探索北回博物島　飽覽台灣西南海口百蚵全書

【圖／文：黃小莫】

作者介紹｜黃小莫

因為海洋而改變人生的旅遊記者，著有《海洋台灣：大藍國土紀實》，也是海洋委員會海洋保育署「海洋保育在地守護計畫」顧問。旅行足跡遍及五大洲，長期推動永續旅遊、海洋保育、環境保護等。

北回歸線劃分熱帶與副熱帶的氣候交界，這條線大多數經過的區域乾燥少雨，然而，亞洲季風帶來充沛降雨，讓台灣成為北回歸線上少數的綠洲，西經澎湖虎井嶼、東至花蓮豐濱，短短200公里，從海洋到高山，孕育多元風土文化，尤其在「風頭水尾」的西南沿海，強勁東北季風錘鍊出海口人獨特的生命韌性。跟著文化部「北回博物島」海口百蚵全書小旅行，來趟深度探索吧！





嘉義東石啖蚵賞鳥趣

北回歸線地標全台有多處，嘉義東石漁人碼頭也有一座。來到東石，當然不能錯過品嚐美味鮮蚵，這裡是全台最大養蚵產區，海面上一座座蚵棚一望無際，岸上也隨處可見堆疊如山的蚵殼。鄰近的樺榮海鮮餐廳，除了各式蚵料理，還有當季當地新鮮海魚，讓人直接從餐桌上認識西南海域。冬天東北季風雖然吹得人頭疼，卻也帶來令人驚喜的候鳥「黑面琵鷺」。鰲鼓濕地是最佳賞鳥勝地，但其實這是段美麗的錯誤，最初這曾是片汪洋，過去台糖填海造陸，後來地層下陷、海水入侵，農田鹽化、魚塭廢棄後，把環境還給大自然，意外形成濕地，也成為上百種鳥兒的棲息天堂。

▲鰲鼓濕地已成上百種鳥類的棲息天堂，賞鳥容易。（圖片提供：蚯蚓文化）

▲樺榮海鮮餐廳不只有蚵，還能吃到西南沿海的特色海鮮。





雲林鹹水煙種出海味蒜

雲林沿海強勁的東北季風帶來挾鹽海風，人稱「鹹水煙」，雖不利耕種，卻孕育出香氣濃烈的「海味蒜」。四湖是台灣重要蒜頭產地，返鄉青年林煌智從未務農，為改善蒜農困境毅然投身種蒜，成立「台灣海口農糧生產合作社」，販售蒜頭與加工品，如：果香蒜蓉醬、黑蒜麵等，也帶旅人走進田間，親手種蒜、體驗醣醋蒜DIY，並創作超可愛繪本，讓海口蒜的風土故事以不同方式持續傳遞。

▲「海味蒜」多種體驗，可種蒜、醣醋蒜DIY

▲有繪本認識可四湖蒜頭。





海平面下聚落的重生路

近年極端氣候頻繁，讓人更深刻感受到地球環境的改變。然而，生活在成龍濕地的人們，早在幾十年前就體會了水患的無情，走在雲林口湖成龍村，會看到醒目的藍色告示寫著：「海平面下的聚落」，外海夏季平均高潮位達180公分，若無堤防，村莊早已被海水淹沒，一旁更可見長眠於水中的墳墓。村民自嘲成龍村曾是「沒有希望的地方」，十多年來在政府與NGO長期投入陪伴下，透過環境教育與以地方為主的藝術季，逐步為小村注入新生命，讓人重新找回地方自信。如今，旅人可參加社區導覽、品嚐風味餐、認識漁村與藝術作品；即使不到產地，也能在「成龍濕地小市集」線上訂購當地物產，10%盈餘會回饋社區。

▲成龍濕地美麗的夕陽與藝術作品交織成一幅動人畫面。

▲成龍社區發展小旅行，還能在三合院老厝裡品嚐在地婦女的風味手路菜。





養出好蝦一點都不冏！

西南沿海是台灣重要的養殖區，但隨著人口老化、外移，漁村逐漸凋零。「好蝦冏男社」社長阿正十多年前返鄉，改變家中漁塭的單一養殖方式，不抽地下水、採生態養殖、不投藥，混養魚、蝦、貝等物種，養出健康又安心的白蝦。隨著AI時代來臨，他更與專家合作，研發智慧養殖技術，並積極分享經驗，號召青年返鄉，「與其同行相忌，不如同舟共濟！」

旅人來到雲林水林，還能跟著阿正「聽蝦、玩蝦、吃蝦」，聽他分享挑蝦撇步，體驗撒餌、抓魚、捕蝦的漁塭日常，最後坐在由鰻魚魚塭改造的餐廳裡，品嚐產地直送的新鮮白蝦。返鄉十多年來，阿正從熱血青年成為養蝦達人，與家人一同守護這片土地，實現「回家」的幸福夢想。

▲阿正養出健康安心的白蝦，也教人如何買蝦的眉角。

▲「好蝦冏男社」阿正推魚塭捕撈體驗，女兒也成了最佳小幫手。





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」