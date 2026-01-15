探索北回博物島 飽覽台灣西南海口百蚵全書
【圖／文：黃小莫】
作者介紹｜黃小莫
因為海洋而改變人生的旅遊記者，著有《海洋台灣：大藍國土紀實》，也是海洋委員會海洋保育署「海洋保育在地守護計畫」顧問。旅行足跡遍及五大洲，長期推動永續旅遊、海洋保育、環境保護等。
北回歸線劃分熱帶與副熱帶的氣候交界，這條線大多數經過的區域乾燥少雨，然而，亞洲季風帶來充沛降雨，讓台灣成為北回歸線上少數的綠洲，西經澎湖虎井嶼、東至花蓮豐濱，短短200公里，從海洋到高山，孕育多元風土文化，尤其在「風頭水尾」的西南沿海，強勁東北季風錘鍊出海口人獨特的生命韌性。跟著文化部「北回博物島」海口百蚵全書小旅行，來趟深度探索吧！
嘉義東石啖蚵賞鳥趣
北回歸線地標全台有多處，嘉義東石漁人碼頭也有一座。來到東石，當然不能錯過品嚐美味鮮蚵，這裡是全台最大養蚵產區，海面上一座座蚵棚一望無際，岸上也隨處可見堆疊如山的蚵殼。鄰近的樺榮海鮮餐廳，除了各式蚵料理，還有當季當地新鮮海魚，讓人直接從餐桌上認識西南海域。冬天東北季風雖然吹得人頭疼，卻也帶來令人驚喜的候鳥「黑面琵鷺」。鰲鼓濕地是最佳賞鳥勝地，但其實這是段美麗的錯誤，最初這曾是片汪洋，過去台糖填海造陸，後來地層下陷、海水入侵，農田鹽化、魚塭廢棄後，把環境還給大自然，意外形成濕地，也成為上百種鳥兒的棲息天堂。
雲林鹹水煙種出海味蒜
雲林沿海強勁的東北季風帶來挾鹽海風，人稱「鹹水煙」，雖不利耕種，卻孕育出香氣濃烈的「海味蒜」。四湖是台灣重要蒜頭產地，返鄉青年林煌智從未務農，為改善蒜農困境毅然投身種蒜，成立「台灣海口農糧生產合作社」，販售蒜頭與加工品，如：果香蒜蓉醬、黑蒜麵等，也帶旅人走進田間，親手種蒜、體驗醣醋蒜DIY，並創作超可愛繪本，讓海口蒜的風土故事以不同方式持續傳遞。
海平面下聚落的重生路
近年極端氣候頻繁，讓人更深刻感受到地球環境的改變。然而，生活在成龍濕地的人們，早在幾十年前就體會了水患的無情，走在雲林口湖成龍村，會看到醒目的藍色告示寫著：「海平面下的聚落」，外海夏季平均高潮位達180公分，若無堤防，村莊早已被海水淹沒，一旁更可見長眠於水中的墳墓。村民自嘲成龍村曾是「沒有希望的地方」，十多年來在政府與NGO長期投入陪伴下，透過環境教育與以地方為主的藝術季，逐步為小村注入新生命，讓人重新找回地方自信。如今，旅人可參加社區導覽、品嚐風味餐、認識漁村與藝術作品；即使不到產地，也能在「成龍濕地小市集」線上訂購當地物產，10%盈餘會回饋社區。
養出好蝦一點都不冏！
西南沿海是台灣重要的養殖區，但隨著人口老化、外移，漁村逐漸凋零。「好蝦冏男社」社長阿正十多年前返鄉，改變家中漁塭的單一養殖方式，不抽地下水、採生態養殖、不投藥，混養魚、蝦、貝等物種，養出健康又安心的白蝦。隨著AI時代來臨，他更與專家合作，研發智慧養殖技術，並積極分享經驗，號召青年返鄉，「與其同行相忌，不如同舟共濟！」
旅人來到雲林水林，還能跟著阿正「聽蝦、玩蝦、吃蝦」，聽他分享挑蝦撇步，體驗撒餌、抓魚、捕蝦的漁塭日常，最後坐在由鰻魚魚塭改造的餐廳裡，品嚐產地直送的新鮮白蝦。返鄉十多年來，阿正從熱血青年成為養蝦達人，與家人一同守護這片土地，實現「回家」的幸福夢想。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言