速抵達市區的商業與文化熱點；鄰近的輕軌真愛碼頭站，更便利前往愛河岸及周邊觀光景點。若想深入體驗港都藝術氛圍，駁二藝術特區距離飯店僅約7分鐘車程，是感受當地文創精髓的好去處。若行程涵蓋國際或長途移動，鈞怡的地理優勢更為明顯。從飯店出發，約20分鐘車程即可抵達高雄國際機場或高鐵左營站，無論飛行或搭乘高鐵，皆可迅速啟程。無論來自何方，無論商務出差還是休閒旅遊，鈞怡提供的交通便利，將成為港都之行的最佳起點。





坐擁無敵海景與港都地標

飯店擁有91間客房，其中三分之二為河景房，高樓層房型更享有無與倫比的海景視野。從房間窗外望去，壯麗的愛河與高雄港交會處盡收眼底，遠眺愛河灣的遼闊海域，盡覽港都獨特魅力。白天可欣賞湛藍海天一線，搭配高雄流行音樂中心與真愛碼頭等時尚地標風采，成為旅程亮點；夜晚，愛河兩岸燈光與海面交相輝映，船影搖曳，營造出浪漫氛圍。





美食與親子樂園，營造美好家庭時光

鈞怡大飯店不僅提供舒適住宿，亦打造豐富餐飲與娛樂設施。每日早晨可享用豐盛自助早餐，品嚐新鮮沙拉、水果、熱菜、冷盤與各式飲品，同時透過大片窗景欣賞愛河美景，讓每個早晨都充滿活力。午後時光則適合放鬆，在輕鬆氛圍中品味精緻茶點，享受靜謐午後（用餐時間：早餐7:00至10:00，下午茶14:00至16:00）。飯店設有佔地100坪的室內親子遊戲空間，設施包括電動賽車道、樂高積木、超大球池、趣味洞洞牆、攀岩牆與辦家家酒等，能讓小朋友盡情放電。無論品味美食、參與親子活動或欣賞河畔風光，鈞怡都讓高雄之旅更加豐富精彩。

About 菁鑽聯盟

由全台十二家知名五星級商務及休閒飯店與格上租車所組成的菁鑽聯盟，自2001年成立，2002年起開始售券。秉持五星級的服務水準、顧客至上的本質以及「一券在握．隨行所欲」的便利性，聯盟所銷售的聯合貴賓券已成為各大知名企業和機關團體指定的熱門禮品，也是旅遊者滿足自主旅遊不同需求的好夥伴。現有菁鑽聯盟成員包括北臺灣的長榮桂冠酒店（基隆）、長榮桂冠酒店（台北），中臺灣的泰安觀止（苗栗）、長榮桂冠酒店（台中）、劍湖山渡假大飯店（雲林)，南臺灣的長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）、鈞怡大飯店（高雄）、趣淘漫旅（台南），東臺灣的麗翔酒店連鎖（礁溪館）、遠雄悅來大飯店（花蓮）、娜路彎大酒店（台東），以及提供全臺灣短期汽車租賃服務的格上租車。





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