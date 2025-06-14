最美高雄宵夜漢堡店！ 真愛碼頭「Damn Good Burger」大爆肉汁的漢堡太銷魂 愈晚人潮愈多

高雄宵夜店最近很鬧欸～竟然在真愛碼頭旁冒出一間越夜越熱鬧的超浮誇漢堡店！

Damn Good Burger ～不只取名狂，連漢堡都狂得很！主打美國整塊原肉修清、加上日本A5和牛的雙重肉感轟炸～再配現炸炸物、現場拉調酒還有質感黑色裝潢、無敵海景！難怪越晚人越多，根本是港邊夜景搭邪惡宵夜的高雄夜晚新地標！

Google搜尋和社群討論度最近最夯的高雄漢堡店，都是這間，高雄輕軌真愛碼頭站旁邊的Damn Good Burger！！前兩週週五晚上我們也來吃啦～

真愛碼頭人氣高雄宵夜：Damn Good Burger

Damn Good Burger 地點超棒！位在高雄輕軌真愛碼頭站旁，我照片中間樹旁邊的樓梯上去就是。

外觀看起來還好，對吧？我走進去之前也是這樣想的。

結果進去滿滿人潮！很多空的都是因為當天晚上有訂位，後來七點後來的客人基本上都要排～挑高很棒的黑色空間很有質感！

高雄Damn Good Burger 菜單價格

Damn Good Burger 的漢堡肉，真的是肉控的夢中情堡（不是夢中情人哈哈哈）！牛肉是用整塊美國Prime原肉加上日本A5和牛手打製作，現煎逼出香氣！！漢堡包還抹上奶油鐵板煎出脆邊，再疊上兩片香濃起司～

超厚現做高雄美式漢堡：Damn Good Burger

我們當天的三人的晚餐！！發現這份量比想像中多很多。

神秘的小套套～～其實是手套啦！讓大家吃漢堡時比較不會滿手肉汁，但我手太小，戴起來拿漢堡很滑，我後來都還是直接用手吃。

Damn Good Burger 牛肉漢堡沒誇張，超級大一個！！！

▼蒜．松露陸盎司雙起司堡＋升級雙層牛肉（多加一層）

這是同行男生點的，這個肉量，要不要太、浮、誇！！（後來他吃完說超飽哈哈）

一打開就有濃濃松露香飄出來，這雙層牛肉漢堡真的太狂！雙層超厚手打牛肉漢堡咬下去肉汁狂噴，搭配兩層濃郁起司，還有那股高級感十足的松露香氣，超級喜歡！！

▼陸盎司雙起司堡＋培根

超後漢堡肉＋起司已夠邪惡，加了培根直接升天！！培根加入後整個漢堡更有層次，肉香＋奶香＋煙燻香三重攻擊，每咬一口都像在跟味蕾乾杯！熱量報到也願意～～

▼松露拾六公分炸蝦堡

十六公分太巨無法一口吞，而且有五根（欸）（不要開看車）這個是小朋友很喜歡的炸蝦堡，可以大口咬，或是像我們一樣先吃兩隻炸蝦，剩下三隻再跟漢堡包一起吃。

▼炸物點心

吃漢堡當然要炸物啦！這裡有不少炸物可選，酥炸檸檬雞柳條、紫金地瓜球、酥炸雞塊、酥炸馬鈴薯塊、薯條⋯⋯等。

最愛酥炸檸檬雞柳條！！！

現場有一台帥氣調酒機直接拉酒！

▼壹號調酒&貳號調酒

比較紅那杯以伯爵茶與黑醋栗為基底加入伏特加，酸甜恰到好處～喝起來有點像成熟版果汁，清爽又不失酒感，推薦配漢堡剛剛好！另杯淺色是以琴酒為靈魂，加入玫瑰和接骨木花，整杯就是少女心爆發！！酸酸甜甜又帶淡雅花果香，適合想微醺又不想太heavy的女生。

Damn Good Burger評價/心得

高雄港灣夜景有夠美、裝潢現代又有質感，黑色系搭工業風再配點低調性感氛圍，只能說Damn Good Burger真的是朋友聚餐＋宵夜放空的絕佳選擇～邊看夜景邊啃爆汁漢堡，來杯現拉調酒小微醺一下，療癒力MAX！但越晚越多人，沒訂位你就等著現場排隊吧～

小提醒：週五週六開到凌晨三點，超適合續攤續食！

地址：高雄市鹽埕區真愛路1號 海豚步道2F海豚01館（輕軌真愛碼頭站出口旁邊)

電話：0989-885033

營業時間：週日至週三 18:30-02:00，週五、週六 18:30-3:00（週四店休）

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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