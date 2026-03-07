快訊

經典賽Live／六上張育成猛打、陳晨威安打得5分 中華14:0領先

經典賽／費爾柴德、張育成大爆發 中華隊盜壘破大會紀錄

美伊戰爭震盪亞股 荷莫茲海峽重啟時間是關鍵

2026學甲蜀葵花季3月中登場！彩色迷宮＋2公尺高花牆太壯觀

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


2026年學甲蜀葵花文化節預計於3月15日正式開幕，再次為台南春季揭開最繽紛的一頁。截至2月26日，學甲區光華里活動中心前的蜀葵花已綻放約三至四成，園區佈置工作同步進行中。隨著氣溫逐步回暖，花況將持續攀升，預估整體花期可延續至4月底甚至5月初，視氣候條件而定。這場屬於春天的盛典，不只是地方活動，更是學甲年度最具代表性的花卉文化盛事，吸引各地旅人專程前來感受花海魅力。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


一丈紅花海迷宮：走進兩公尺高的彩色世界

學甲蜀葵花最具代表性的畫面，便是高達兩公尺以上的壯觀花牆。蜀葵又被稱為「一丈紅」，直挺挺的花莖一路向上延伸，層層花瓣排列綻放，形成壯觀的彩色迷宮。漫步其中，彷彿置身花朵築起的高牆之間，每轉一個彎都可能遇見不同色調的驚喜。粉紅、桃紅、深紫與奶白交錯，讓整片花田如同立體調色盤，也成為攝影愛好者與親子旅遊熱門打卡場景。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


多元花種與藝術裝置：繽紛層次再升級

除了主角蜀葵花，園區通常也會搭配種植火焰雞冠花、鼠尾草與波斯菊等花種，讓視覺層次更加豐富。火焰雞冠花的熱烈紅橘色調、鼠尾草的優雅紫藍，以及波斯菊的輕盈花姿，共同鋪陳出春天最熱情的色彩。現場亦設置可愛裝置藝術與LED燈光設計，為花田增添趣味與夜間氛圍。部分期間更規劃夜間賞花時段，當燈光亮起，花海在夜色中展現截然不同的浪漫表情，成為白天與夜晚皆值得造訪的雙重景致。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


花期延續至初夏：把握最美盛放時刻

隨著3月中旬開幕腳步逼近，蜀葵花況將逐步邁向盛放高峰。若氣候穩定，花期預計可持續至4月底或5月初，為春季尾聲增添一抹亮麗色彩。2026學甲蜀葵花文化節，不只是賞花行程，更是一場關於高度與色彩的春日記憶。當兩公尺高的花朵在微風中搖曳，那是一種專屬於台南學甲的浪漫。趁著花開正好，走進這座彩色迷宮，讓春天在記憶裡長高。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【2026學甲蜀葵花季】

活動期間：預計3月15日開幕至4月底

活動地點：光華里活動中心


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


延伸閱讀>>巷仔Niau棒球故事特展登場｜台南愛國婦人會館限定展期到4/6

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

親子旅遊 蜀葵花 熱門打卡

ShareLife分享生活

追蹤

相關新聞

2026學甲蜀葵花季3月中登場！彩色迷宮＋2公尺高花牆太壯觀

粉紅、桃紅、亮橘與紫色交織成春天的畫布。2026學甲蜀葵花文化節即將開幕，目前花況已開三至四成，園區佈置同步進行中。再過不久，一整片「一丈紅」將直立迎風，成為春日最吸睛的打卡地標。

「阿里山櫻花」進入最佳觀賞期！茶園櫻花隧道、山林步道成春日打卡熱點

阿里山地區櫻花已進入最佳觀賞期，茶園與步道繽紛花海吸引眾多遊客。中興製茶所的櫻花隧道及迷糊步道的盛開情景成為春季熱門打卡點，旅客應搭乘公共交通以避開人潮擁擠。

3月限定金色花雨！虎尾興隆毛巾對面「黃花風鈴木」燦爛盛放中

在往來虎尾與土庫、西螺的重要幹道上，黃花風鈴木悄悄盛開。車流不減，花卻更顯耀眼。興隆毛巾對面這段路，正上演一年一度的金色花季。

2026嘉義燈會美食懶人包！ 在地人推薦春捲、豆花、麻糬、鴨魯飯 必吃嘉義美食清單

2026燈會就在嘉義登場，除了超可愛的瑪利歐燈籠、主燈展區與夜間燈景必拍外，其實更不能錯過的，是嘉義在地人默默珍藏的銅板美食清單，每年大型活動一到，市區總是人潮滿滿，與其到了現場才臨時搜尋「嘉義燈會吃什麼」，不如提前把必吃名單收好，從嘉義特色油麵春捲、傳承三代古早味豆花，到Q彈飽滿手工麻糬與高CP值鴨魯飯，都是在地人一吃再吃的經典選擇，想把燈會與美食一次排好行程？這份「2026嘉義燈會必吃4家清單」，直接帶你從白天吃到晚上，吃飽再去拍燈籠，才是嘉義最正確的打開方式。

2026台南下午茶推薦！迷馬 MiMA TEA BAR「燕麥杯子蛋糕」每顆只有150大卡，低負擔的戒糖人救星

udn走跳美食／美食探險家Miss V 以前總覺得「戒糖」這條路註定要與快樂絕緣，畢竟在台南這個什麼菜餚普遍都帶甜的城市，想找一份療癒卻沒負擔的下午茶談何容易？ 誰說戒糖不能吃甜點？位於台南民生路上的迷馬 MiMA TEA BAR，由專業營養師研發每顆僅150大卡的燕麥杯子蛋糕，讓妳在全糖城市也能享受無負擔的冰心下午茶！這裡不僅是我的戒糖救星，更是我近期最想分享給大家的健康秘密基地。

勇者限定！ 北港美食挑戰「環紅燒青蛙湯」視覺衝擊100%「炸青蛙」兩隻原型入碗

udn走跳美食／艾瑪 吃過鴨仔蛋！這次來解鎖雲林北港《圓環紅燒青蛙湯》，即使非用餐時段，門口依然停滿摩托車，現場幾大盤炸青蛙排開，視覺衝擊力極強，只要70元銅板價有「紅燒」與「清燉」兩種選擇，清燉直接現原形端上桌，真的需要極大勇氣才敢吃！你敢挑戰哪一碗？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。