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古坑最新打卡聖地！麝香木花海夢幻盛開 療癒景色開幕就爆紅

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
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▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


位於雲林古坑山區的「有風的地方森林療癒咖啡」，是近期備受矚目的全新景點。園區於一一五年農曆新年期間正式開幕，占地廣達七公頃，擁有遼闊的森林景觀與開闊視野。當旅人走進園區，映入眼簾的是綠意環繞的山林與層層延伸的山坡景致，讓人瞬間遠離城市的喧囂，沉浸在自然的寧靜氛圍之中。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


粉紫麝香木花海的夢幻景色

園區最吸引人的景觀，莫過於每年二月至四月盛開的麝香木花海。淡紫粉色花朵沿著山坡層層綻放，如同輕柔霧氣般覆蓋整片山林。園區特別設計粉紅階梯穿梭在花海之中，讓遊客能走進花朵之間拍照打卡。當花朵在春風中輕輕搖曳時，整片山坡彷彿變成夢幻的花海世界。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


森林咖啡與山景的慢生活時光

除了花海景觀，園區內也設有咖啡與輕食空間，讓旅人可以一邊欣賞山景，一邊享受悠閒時光。坐在戶外座位區，微風從森林間吹來，遠方的山巒與花海景色交織成一幅療癒風景。這種結合自然景觀與咖啡文化的空間，也讓許多人形容這裡彷彿是隱身在山林之中的小度假村。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


高空鞦韆與階梯步道的拍照熱點

在園區裡，除了花海之外，也規劃了多個拍照打卡設施，例如高空鞦韆與沿著山坡延伸的階梯步道。站在高處向下望去，粉紫色花海與森林景觀層層展開，畫面極具層次感。當花季到來時，整座園區彷彿變成一座浪漫花園，也讓「有風的地方森林療癒咖啡」迅速成為古坑最熱門的新興景點之一。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【有風的地方森林療癒咖啡】

景點位置：雲林縣古坑鄉荷苞村尖山坑（導航建議設定「土匪寮」後，於149甲11K處右手邊進入）

入園門票：$200/人（可折抵$50）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>歷經風災後重生！雲林張敬藝術館啟用 讓藝術再次走入生活

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