春節寒假玩台南！ 尖山埤鴨鴨派對、頑皮世界馬力全開

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
柳營尖山埤渡假村「泡泡體驗」。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】新年與寒假即將到來，台南兩大觀光遊樂業「柳營尖山埤渡假村」與「頑皮世界」皆推出一系列豐富多元的活動，結合娛樂、教育與親子互動，趁著假期來台南體驗充滿年節氛圍的寒假旅遊樂趣。

市長黃偉哲表示，春節及寒假是親子走春與家庭休閒的最佳時刻，特別推薦全國民眾到台南，邀請大家來「柳營尖山埤渡假村」及「頑皮世界」享受大自然與親子互動活動，和家人共度溫馨又充滿趣味回憶的假期時光。

「柳營尖山埤渡假村」柳營尖山埤渡假村於春節期間從除夕至初四（02/16-02/20）推出「馬年迎春、福鴨獻瑞」系列活動，並自即日起至02/22推出「寵物主人免門票」優惠，鼓勵攜帶寵物同行，打造寵物友善旅遊環境，入園除加贈寵物清潔袋外，若攜帶寵物鴨還可獲得鴨飼料一份，且園區還提供羽織租借與造型種子 DIY 體驗，並於鳥居區設置日式拍照點及招財貓布景，營造濃厚日式懷舊風情。

此外，尖山埤於大年初一至初四（02/17-02/20）特別舉辦「草原鴨鴨派對」，有鴨鴨明星迎賓、水庫實境解謎、神奇果實搜查線及鴨鴨拍照互動體驗等活動，讓孩子們在遊戲中培養觀察與探索能力。活動期間每日於大草原定時舉辦「歡樂泡泡秀」與「親子泡泡體驗」及「唱跳姊姊帶動唱」，周邊步道設有「野餐補給站」提供在地小吃，並安排街頭藝人表演；除夕至初三另有房客專屬星光音樂會與轉盤歡樂送活動。另外，針對春節期間無法出遊的服務業朋友，渡假村也推出「尖山埤服務業感謝季」住宿優惠，讓服務業朋友們於其他時段也能享受休閒渡假體驗。

▲頑皮世界「馬力全開迎新年」。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
「頑皮世界」寒假期間推出「寒假小小保育營」（01/26-02/13），針對幼兒園及國小學童設計深度互動課程，上午為保育課程，孩子們化身小小保育員，學習動物保育知識並與動物深度互動，下午為自由探索園區，可盡情享受午後歡樂時光。活動僅限平日並採團體預約制，需達20人以上成行，家長陪同不限年齡，一律享優惠價每人490元。

春節期間，「頑皮世界」同步推出「馬力全開迎新年」活動，02/14-02/22登場，邀請遊客在園區內與動物一同歡度新年。活動期間享門票優惠，全票550元、學童票430元，購票再送消費抵用券。大年初一至初五（02/17-02/21）於兩棲爬蟲館後方草地設置「馬上有錢紅包牆」，單筆消費滿額即可參加抽紅包活動，天天送出驚喜好禮，還有春節限定「馬力食足市集」，集結多樣美食一次滿足，增添年節熱鬧氣氛。另於指定期間，寶可夢玩家只要出示《Pokémon GO》手機遊戲相關畫面，即可於園區指定餐廳享有餐點優惠，為春節遊園增添樂趣。

觀光旅遊局林國華局長指出，兩大園區精心規劃的活動兼具娛樂與教育意義，不僅提供親子家庭假期新選擇，也展現台南豐富的旅遊資源，歡迎前來體驗台南特色旅遊。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

春節 觀光 美食

旅奇傳媒 TR Omnimedia

台南親子旅遊推薦！新造景亮相「巨大蘭花＋玻璃屋」美拍升級

不是每間觀光工廠，都能讓人一走進來就放慢腳步。蘭都觀光工廠用蘭花的優雅氣息，打造一處適合全家同行、朋友拍照、情侶漫遊的台南景點，最近更因全新造景亮相，再度成為討論焦點。

春節寒假玩台南！ 尖山埤鴨鴨派對、頑皮世界馬力全開

388元蔬食吃到飽、過年不漲價！ 台南歸仁CP值「歸香植所」新開張 奶蛋素也能爽吃

高CP值蔬食新選擇來了！台南歸仁近來出現一家質感系蔬食餐廳「歸香植所」，主打精緻、溫暖的素食料理，不僅有豐富的沙拉吧、特色串燒，甚至連蔬食生魚片都能吃到，平日成人只要388元就能無限爽吃。最佛心的是，店家宣布過年期間完全不漲價，快通知台南的朋友手刀訂位囉！

看完奇美埃及展推薦順遊「這裡」，交通方式＆設施介紹一次報你知！

看完奇美博物館的埃及特展，如果還有時間，不妨順道走一趟附近的十鼓仁糖文創園區。老糖廠變身文創基地，不只有鼓藝表演，還藏了煙囪溜滑梯、糖晶落體、魔法工廠等豐富設施，從大人到小孩都能找到好玩的一角。這篇幫你整理交通方式、園區亮點和適合親子的活動，讓你輕鬆安排一個好走又不無聊的台南小旅行。

探索茶鄉品茶香滋味 用五感體驗阿里山迷人茶文化

燦爛日出、壯觀神木與森林火車之外，阿里山最迷人的，還有茶鄉風情與茶香滋味。走進山裡才發現，阿里山的靈魂就藏在生活風景裡，而「步道」則是貼近流動風景的最佳途徑。

嘉義居然這麼日系？ 走進嘉義巷弄必逛 4 家文具與日式美食推薦

走進嘉義，不只雞肉飯與老市場，其實在巷弄之間，還藏著一條超有日本感的小店路線。從讓文具控失心瘋的選物文具店、香氣逼人的日式炊飯與明太子玉子燒，到可頌配奶油拿鐵、手刷抹茶的靜謐茶屋，這篇一次整理 嘉義巷弄必逛的 4 家日系小店，不走觀光客路線，卻每一家都值得專程繞進去，收藏起來，下次來嘉義直接照著逛。

