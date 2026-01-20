台南超人氣「大碗麵」！早上6點就開賣，滷味隨便切都好吃，絕對是高CP值早餐

快訊

Vicky媽媽的遊樂園／ 文、圖／vicky

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園

Vicky 要帶大家來挖寶，今天分享的這家麵店位於台南國民路上，「國棟麵店」外觀看起來就是那種很不起眼的傳統麵攤，但妳千萬不要被它樸實的外表騙了！這天我們特地選在早午餐時段來訪，沒想到店裡已經是人聲鼎沸，滿滿的都是熟門熟路的在地客。這種沒有過度裝潢、只有滿滿人氣的店，通常就是美味的保證呀！

國棟麵店：店家資訊

￭電話：06- 288-1117

￭地址：台南市南區國民路14號

￭營業時間：6:00-22:30，週日公休

麵控一定要看這一篇^^

國棟麵店：必點入味滷味，價格超佛心

看到牆壁上的價格相信大家都會感到驚喜，因為真的是標準的「銅板美食」。看著牆上的價目表，在這個物價飛漲的年代，這種價格真的會讓人感動落淚。難怪從早上六點開門到晚上十點半，人潮總是絡繹不絕。

吃麵怎麼可以沒有滷味？國棟麵店的滷味也是一絕。我們切了一大盤，有滷蛋、海帶、鴨翅，還有滷得超透的肉。滷汁的顏色呈現漂亮的焦糖色，每一口都鹹香入味，上面撒滿了新鮮翠綠的蔥花，光看就讓人食指大動。

國棟麵店：傳說中的「巨無霸」大碗麵

來到這裡，絕對不能錯過的就是他們的陽春麵。原本我想說點個小碗的應該就夠吃了，但我們家的超級「麵控」妮妮妹，一看到菜單就豪氣地說要挑戰大碗！

結果麵一上桌，我們真的都看傻了眼。這哪裡是大碗？根本是「巨無霸」等級！那個麵條的份量多到幾乎要滿出來，老闆完全沒在手軟，真的一碗可以抵外面的兩碗。餐後我在整理照片的時候，妮妮妹還說：這是麵超大碗的那間齁！

麵條煮得恰到好處，保有Q彈的嚼勁，配上幾片軟嫩的瘦肉片和濃郁的肉燥湯頭，就是樸實無華的古早味。看著妮妮妹埋頭苦幹、一臉滿足的樣子，就知道這碗麵有多對她的胃。

如果你也喜歡這種充滿人情味、份量大又便宜的在地小吃，國民路的國棟麵店絕對要收進口袋名單。下次肚子餓的時候，不妨來這裡挑戰一下那碗傳說中的大碗麵吧！

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園

FB：Vicky媽媽的遊樂園

