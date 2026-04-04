台南玉井花旗木秘境曝光！玥園思親步道粉色花海浪漫綻放中





位於台南玉井的玥園思親步道，不只是一條賞花步道，更承載著一段動人的情感。園主為紀念母親，親手栽種上百株花旗木，隨著時間推移，逐漸形成今日壯觀的粉紅花海。當花季來臨，這裡不只是風景，更像是一份被細心守護的記憶，在山林間靜靜綻放。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





花旗木盛開爆發 粉紅隧道夢幻登場

目前步道靠近福德宮一帶已進入盛開期，花況極佳。花旗木（又稱泰國櫻花、平地櫻花）一串串垂落，形成綿延的粉紅花廊，視覺效果如同瀑布般傾瀉而下。整條步道被粉色包圍，從遠方望去猶如雲霧般柔美，近看則能感受到花朵細緻層次，無論怎麼拍都充滿氛圍感。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





山林景致交織 走進被花包圍的春天

玥園思親步道依山勢延伸，沿途不僅有花旗木盛開，還能眺望玉井山景與田園風光。粉色花海與綠意山丘交織，讓整體畫面更顯層次。行走其中，陽光透過花枝灑落地面，形成斑駁光影，讓人不自覺放慢腳步，沉浸在這片寧靜而溫柔的春日氛圍中。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





免費開放的溫柔秘境 共同守護這片美好

雖然玥園思親步道屬於私人土地，但園主仍選擇免費開放給大眾參觀，讓更多人能感受這片花海的魅力。也因此，更需要每一位旅人共同維護環境整潔，不隨意丟棄垃圾，讓這條承載情感與美景的粉紅步道，能長久保有它最純粹的模樣。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【玥園思親步道】

景點位置：台南市玉井區116號





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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