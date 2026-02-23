跟著在地人走透透！台南新化美食小吃推薦，老字號的期間限定古早味一次帶你吃個夠

台南是台灣最早開發建立的城市，在這個文化古城裡處處是歷史的印記，飲食是文化發展很重要的一環，所以說起台南美食，老字號的古早味多的數不勝數。今天不介紹大家熟知的安平區、中西區，帶各位去看看新化的在地小吃，品嘗經典美味。你可以來逛逛巴洛克式建築的新化老街，順路散步去大目降廣場和武德殿，一次吃遍老字號的古早味。

台南美食｜台南新化美食小吃推薦

東發號

期間限定春捲，老字號肉粿與米糕

老店東發號位在在新化市場內，平時販售肉粿、米糕、四神湯和肉羹類，很受歡迎。每年二月到五月母親節前會販售春捲，很多人會特地來買這個期間限定的美食，春捲真的份量超大，餡料除了豆芽菜、酸菜、芹菜、紅蘿蔔、肉末、豆皮外，裡面還有包油麵，增添了特別的口感，來新化旅遊吃美食，東發號真的要來嘗鮮看看！

地址：台南市新化區信義路239號（新化菜市場內）



電話：06-590-0300



營業時間：06:00–12:00 (週一公休)

金水冷飲部

百年老店，冬天限定煎甜粿

民國10年營業迄今的百年歷史老招牌，金水冷飲部目前已傳承至第五代，夏天賣冰品、冬天就賣煎甜粿等點心，不少在地人真的是從小吃到大。攤位上有鹹粿、甜粿、發糕、粉粿、紅龜粿、草仔粿等古早味，冬天限定開賣的煎甜粿，表皮用慢火煎到微焦，口感軟Q有點像麻糬，沾上花生糖粒香甜好吃，真的是記憶中的滋味。

地址：台南市新化區信義路227號



電話：06-590-7966



營業時間：06:00–12:30

市場口阿婆雞蛋糕

香噴噴古早味雞蛋糕

香噴噴的古早味雞蛋糕，小小的攤位前總是圍著聞香而來的人群，經營40多年的阿婆雞蛋糕，在新化老街的菜市場路口處。雞蛋糕有原味和紅豆內餡兩種口味可選擇，雖然外型沒那麼好看，但是口感蓬鬆軟綿，香香甜甜的味道，總是剛剛烤好就被買光，而且價格很佛心，原味5個只要20元，常常不小心就會一口接一口停不下來。

地址：台南市新化區中正路371-393號



營業時間：06:30–10:00, 13:30–17:00（週三公休）

阿鳳肉粿

現煎肉粿，蛋香融合辣醬

台南美食要說到肉粿就一定要提到阿鳳肉粿，跟其他店不同是從中午才開始營業，因為老闆娘不只賣肉粿，還是許多肉粿店的批發商，所以美味程度可是沒話說。菜單只有肉粿和5種湯，比較特別的是沒有傳統的虱目魚味道，但包入肉燥內餡，最在地的吃法是加蛋肉粿配油條湯，現煎的軟嫩肉粿淋上店家特製的醬料，撒上些許的香菜後，再加辣椒醬與蒜，與蛋香融合在一起，真是太讚啦！

地址：台南市新化區中正路605號



電話：0989-595-128



營業時間：12:00–18:00（週日公休）

老張麵店

平凡乾麵加自製沙茶醬，眷村味十足

在新化演藝廳對面的老張麵店，是很多在地人低調收藏30多年的好味道。外觀看起來不顯眼，菜色也非常簡單，但是平凡的乾麵加了老闆自製的沙茶醬後，變成令人驚豔的好味道，吃過就會愛上。因為是老兵從家鄉帶來的做法，所以吃起來有種童年眷村的感覺，現包的餛飩個頭不大、滷味便宜又好吃，簡單料理卻滋味難忘。

地址：台南市新化區民生路67號



電話：06-590-6462



營業時間：07:00–19:00（週四公休）

姑姑的茶葉蛋

秒殺茶葉蛋，滷汁入味

來到新化一定要來買姑姑的茶葉蛋，每天還沒營業就已經排滿了慕名而來的客人，最有名的茶葉蛋，常常一下子就被秒殺。每顆茶葉蛋都非常入味，一剝開就能聞到濃濃的茶葉香氣，蛋白很Q、蛋黃濕潤好吃，有一點甜鹹甜鹹的，還有豆干、鳥蛋、鐵蛋、皮蛋也有很多人喜歡，豆干滷的很透，孔洞裡都吸飽了滿滿的滷汁，商品都有原味和辣味兩種可以選擇，晚點來真的就會買不到。

地址：台南市新化區復興路1巷18號



電話：06-590-9971



營業時間：08:30-賣完為止

葉麥克中藥炸雞

中藥醃製，外酥內嫩

每天只營業四個小時，只要一起鍋就瞬間秒殺的葉麥克中藥炸雞，真的是新化代表美食之一，雖然總是大排長龍，但還是檔不住想奔向美食的心。雞肉用中藥來醃製，但吃起來完全沒有中藥味，外皮炸的焦香酥脆，裡面的肉很嫩，肉汁完全被保留，撒上獨門的中藥胡椒超好吃，尤其是雞排都會很早售完，想品嚐的朋友要早點去排隊哦。

地址：台南市新化區忠孝路116-1號



電話：0953-477-901



營業時間：14:30-18:30（公休日詳見粉絲團）

阿蓮黑輪攤

關東煮與炭烤，炸天婦羅必點

開業20多年的阿蓮黑輪攤，是新化在地人推薦的小吃，黑輪攤周圍環境乾淨，內用空間有遮蔽物，每到營業時間生意都很好。主要分為關東煮和碳烤兩區，關東煮種類非常多樣化，推薦黑輪、米血、豬皮、大腸，好吃又價格平實；炭烤區有手工香腸、米腸還有炸物等，必點招牌炸天婦羅，撒上花生顆粒，記得要趁熱吃，出乎意外的對味。

地址：台南市新化區民治路與長青街交叉口



電話：0953-113-833



營業時間：12:00–17:00

台南新化美食一日遊行程表

新化美食攻略路線

時間 店家/活動 重點說明 06:00–08:00 東發號 春捲、肉粿、米糕、四神湯，期間限定春捲必吃 08:30–09:30 金水冷飲部 煎甜粿、鹹粿、甜粿等古早味，冬季限定煎甜粿 09:30–10:30 市場口阿婆雞蛋糕 蓬鬆雞蛋糕，原味或紅豆口味 10:45–11:30 阿鳳肉粿 肉粿與蛋肉粿油條湯，特製醬料香辣 11:45–12:30 老張麵店 乾麵加自製沙茶醬，滷味平價美味 12:45–13:30 姑姑的茶葉蛋 茶葉蛋、豆干、鐵蛋、鳥蛋，原味與辣味 14:30–15:30 葉麥克中藥炸雞 中藥醃製炸雞，外酥內嫩 15:45–16:30 阿蓮黑輪攤 關東煮、炭烤、炸天婦羅撒花生顆粒

