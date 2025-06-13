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優游海底超自在！澎湖潛水 3 間推薦

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖／ingimage
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澎湖花火節正熱門，你有安排去澎湖玩了嗎？澎湖潛水不僅可優游於海底世界，還可欣賞豐富的生態，這次七分之二的探索就實際體驗 3 間潛水店家並給大家最真實的介紹和心得，快抓住夏天的機會，來場最 Chill 的澎湖潛水之旅吧！

1. 浪嶼潛行

圖／浪嶼潛行提供
圖／浪嶼潛行提供

🏠地址：澎湖縣馬公市西衛里808號

💵價格：本島浮潛：$600／人，船潛跳島半日遊：$2,200／人，船潛跳島一日遊：$3,899／人

🕰營業時間：預約制

浪嶼潛行離澎湖機場開車約 16 分鐘，有浮潛、自由潛水體驗、自由潛水潛導等服務，另外還有提供 SUP 立槳教學、SUP 海上瑜珈等多樣水上活動。

這裡最熱門的就是「跳島一日遊」和「跳島半日遊」，可以去絕美的薰衣草森林，還可以體驗美人魚悠游。集合地點會依照選擇的套裝行程而有所不同，多樣秘境體驗真的讓人好心動！

2. 日日潛水

圖／日日潛水
圖／日日潛水

🏠地址：澎湖縣馬公市鐵線里68-2號

💵價格：浮潛 $800，體驗潛水 $2,700／人

🕰營業時間：預約制

日日潛水提供浮潛、體驗潛水與 SSI＆PADI 水肺潛水證照課程，位於鐵線大路旁，靠近鐵線大牛。店內裝潢採藍白色系，上課空間明亮整潔，附有不能上鎖的置物空間。這裡每年會定期安排國內外潛旅，從蘭嶼到綠島，讓大家考完潛水證照後能一起享受潛水樂趣。

體驗潛水時通常上課師生比為 1:2，下水前教練會進行裝備講解與水下手勢練習，還會進行隨堂抽考，以確認所有人都有正確的安全知識，給予顧客很大的安心。前往最有名的杭灣海底郵筒時，行前會先給一張可寄往世界各地的海底明信片，下水後由會專業教練帶領將信親自投進郵筒。

3. 稻荷潛水

圖／稻荷潛水提供
圖／稻荷潛水提供

🏠地址： 行程集合點馬公第二漁港

💵價格：套裝行程 $4,200 起

🕰營業時間：預約制

稻荷潛水店內空間溫馨小巧，與其他水上活動共用空間，有提供開放式儲物櫃。一次只接一組客人的預約，一次會有至少兩位教練陪同下水，初學者也能安心下潛。

以「Fun Dive 南方四島船潛」行程最為著名，會帶你探索國際級的潛點，解鎖不一樣的澎湖海底風景。此外，還有推出「海島露營」行程，可以享受打開帳篷就是海的美景！

延伸閱讀>>【澎湖潛水推薦】水肺自潛探索水下，6 間澎湖潛水店評比

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