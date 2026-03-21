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迎接四月清明連假，先幫毛寶貝安頓好去處！精選 3 間「台中寵物旅館」推薦

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖／各業者
圖／各業者

清明連假準備返鄉掃墓或安排旅行，家裡的毛寶貝怎麼辦？不如提前挑選一間專業又安心的寵物旅館，讓毛孩也能在假期裡好好度假！這次七分之二的探索幫大家整理 3 間台中寵物旅館，從一對一保姆陪玩、獨立城堡套房，到有草皮後院的放風空間，不論是活力型狗狗還是需要細心照顧的毛孩，都一定能找到適合的住宿選擇。

1. 旺憂寵物 WANTU

旺憂寵物 WANTU
旺憂寵物 WANTU

🏠 台中市南屯區東興路二段265號

🕰 11:00-20:00（預約制）

旺憂寵物位於南屯東興路，整棟空間分層規劃，一樓為寵物用品與美容服務區，二樓是寵物住宿區，三樓則是毛孩專屬放電空間，這間最大特色是一對一保姆陪玩服務！每位毛孩都有專屬陪伴與安排放風時間，不會讓牠們被單純關在房間裡等待主人回來，而且住宿空間寬敞，還提供 24 小時遠端監控，家長隨時都能查看毛孩動態。

入住前店員也會詳細了解毛孩的個性、飲食與生活習慣，整體氛圍溫馨親切，接回毛孩時，常常能明顯感受到牠們玩得很開心，狀態放鬆又自在，是主人安心出遠門的臨拖好選擇！

2. Wen 溫斯頓寵物生活館

Wen 溫斯頓寵物生活館
Wen 溫斯頓寵物生活館

🏠 台中市北屯區熱河路三段91巷1號

🕰 11:00-20:00（預約制）

Wen 溫斯位於北屯崇德商圈住宅區內，外觀像座童話小城堡，門口可停車，前院設有安全柵欄，玻璃門需內部操作開啟，安全防護相當完善，如果你家狗狗是容易爆衝型，這裡的設施完全可以避免他發生危險。

住宿為獨立式套房，一狗一間、不混養，每間房內都設有監視器，家長可透過 App 隨時觀看，環境還設有草皮放風區，讓狗狗能上廁所與跑跳活動；住宿附免費飼料，也可自備鮮食，由保姆協助冷藏與加熱，保姆還會不定時回傳毛孩狀況，就像安親班臨拖一樣，讓主人可以非常安心安置寶貝在這。

3. 汪喵の旅

汪喵の旅
汪喵の旅

🏠 台中市北屯區軍福十六路372號

🕰 10:00-22:00

汪喵の旅位於北屯東山黃昏市場旁，門禁管控嚴格，需按門鈴後由人員開門，內外雙層柵欄避免狗狗衝出，安全性高；這裡的空間分為室內休息區與室外活動區，室外區域以木柵欄分隔，能依體型或相處狀況分區活動，後院則有大片草皮讓狗狗自由奔跑，像是毛孩的校園操場。

入住前會透過表單詳盡了解飲食與生活細節，第一次見面也會再次確認需求，毛孩第一晚會安排與店員一起生活，等熟悉環境後再與其他狗狗互動，過程循序漸進，接送時還會附贈手作鮮食，適合需要大活動量的毛孩們，在這裡絕對不怕沒有活動量、沒有朋友！

七分之二的探索

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