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馬祖文青系碉堡！從鋼琴碉堡到文創新景 藝術基地成功蛻變

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：馬祖愛趴GO粉專
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藏在蜿蜒小徑裡的秘密基地，不再只是回憶過去的堡壘，如今的「53洄藝據點」正在用展覽市集與手作體驗，將馬祖的記憶重新點燃。

53洄藝據點，原為馬祖南竿軍事設施「53據點」，碉堡外觀因酷似鋼琴，也被暱稱為「鋼琴碉堡」。過去它靜靜地守護著海天交界的戰略要地，見證前線的風雨與歷史。隨著軍隊撤離與時代推移，原本荒廢的堡壘逐漸沉寂，但這段歷史卻沒有就此停格。透過在地團隊與文創力量的投入，這處遺址被賦予新生命，蛻變為「53洄藝據點」，一座讓歷史與生活重新交會的藝文空間。


▲圖片來源：馬祖愛趴GO粉專
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▲圖片來源：馬祖愛趴GO粉專
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洄游記憶，擁抱現在：展覽與活動豐富多元

從2022年「國際藝術島－島嶼釀」策展計畫起，53據點便開始與藝術產生深度連結。如今以「洄藝據點」之名重啟，延續展演與社群連結精神，持續舉辦市集、主題講座與手作體驗等活動。這裡不定期開設以「生態」、「島嶼創生」或「馬祖故事」為主題的對談講座，也邀請在地職人帶來原味十足的手作工作坊，讓每位來訪者不僅能走入空間，更能參與故事、觸摸文化。


▲圖片來源：馬祖愛趴GO粉專
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▲圖片來源：馬祖愛趴GO粉專
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在地市集與手作體驗：生活感的文化接力

不同於傳統展館，53洄藝據點強調「參與感」與「社群連動」，以小型但溫暖的在地市集，串聯馬祖特色農產、手工藝品與生活品牌。來訪的旅人不只逛市集，還能動手做手織、漁網編織、藍染等體驗課程，從中與馬祖的生活智慧連結。這裡的每一次活動，都是一次文化的現場演繹，也讓曾經冰冷的軍事據點，有了新的溫度與節奏。


▲圖片來源：馬祖愛趴GO粉專
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▲圖片來源：馬祖愛趴GO粉專
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一座據點、一個場域、一次生活轉身

53洄藝據點不只是空間的轉型，更象徵著馬祖對於歷史與未來的雙重思索。它讓人們重新走進這座碉堡，不只是追憶，而是參與、創造與傳承。當軍事色彩褪去，一處據點也能轉化成地方文化新據點；當藝術走進軍事遺址，那些牆壁與鋼筋也開始訴說不同的故事。如果你來到馬祖，不妨彎進這條曲折小路，走進53洄藝據點，在海風與故事中，感受一種嶄新的生活風景。


▲圖片來源：馬祖愛趴GO粉專
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【53洄藝據點】

景點地址：連江縣南竿鄉53據點

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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