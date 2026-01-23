原來台南這麼適合遛小孩！盤點超好玩親子景點

【FunTime小編群】台南不只是美食之都，景點更是多到玩不完～除了歷史古蹟，也有許多好玩又特別的園區、農場，超適合全家一起來旅遊放鬆！今天FunTime小編就要來推薦幾個台南親子景點，放假日時就可以帶著小孩到處玩啦～

四草綠色隧道

四草綠色隧道。 圖／IG, double.leo.tw

有著「台版亞馬遜河」之稱的四草綠色隧道，是全台唯一的水上綠色河道，由兩旁的紅樹林向中央生長齊聚，交織成半圓形的綠頂，層層交疊，形成有如仙境的隧道～搭著竹筏暢遊在河道上，一邊欣賞絕美的景色，沿路還有水筆仔、彈塗魚、招潮蟹等豐富的動植物生態，非常適合帶小孩子來認識、親近大自然！

售票資訊：全票200元；優惠票100元

地址：台南市安南區大眾路360號

營業時間：08:00-16:00

樹谷園區

樹谷園區。 圖／IG, dou_mei0908

樹谷園區是全國第一座生產液晶電視專區，也是南科區域的熱門旅遊景點，園區包含樹谷生活科學館、樹谷農場、 冒險體驗場、樹谷懷舊餐廳等等，樹谷生活科學館以生物、考古和科學為主軸展示，裡面有小朋友最愛的恐龍、長毛象等豐富多樣的古生物化石和考古文物，並運用科技互動的展示手法，讓遊客從探索中學習生物與科學知識，非常適合帶小朋友前來～冒險體驗場則是擁有美國ACCT認證的繩索場，有高空繩索、雲端歷險和攀岩的體驗活動，膽子大、愛冒險的小朋友千萬不要錯過啦！樹谷農場則有梅花鹿、鴕鳥、羊、兔子等許多可愛的小動物可以餵食互動，肚子餓了還可以到樹谷懷舊餐廳享用獨特的傳統刈稻飯口味吃到飽，來到樹谷園區絕對能玩上一整天～

地址：台南市新市區中心東路12號

營業時間：樹谷生活科學館09:00-17:00（週一公休），樹谷農場平日10:00-16:00；假日10:00-17:00（週一公休）

台南左鎮化石園區

台南左鎮化石園區。 圖／IG, bj5940_777

台南左鎮化石園區是全台唯一的化石主題博物館，分為自然史教育館、故事館、生命演化館、化石館、探索館和雨豆樹廣場，一張門票就能玩遍整個園區，超級值得！一進到入口大廳就能看到壯觀的空中梅花鹿群，是不少人拍照打卡的熱門地標，全館有四千多件古生物化石展示，恐龍、長毛象、鯨魚、鯊魚在這裡都能看到～還可以從故事館、生命演化館了解園區和地球生命的發展、演化史，生動逼真的展示彷彿身歷其境，帶小朋友來不只能玩得開心也非常有教育意義！

地址：台南市左鎮區榮和里61-23號

營業時間：09:00-17:00（週三公休）

國立臺灣歷史博物館

國立臺灣歷史博物館。 圖／國立臺灣歷史博物館

國立臺灣歷史博物館在2021年重新開館後新增了許多互動性的設施，而且還多設置了一個針對兒童的「兒童廳」，廳內分為時光之旅、互動體驗和戶外探險三大區域，主要透過讓小孩們透過親手體驗蓋房子、做衣服、聽聲音等，再透過小玩具讓孩子在玩樂中學到台灣因自然環境而發展出的人文景觀與歷史，而且「時光之旅」是真的把火車車廂搬進博物館，並在車廂內透過投影撥放台灣的往日風景，輕鬆的影片不僅吸引住了孩子的目光，也剛好可以透過輕鬆的方式學習學校課程中的台灣歷史呢！

售票資訊：全票100元；優待票50元

地址：臺南市安南區長和路一段250號

營業時間：09:00-17:00（週一公休）

南瀛天文館

南瀛天文館。 圖／IG, mimiwang14

南瀛天文館以守護星空、永續傳承、友善環境為主軸，是全台第一個以天文為主題的環境教育場所！南瀛天文館順應其丘陵地形設計，設置3個主題館，包含天文觀測館、天文展示館及星象館，星象館有國內首創數位球幕3D的星象劇場，球幕式的劇院讓你有身歷其境的感覺～天文觀測館則有全台最大的天文臺圓頂，並陳設著全臺灣平地最大的天文望遠鏡，週六夜間還有提供星空導覽服務，民眾可以透過望遠鏡觀測夜空，搭配專業的導覽解說，從玩樂中學習，觀賞美麗的星空和浩瀚宇宙～

地址：台南市大內區34-2號

各館營業時間：

星象館：09:00-17:00（週一公休）

天文觀測館：09:00-17:00（週六延長夜間觀測至21:00，週一公休）

天文展示館：09:00-17:00

十鼓仁糖文創園區

十鼓仁糖文創園區。 圖／kkday

十鼓仁糖文創園區將有近百年歷史的仁德車路墘糖廠重新改造，融入十鼓獨創的台灣特色鼓樂，結合人文歷史、音樂、藝術、休閒和生態教育，打造出亞洲第一座鼓樂主題的國際藝術村，園區內有煙囪滑梯、糖晶落體、天堂上的鞦韆、飛天宅急便、天空步道和自由落體等多達20種以上的遊樂設施與體驗，一張票就能暢遊整個園區～其中近年新開幕的「魔法工廠」，設有上帝的畫作、飛天魔法書、魔法陣和手工製作魔法書牆等空間，如此夢幻特別的場景，吸引許多魔法迷前來拍照打卡，來到這裡，彷彿置身在哈利波特里的霍格華茲學院呢！

地址：台南市仁德區文華路二段326號

營業時間：平日10:00-12:30；假日09:30-17:50（詳情洽詢官網）

