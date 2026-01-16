台南賞白雪木首選！天空步道「崎麗」化身雪白花海秘境





被譽為「山中仙境」的台南仙湖農場，在這個冬季迎來最迷人的風景時刻。白雪木沿著山坡盛放，雪白花朵在陽光下如霧似雪，鋪滿整個山頭，讓整座農場彷彿被一層柔軟光暈包圍。這片純白花海不只是視覺上的浪漫，更讓人在踏入農場的瞬間，就能感受到一種遠離塵囂、回歸自然的靜謐氛圍。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





天空步道「崎麗」：在山與花之間漫步

仙湖農場三年前打造的全新天空步道「崎麗」，如今成為白雪木花季中最亮眼的主角。這條長達一百多公尺的白色步道，沿著向陽山坡階梯式蜿蜒而上，讓旅人可以在行走間一邊俯瞰遼闊山景，一邊被兩側盛開的白雪木包圍。當步道緩緩延伸向遠方，眼前的180度山林視野與純白花海交織成一幅宛如電影場景般的畫面。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





百年榕樹與花海秘境的交會

走進天空步道前，首先映入眼簾的是守護農場多年的百年榕樹。穿過這棵老樹，就像進入另一個世界，白雪木花海在眼前瞬間展開。雪白花朵如細緻糖霜般灑落在翠綠枝葉之上，隨著微風輕輕搖曳，讓人忍不住放慢腳步細細欣賞。步道盡頭分岔為Y字形路線，無論走向哪一側，都能穿梭在花海之中，享受被白色浪漫包圍的時刻。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





與心靈對話的山林步道

除了自然美景，崎麗天空步道也藏著一份溫柔巧思。在每個轉角與節點，都能看見富含溫度的標語，陪伴旅人在山林中靜靜前行。這些文字不是裝飾，而是希望每一位走進步道的人，都能在與自然相遇的過程中，與自己來一場深刻的心靈對話。在白雪木花海與遼闊山景之間，這趟旅程不只是一場賞花散步，更是一段沉澱心緒的溫柔時光。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【仙湖農場白雪木】

景點位置：台南市東山區一鄰6-2號

門票資訊：200/人（可折抵100）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>一票暢遊經典古蹟！台南古蹟慢遊券串起府城歷史與故事

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」