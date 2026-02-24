快訊

台南45年鹽酥雞老店！平價多選擇 超邪惡宵夜「免費加九層塔、蒜頭」更香

台南小白／ 文、圖／小白

udn走跳美食／台南小白

台南美食｜台南鹽酥雞 1980年創立的「東菜市鹹酥雞」開業至今已有45年歷史，目前從攤位變成店面（原地址）這家好吃的秘訣就是用黑鍋去炸+甩油機，吃起來酥脆不油膩，再加九層塔蒜頭與滿滿胡椒粉，晚餐宵夜吃這個有夠香，喜歡吃鹽酥雞的朋友，這間可以收藏。

「東菜市鹹酥雞」位於東菜市的斜對面（興華街上）已在飄香在地45年了（話說隔壁的火雞肉飯也不錯吃）

有賣各式各樣的炸物，我個人是必夾魷魚/三角骨/鹽酥雞/蛋餅皮/豆包/銀絲捲（很特別還有皮蛋）

店家蔬菜都是老闆親自去市場挑選，食材新不新鮮一看就知道，看別人都有點脆皮麻糬跟蛋餅皮，就來點看看。

鹽酥雞隨便一夾就兩盒滿滿的。店家每日都會換新油，炸起來很酥脆又沒有油耗味(有用甩油機）古早味胡椒粉撒好撒滿，再配個🍺一起喝，完美的宵夜好朋友。

鹽酥雞可以點一份$35！三角骨是招牌必點，醃製入味外酥肉香啃起來超爽，蛋餅皮炸的酥酥脆脆像餅乾。

只要滿200元就可以盒裝。

「脆皮麻糬」灑上糖粉口感很像古早味白糖粿，還有很拉絲的「起司條」牽絲效果非常好，銀絲卷不用多介紹了根本鹽酥雞好朋友！

以鹽酥雞店來說這家價錢算比較便宜～

東菜市鹹酥雞

地址：臺南市中西區興華街1號(►google地圖)

時間：16:00~24:00

文章來源：台南小白 FB：台南小白

