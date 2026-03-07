2026學甲蜀葵花季3月中登場！彩色迷宮＋2公尺高花牆太壯觀





2026年學甲蜀葵花文化節預計於3月15日正式開幕，再次為台南春季揭開最繽紛的一頁。截至2月26日，學甲區光華里活動中心前的蜀葵花已綻放約三至四成，園區佈置工作同步進行中。隨著氣溫逐步回暖，花況將持續攀升，預估整體花期可延續至4月底甚至5月初，視氣候條件而定。這場屬於春天的盛典，不只是地方活動，更是學甲年度最具代表性的花卉文化盛事，吸引各地旅人專程前來感受花海魅力。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





一丈紅花海迷宮：走進兩公尺高的彩色世界

學甲蜀葵花最具代表性的畫面，便是高達兩公尺以上的壯觀花牆。蜀葵又被稱為「一丈紅」，直挺挺的花莖一路向上延伸，層層花瓣排列綻放，形成壯觀的彩色迷宮。漫步其中，彷彿置身花朵築起的高牆之間，每轉一個彎都可能遇見不同色調的驚喜。粉紅、桃紅、深紫與奶白交錯，讓整片花田如同立體調色盤，也成為攝影愛好者與親子旅遊的熱門打卡場景。





▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影





多元花種與藝術裝置：繽紛層次再升級

除了主角蜀葵花，園區通常也會搭配種植火焰雞冠花、鼠尾草與波斯菊等花種，讓視覺層次更加豐富。火焰雞冠花的熱烈紅橘色調、鼠尾草的優雅紫藍，以及波斯菊的輕盈花姿，共同鋪陳出春天最熱情的色彩。現場亦設置可愛裝置藝術與LED燈光設計，為花田增添趣味與夜間氛圍。部分期間更規劃夜間賞花時段，當燈光亮起，花海在夜色中展現截然不同的浪漫表情，成為白天與夜晚皆值得造訪的雙重景致。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





花期延續至初夏：把握最美盛放時刻

隨著3月中旬開幕腳步逼近，蜀葵花況將逐步邁向盛放高峰。若氣候穩定，花期預計可持續至4月底或5月初，為春季尾聲增添一抹亮麗色彩。2026學甲蜀葵花文化節，不只是賞花行程，更是一場關於高度與色彩的春日記憶。當兩公尺高的花朵在微風中搖曳，那是一種專屬於台南學甲的浪漫。趁著花開正好，走進這座彩色迷宮，讓春天在記憶裡長高。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【2026學甲蜀葵花季】

活動期間：預計3月15日開幕至4月底

活動地點：光華里活動中心





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





延伸閱讀>>巷仔Niau棒球故事特展登場｜台南愛國婦人會館限定展期到4/6

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」