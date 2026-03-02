走進嘉義金黃花海！「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」連兩天浪漫登場

快訊

去年度「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」吸引超過10萬人次共襄盛舉。　圖：嘉義市政府／提供
去年度「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」吸引超過10萬人次共襄盛舉。　圖：嘉義市政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義市政府將於03/07（六）、03/08（日）兩天，於八掌溪右岸堤防舉辦「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」，結合花季景觀、音樂演出與特色市集，打造一場春日限定的城市派對。嘉義市市長黃敏惠邀請各地遊客，隨著花季來嘉一起享受最愜意的週末時光。

▲「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」於03/07、03/08在八掌溪右岸堤防舉行。　圖：嘉義市政府／提供
▲「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」於03/07、03/08在八掌溪右岸堤防舉行。　圖：嘉義市政府／提供

黃敏惠市長表示，每年2月開始春暖花開，炮仗花、洋紅風鈴木、黃金風鈴木等花季接踵而來，繁花盛開點綴整座城市，也吸引各縣市遊客前來賞花。市府連續兩年於花季期間舉辦音樂市集，期盼透過花季結合音樂與市集活動，打造嘉義春季指標性觀光品牌，邀請全台民眾走入花海，在自然景致與音樂旋律中，感受屬於嘉義的季節浪漫。

▲2026「潮風鈴．野餐音樂市集」演出陣容。　圖：嘉義市政府／提供
▲2026「潮風鈴．野餐音樂市集」演出陣容。　圖：嘉義市政府／提供

市府去年推出「潮風鈴．野餐音樂市集」，短短2天吸引超過10萬人次前來共襄盛舉，今年活動再升級，卡司陣容堅強，由嘉義在地的嘉頌重奏團率先帶來溫暖動人的樂音，為整場活動揭開序曲。多組人氣歌手與樂團輪番登台，包括新生代創作歌手持修、嗓音清亮動人的鄧福如、擁有獨特音樂語彙與深刻情感的守夜人與黃玠瑋，復古浪漫氛圍滿溢的 icyball 冰球樂團、以療癒旋律圈粉無數的溫蒂漫步，以及唱功爆發力十足的戴愛玲。壓軸更邀請羅時豐與李雅英熱力登場，多元曲風橫跨流行、創作與樂團演出，為花季增添不同層次的聽覺驚喜。

今年市集攤位數量也增加為每日60攤，集結文創手作、風格選品與特色美食，讓民眾在賞花之餘，也能邊逛邊吃、邊聽邊拍照，享受悠閒又熱鬧的春日時光。沿著花海步道漫遊，隨處都是打卡亮點，不論是親子家庭、好友相約或情侶約會，都能找到屬於自己的春日節奏。

嘉義市政府觀光新聞處表示，「潮風鈴．黃花瘋音樂市集」將於03/07、03/08 10:00-17:00熱鬧登場，可以搭乘市區公車「忠孝新民幹線」於輔仁中學站下車，主辦單位也向鄰近的輔仁中學、立仁高中借用校區提供遊客停放車輛。邀請大家走進嘉義，聽花開的聲音、看滿城金黃，在最美的花季裡留下專屬於這個春天的記憶。

