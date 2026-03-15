履歷放這種照片可以嗎？ 3 間台南攝影工作室評比，打造適合你的第一印象

年後轉職潮一到，履歷更新、LinkedIn 換頭像、護照補辦、簽證申請全都一起來。這時候你才會發現，一張讓自己不尷尬的證件照有多重要！

過去幾年特別流行飛韓國拍韓式證件照，自然精緻並凸顯個人特色美的成品，是那時候大家趨之若鶩的原因，但現在其實不用出國，在台南就能拍出同等水準的韓式形象照！這次七分之二的探索精選 3 家台南韓式證件照館，無論是求職履歷、升學申請，還是想替自己打造更專業的第一印象，都能找到適合你的選擇。

1. J 相館

🏠 台南市東區東門路二段456號

⏰ 09:00-21:00（預約制）

J 相館鄰近東門路與中華東路口，門面寬敞好找；這裡主要提供韓式證件照、形象寫真、婚紗與商業攝影等服務，可依需求加購妝髮服務，包含基礎遮瑕、畫眉與髮型整理，妝容自然清新，若本身擅長化妝，也能自行完妝，更精準呈現個人風格！拍攝時攝影師會細心指導表情與角度，從眼神到肩線都耐心調整，所以不擅長擺姿勢的話也不用擔心，這種「引導型攝影師」就是讓人放心的存在！

拍攝完成後提供多張照片挑選，並可與攝影師討論修圖細節（不限次數），約 15 分鐘即可取件，價格在台南韓式證件照市場中相對親民，適合想快速完成又重視細節的人。

2.米商業攝影

🏠 台南市東區東寧路120巷87號

⏰ 週二至週日 11:00-19:00（預約制，週一公休）

米商業攝影最大特色是使用高演色性棚燈，以接近廣告拍攝的手法呈現畫面質感，在去除瑕疵的同時保留肌膚細節，聽起來就是高級的拍攝技巧和器具；這裡的韓式證件照無妝髮服務，需自行完成淡妝後前往，不過現場備有立鏡、吹風機、髮品與隱形眼鏡沖洗液等工具，方便拍攝前整理儀容。拍攝流程會先試拍確認，再正式拍攝。

修圖約 30 分鐘完成，重視五官對稱與整體端正度，例如頭髮、臉型比例都能細緻調整，卻不會過度失真，很適合在意整齊、正式感的求職族群，也適合作為空服員、或是傳產行業的履歷照片使用。

3. 52Hz 照相館

🏠 台南市東區小東路248-10號

⏰ 11:00-20:00（週三公休）

52Hz 照相館的空間分區很完善，從櫃檯、妝髮、選照到等候區動線流暢，整體環境舒適；韓式證件照則分為無妝髮、基礎妝髮與專業妝髮方案，預約時需先決定。現場有造型師依個人臉型與需求討論妝容細節，也提供多款襯衫與西裝借用，對於臨時準備履歷照的人相當友善。

根據是否搭配妝髮，整體時間約 40–90 分鐘，若有急件需求，約 10 分鐘即可完成修圖並拿到實體照片，同時提供一吋、兩吋電子檔至 LINE，效率高又便利，適合最後一刻才開始準備的 P 人。

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