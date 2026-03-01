春遊「瑞里紫藤花季」 茶園、瀑布與紫藤花 打造嘉義山城療癒之旅

快訊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
3月瑞里紫藤花。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
 【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣梅山鄉的瑞里以遼闊茶園、清幽瀑布及3月紫藤花景為在地特色，成為近年備受旅人青睞的山城秘境。從冬末到初春都是前往瑞里旅行的最佳時節，邀請前來走春，或提前安排3月的賞花行程，展開一段身心放鬆的旅程。

▲觀音瀑布。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
嘉義縣文化觀光局推薦瑞里遊程，行程第1天可從交通便利的「觀音瀑布」展開，不需跋山涉水就能欣賞瀑布，園區內設有休憩空間，可品嚐阿里山咖啡、茶飲或愛玉，在潺潺流水聲中放慢腳步，為旅程揭開療癒序幕。

▲金獅紙寮竹藝工坊－手撈紙體驗。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲文峰遊客中心－若蘭市集。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
接著前往「文峰遊客中心」，享用結合茶葉元素的特色茶餐、精品咖啡與手作甜點，旅客也可事先預約在地特色體驗，「金獅紙寮竹藝工坊」提供竹藝手作、雨棍 DIY 及手撈紙體驗，適合親子同行或團體旅遊。 另有在地茶人親自帶領走入茶園，透過導覽解說與採茶體驗，深入認識瑞里世代相傳的製茶文化。

文化觀光局表示，農曆春節期間特別適合安排此類體驗行程，不僅寓教於樂，也能為新年留下美好回憶。

▲1314觀景台。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
行程第2天推薦登上「1314觀景台」，放眼望去是一望無際、層層起伏的茶海景致，可與寫滿多國語言「我愛你」的愛情塔合影留念，成為情侶與好友必訪的打卡熱點。

▲瑞里咖啡餐廳。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
每年3月「瑞里紫藤花季」浪漫登場，紫色花海沿著山城步道與老屋綻放，旅人可徒步慢行，細細品味春日限定的夢幻景致。旅程尾聲不妨走進瑞里咖啡餐廳，享用充滿儀式感的下午茶或在地山產料理，為旅途畫下優美句點。

邀請旅人造訪瑞里，無論是春節走春、賞花小旅行，或規劃深度體驗之旅都很適合。更多嘉義縣旅遊資訊，請至「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁，或加入「慢遊嘉義」Line@（@chiayitravel）查詢。

